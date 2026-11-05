« Beaucoup de critiques pour la première fois » : Brad Friedel, ancienne star de la sélection américaine, analyse la décision de Christian Pulisic concernant son contrat avec l’AC Milan après que ce dernier a surmonté sa déception à la Coupe du monde
L’équipe masculine des États-Unis s’est inclinée en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026
L’avenir du joueur de 28 ans a suscité de sérieuses interrogations tout au long de la saison 2025-2026. En effet, malgré une offre de prolongation, aucun contrat n’a été signé. Pulisic semblait vouloir garder ses options ouvertes.
Il disposait d’une vitrine de premier plan pour montrer son talent lorsque la compétition phare de la FIFA s’est tenue en Amérique du Nord. L’équipe de Mauricio Pochettino a montré par moments ce dont elle était capable lors de ce tournoi, mais a finalement été éliminée par la Belgique en huitièmes de finale.
Bien qu’il soit surnommé « Captain America » depuis quelque temps, sans pour autant toujours porter le brassard de capitaine de sa sélection, Pulisic était la figure de proue du football américain à domicile. Il allait toujours être difficile de répondre à des attentes aussi élevées, et cela s’est confirmé.
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Pulisic a choisi de prolonger son séjour de trois ans en Italie
De supposées lacunes ont été relevées dans le jeu de nombreux joueurs qui n'ont pas réussi à mener la sélection américaine jusqu'aux derniers tours d'une nouvelle grande compétition internationale. Pulisic s'est retrouvé particulièrement sous le feu des projecteurs.
Les rumeurs de transfert en Italie se sont rapidement estompées et il a connu un début de saison 2026-2027 relativement lent, se retrouvant parfois sur le banc sous les ordres de l'ancien entraîneur de Manchester United Ruben Amorim. Il a toutefois inscrit deux buts lors de ses trois dernières apparitions, dont un dans une victoire lors du derby face au rival historique, l'Inter.
Un nouveau contrat a été signé, mettant fin aux rumeurs de départ, et bien d'autres chapitres devraient s'écrire dans cette histoire commencée en 2023, lorsqu'il a quitté Chelsea, géant de Premier League.
Ses records personnels ont été battus à Milan, avec 17 buts inscrits lors de sa deuxième saison sous le maillot de l'AC Milan, et des supporters passionnés ont adopté Pulisic. Il estime devoir leur rendre cette confiance et privilégie la continuité plutôt qu'un nouveau changement de club.
L’attaquant vedette a bien répondu aux questions difficiles
Interrogé sur le fait de savoir si c’était, en fin de compte, la meilleure décision pour toutes les parties concernées, l’ancien gardien de la sélection américaine Friedel, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Grosvenor Sport, a déclaré à GOAL : « Je pense que oui.
« Je ne connais pas Christian, aussi étonnant que cela puisse paraître. Quand j’entraînais la sélection nationale des moins de 19 ans, c’était l’année de sa naissance. Je m’occupais des joueurs nés en 1998 lorsque j’ai pris mes fonctions, mais lui évoluait déjà avec Jurgen Klinsman en équipe A. J’ai donc eu sous mes ordres tous ces joueurs, Tyler Adams, Weston McKennie et les autres. Je les connais très bien et je les ai entraînés. Mais je ne connais pas Christian, donc je ne sais vraiment pas quel est son état d’esprit ni ce qu’il veut faire dans la vie et dans le football.
« Il a vécu une année difficile l’an dernier. Pendant et après la Coupe du monde, il a essuyé, je crois, beaucoup de critiques aux États-Unis pour la première fois de sa carrière. Il s’est, pour ainsi dire, un peu éloigné des projecteurs.
« On dirait qu’il s’est simplement remis au travail à l’entraînement. Depuis un mois ou deux, il semble retrouver progressivement sa forme. Peut-être avait-il simplement besoin de prendre un peu de recul et de retrouver le plaisir de vivre et de jouer au football.
« Je dirais que c’était probablement une décision judicieuse et une bonne chose pour lui de signer un contrat là où il est heureux. Ce n’est jamais agréable, pour un joueur, de recevoir autant de critiques que lui, mais c’est le sport.
« Je dirais que, ces quatre dernières semaines, les médias l’ont un peu laissé tranquille. Les critiques ont quelque peu repris après qu’il n’a pas été retenu pour le dernier rassemblement de la sélection nationale, alors que l’équipe a très bien joué avec ses jeunes joueurs. Certaines critiques sont revenues aux États-Unis, mais elles n’étaient pas aussi virulentes qu’après la Coupe du monde.
« J’espère qu’il continuera à retrouver sa forme, qu’il jouera très bien à Milan et qu’il réintégrera la sélection nationale pour y réaliser quelques bonnes performances. S’il ne fait pas partie des plans de Mauricio, ce n’est pas grave non plus. L’essentiel est qu’il prenne du plaisir à jouer à Milan et qu’il évolue au niveau dont nous le savons capable. »
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Des matchs continentaux, nationaux et internationaux à venir
L’AC Milan retrouvera la Ligue Europa jeudi en recevant Ferencvaros, avant d’aborder la trêve internationale de novembre après un déplacement sur le terrain du Genoa en Serie A, dimanche.
Après cette rencontre, Pulisic s’envolera pour les États-Unis, avec l’objectif d’étoffer son bilan de 90 sélections et 33 buts avec l’équipe nationale A de son pays, tandis que la sélection américaine se prépare à disputer les quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF contre Haïti.
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