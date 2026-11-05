Interrogé sur le fait de savoir si c’était, en fin de compte, la meilleure décision pour toutes les parties concernées, l’ancien gardien de la sélection américaine Friedel, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Grosvenor Sport, a déclaré à GOAL : « Je pense que oui.

« Je ne connais pas Christian, aussi étonnant que cela puisse paraître. Quand j’entraînais la sélection nationale des moins de 19 ans, c’était l’année de sa naissance. Je m’occupais des joueurs nés en 1998 lorsque j’ai pris mes fonctions, mais lui évoluait déjà avec Jurgen Klinsman en équipe A. J’ai donc eu sous mes ordres tous ces joueurs, Tyler Adams, Weston McKennie et les autres. Je les connais très bien et je les ai entraînés. Mais je ne connais pas Christian, donc je ne sais vraiment pas quel est son état d’esprit ni ce qu’il veut faire dans la vie et dans le football.

« Il a vécu une année difficile l’an dernier. Pendant et après la Coupe du monde, il a essuyé, je crois, beaucoup de critiques aux États-Unis pour la première fois de sa carrière. Il s’est, pour ainsi dire, un peu éloigné des projecteurs.

« On dirait qu’il s’est simplement remis au travail à l’entraînement. Depuis un mois ou deux, il semble retrouver progressivement sa forme. Peut-être avait-il simplement besoin de prendre un peu de recul et de retrouver le plaisir de vivre et de jouer au football.

« Je dirais que c’était probablement une décision judicieuse et une bonne chose pour lui de signer un contrat là où il est heureux. Ce n’est jamais agréable, pour un joueur, de recevoir autant de critiques que lui, mais c’est le sport.

« Je dirais que, ces quatre dernières semaines, les médias l’ont un peu laissé tranquille. Les critiques ont quelque peu repris après qu’il n’a pas été retenu pour le dernier rassemblement de la sélection nationale, alors que l’équipe a très bien joué avec ses jeunes joueurs. Certaines critiques sont revenues aux États-Unis, mais elles n’étaient pas aussi virulentes qu’après la Coupe du monde.

« J’espère qu’il continuera à retrouver sa forme, qu’il jouera très bien à Milan et qu’il réintégrera la sélection nationale pour y réaliser quelques bonnes performances. S’il ne fait pas partie des plans de Mauricio, ce n’est pas grave non plus. L’essentiel est qu’il prenne du plaisir à jouer à Milan et qu’il évolue au niveau dont nous le savons capable. »