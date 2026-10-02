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« Beaucoup de clubs ont des budgets gonflés ! » : Unai Emery livre une réaction sans détour au verdict sur le fair-play financier de Manchester City et défend l'héritage de Pep Guardiola
Emery révèle des allégations généralisées d’inflation du budget
Emery a relancé la controverse à la suite des récents ennuis judiciaires de Manchester City, où une commission indépendante a jugé le club coupable de graves infractions aux règles financières de la Premier League pour avoir systématiquement utilisé de « faux » contrats commerciaux afin de gonfler artificiellement ses revenus de plus de 900 millions de livres sterling entre 2009 et 2018, en suggérant que l’inflation budgétaire est une pratique répandue dans ce sport.
Si les sanctions exactes n’ont pas encore été finalisées, Manchester City risque potentiellement de lourdes sanctions, allant de fortes amendes et d’importants retraits de points à une relégation forcée ou une exclusion du championnat. En réponse, Manchester City a maintenu son innocence et a officiellement déposé un appel complet pour faire annuler le verdict, laissant l’avenir du club et ses titres passés en suspens.
- Getty Images Sport
Les inquiétudes autour de l’héritage de Guardiola en tant qu’entraîneur
Au-delà des aspects techniques du tribunal, Emery a reconnu ressentir une forme de tristesse quant aux dommages potentiels causés à la réputation de Pep Guardiola. Guardiola, qui a dirigé Manchester City de 2016 jusqu’à son départ cet été, a connu un mandat extraordinaire ponctué par six titres de Premier League, trois FA Cups, cinq League Cups, une Ligue des champions, une Supercoupe de l’UEFA et une Coupe du monde des clubs de la FIFA.
En revenant sur la situation, Emery a livré un point de vue empreint de sympathie sur les accomplissements de son collègue, aujourd’hui remis en question par des critiques à travers le monde. Comme cité par The Sun, le manager de Villa a déclaré : « C’est un sujet qui était déjà connu. Nous avons tous nos restrictions et nous devons vendre des joueurs pour être en conformité, donc nous devons trouver comment rédiger des contrats avec de nouvelles personnes. Le fair-play financier cherche un équilibre afin que ce que vous générez soit dépensé et qu’il n’y ait pas d’inflation. Mais oui, beaucoup d’autres clubs ont gonflé leurs budgets et maintenant cela éclate au grand jour. Je suis désolé à ce sujet, vu la manière dont cette équipe jouait. Sous Guardiola, il y a eu des moments où ils étaient imbattables. »
Emery laisse les autorités décider de la sanction
Interrogé sur la nature précise de la sanction qui devrait être infligée au club mancunien, Emery a pris soin d’éviter de jouer les juges et les jurés. Il a gardé une distance professionnelle vis-à-vis de la procédure disciplinaire, reconnaissant que la complexité du dossier exige une résolution juridique plutôt qu’émotionnelle. « C’est aux tribunaux et aux autorités d’en décider. »
Malgré les turbulences en dehors du terrain, Manchester City a réalisé un début de campagne parfait, occupant la tête du classement de Premier League avec le maximum de 15 points, soit trois d’avance sur Arsenal, deuxième.
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Manchester City lance un appel officiel
En réponse au verdict, Manchester City a officiellement interjeté appel des conclusions de la commission indépendante, en publiant un communiqué ferme pour exposer sa position. « Manchester City Football Club peut confirmer qu’à 19 heures, le jeudi 1er octobre 2026, le club a déposé son appel complet contre l’avis de la commission de la Premier League, dans le cadre de la procédure disciplinaire de la Premier League », peut-on lire dans le communiqué. « La position ferme du club est que, pour de multiples raisons, cet avis contient des erreurs manifestes et substantielles de droit, de principe et de fait, et qu’il n’est pas sûr. »
Maintenant sa position tout au long de cette longue procédure judiciaire, le club a réaffirmé son innocence concernant les accusations portées par la ligue. « Le club est innocent des accusations formulées par la Premier League et il existe un ensemble complet de preuves irréfutables à l’appui de toutes ses positions dans cette affaire », ajoute le communiqué. « Nous continuerons à respecter la procédure régulière et sommes nécessairement limités dans ce que nous pouvons dire de plus tant que toutes les procédures ne seront pas terminées. »
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