Au-delà des aspects techniques du tribunal, Emery a reconnu ressentir une forme de tristesse quant aux dommages potentiels causés à la réputation de Pep Guardiola. Guardiola, qui a dirigé Manchester City de 2016 jusqu’à son départ cet été, a connu un mandat extraordinaire ponctué par six titres de Premier League, trois FA Cups, cinq League Cups, une Ligue des champions, une Supercoupe de l’UEFA et une Coupe du monde des clubs de la FIFA.

En revenant sur la situation, Emery a livré un point de vue empreint de sympathie sur les accomplissements de son collègue, aujourd’hui remis en question par des critiques à travers le monde. Comme cité par The Sun, le manager de Villa a déclaré : « C’est un sujet qui était déjà connu. Nous avons tous nos restrictions et nous devons vendre des joueurs pour être en conformité, donc nous devons trouver comment rédiger des contrats avec de nouvelles personnes. Le fair-play financier cherche un équilibre afin que ce que vous générez soit dépensé et qu’il n’y ait pas d’inflation. Mais oui, beaucoup d’autres clubs ont gonflé leurs budgets et maintenant cela éclate au grand jour. Je suis désolé à ce sujet, vu la manière dont cette équipe jouait. Sous Guardiola, il y a eu des moments où ils étaient imbattables. »