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« Beaucoup de choses ont changé » : le nouveau capitaine de Manchester City, Ruben Dias, révèle la différence entre Enzo Maresca et Pep Guardiola à l'Etihad Stadium
Évolution tactique sous la nouvelle direction
Dias a livré un aperçu instructif de la transition entre Guardiola et le nouveau manager Maresca. Alors qu’une grande partie du monde du football s’attendait à un changement radical après le départ de Guardiola, le nouveau capitaine de l’Etihad suggère que les bases restent familières, même si les détails les plus fins évoluent.
S’exprimant sur l’atmosphère sous les ordres du nouvel entraîneur en chef, le défenseur central s’est montré optimiste quant à la trajectoire de l’équipe. « Très positive. Évidemment, beaucoup de choses ont changé mais, au final, cela n’a pas tant changé que ça. C’est une nouvelle énergie et nous nous sentons bien. Enzo a ses idées bien spécifiques sur sa vision du jeu, offensivement et défensivement », a déclaré Dias au site officiel du club.
- AFP
De la continuité malgré d’importants changements dans l’effectif
Malgré l’arrivée de nouveaux visages et la mise en place de nouvelles idées, Dias estime que les caractéristiques fondamentales de l’effectif de Manchester City permettent une transition en douceur. Le défenseur a souligné que l’aisance de l’équipe avec le ballon reste sa principale force, offrant un lien entre les deux époques sur le banc. Ce sentiment de continuité est essentiel alors que le club traverse une saison marquée par d’importants changements, notamment la récente arrivée record d’Enzo Fernandez en provenance de Chelsea.
« Dans l’ensemble, c’est vraiment un jeu que nous avions l’habitude de pratiquer, puis il y a des détails qui le rendent différent à certains moments et j’ai l’impression que tout le monde adhère beaucoup à cette idée », a ajouté Dias. « Nous sommes nombreux à être à l’aise avec le ballon et c’est notre principale caractéristique, j’ai l’impression que de cette manière, il y a une continuité, même si nous sommes différents. »
L’analyse du défenseur central laisse entendre que Maresca parvient à mêler sa propre philosophie aux principes déjà en place au sein de l’effectif.
Maresca confirme la nouvelle hiérarchie du leadership
L’aube de l’ère Maresca s’est également accompagnée d’une restructuration officielle du groupe de dirigeants du club. Après les départs de figures de longue date comme Rodri et Bernardo Silva, l’entraîneur a officiellement confirmé les quatre joueurs qui dirigeront l’équipe cette saison. En conférence de presse avant le choc face à Coventry, Maresca a déclaré : « Le capitaine est Ruben, Erling [Haaland], Marc Guehi et Gianluigi Donnarumma. »
- Pro Sports Images
La route qui attend Manchester City
Alors que Manchester City se prépare aux défis d’un calendrier chargé sur la scène nationale et européenne, la stabilité apportée par des cadres comme Dias sera cruciale. Le soutien du défenseur à Maresca laisse penser que le vestiaire est uni, et prêt à reconquérir la gloire en Premier League avec une approche tactique légèrement différente.
Les prochains matches offriront un test plus exigeant pour évaluer à quel point ces nouvelles idées ont bien été mises en place. Cependant, l’optimisme dégagé par le nouveau capitaine fait office d’avertissement pour leurs rivaux : la machine City est loin d’être finie.
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