« Beaucoup de choses ont changé » : le nouveau capitaine de Manchester City, Ruben Dias, révèle la différence entre Enzo Maresca et Pep Guardiola à l'Etihad Stadium

Malgré l’arrivée de nouveaux visages et la mise en place de nouvelles idées, Dias estime que les caractéristiques fondamentales de l’effectif de Manchester City permettent une transition en douceur. Le défenseur a souligné que l’aisance de l’équipe avec le ballon reste sa principale force, offrant un lien entre les deux époques sur le banc. Ce sentiment de continuité est essentiel alors que le club traverse une saison marquée par d’importants changements, notamment la récente arrivée record d’Enzo Fernandez en provenance de Chelsea.

« Dans l’ensemble, c’est vraiment un jeu que nous avions l’habitude de pratiquer, puis il y a des détails qui le rendent différent à certains moments et j’ai l’impression que tout le monde adhère beaucoup à cette idée », a ajouté Dias. « Nous sommes nombreux à être à l’aise avec le ballon et c’est notre principale caractéristique, j’ai l’impression que de cette manière, il y a une continuité, même si nous sommes différents. »

L’analyse du défenseur central laisse entendre que Maresca parvient à mêler sa propre philosophie aux principes déjà en place au sein de l’effectif.



