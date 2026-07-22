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Beaucoup de bruit pour rien... Somerville va-t-il connaître le même sort que Neymar et Duran en Saudi Pro League ?

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C. Summerville
Al Hilal
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Al Nasr FC
Saudi Pro League
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J. Duran
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Colombie

L'étoile néerlandaise est proche d'un transfert à Al-Hilal

Un transfert historique attendu par les supporters du football saoudien dans les prochaines heures, et plus précisément par les supporters d'Al-Hilal, dont l'équipe est désormais proche de s'attacher les services de son premier joueur étranger lors du mercato estival.

Il s'agit du Néerlandais Crysencio Summerville, l'ailier du club anglais de West Ham United, qui est désormais proche de rejoindre le « Leader » avec un contrat de longue durée.

  • La transaction la plus chère de 2026

    Selon les révélations du réseau « The Athletic », Summerville rejoindra Al-Hilal contre 80 millions d'euros, ce qui en fera le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du championnat saoudien.

    La star néerlandaise dépasse le Colombien Jhon Durán, recruté par Al-Nassr en provenance d'Aston Villa pour 77 millions d'euros, mais reste derrière le Brésilien Neymar da Silva, que Al-Hilal avait fait venir du Paris Saint-Germain pour 90 millions.

    Fait étrange, l'offre d'Al-Hilal représente près du double de celle proposée par la Roma. Le club italien avait en effet transmis sa troisième et dernière offre hier, mardi, d'un montant de 46 millions d'euros, avant que « le Leader » n'intervienne et ne conclue l'affaire, selon le journaliste réputé Ben Jacobs.

    L'ailier néerlandais devrait être le transfert le plus cher du mercato estival dans le championnat saoudien, à moins qu'Al-Hilal lui-même ne décide de recruter un autre joueur pour un montant supérieur, compte tenu des restrictions financières imposées aux autres clubs.

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  • Neymar... des millions sans matchs

    Les supporters d'Al-Hilal craignent que Summerville reproduise ce qu'a fait Neymar, lorsqu'il a rejoint le club durant l'été 2023, en provenance du Paris Saint-Germain contre 90 millions d'euros.

    Neymar était alors devenu le transfert le plus cher de l'histoire du championnat saoudien, mais cet argent ne s'est pas traduit sur le terrain, jusqu'à son départ d'Al-Hilal en janvier 2025.

    Durant une saison et demie, la star brésilienne a été victime de blessures à répétition, au point de ne disputer que 7 matches avec le club, pour seulement 428 minutes, durant lesquelles il a inscrit un unique but et délivré 3 passes décisives.

    Après une série de tentatives infructueuses, Al-Hilal a été contraint de se séparer de Neymar, qui a rejoint le club brésilien de Santos, l'argent déboursé étant parti en fumée, sans que le club en tire le moindre profit.

  • Doran... une demi-saison en solitaire

    Le deuxième transfert le plus onéreux de l'histoire du championnat saoudien, un record que Sommerville pourrait battre, a concerné le Colombien Jhon Durán, recruté par Al-Nassr en janvier 2025 en provenance d'Aston Villa pour 77 millions d'euros.

    Dès son arrivée à l'Al-Awwal Park, Durán a attiré tous les regards par ses buts et ses capacités exceptionnelles. Mais la fascination s'est vite dissipée en raison du comportement du joueur, au point qu'il est parti après seulement une demi-saison.

    Au cours de ces quelques mois, l'attaquant colombien n'a disputé que 18 matches, soit 1 541 minutes, durant lesquelles il a inscrit 12 buts et écopé de 4 cartons jaunes et d'un carton rouge.

    Après ce court passage à Al-Nassr, le joueur de 22 ans a connu deux expériences ratées avec Fenerbahçe en Turquie et le Zénith en Russie, marquant au total 7 buts en 30 matches, avant de rejoindre Benfica.

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  • Somerville... du bruit pour rien ?

    Les supporters d'Al-Hilal craignent que ne se répète ce qui s'est produit avec les deux plus onéreuses recrues, dans le cas de Summerville, et que sa venue ne soit qu'un feu de paille, sans qu'il n'affiche le niveau espéré durant la saison prochaine.

    Ce qui accentue cette crainte, c'est que l'ailier néerlandais n'a réellement brillé que lors de la saison dernière, où il a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 34 matches avec West Ham.

    Quant à la première saison de Summerville avec le club londonien, elle s'est révélée décevante, puisqu'il n'a marqué qu'un seul but en 22 matches, disputant à cette occasion 989 minutes, tout en ne réussissant que deux passes décisives.

    Il est vrai qu'il a affiché de solides performances lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec la sélection des Pays-Bas, inscrivant deux buts et délivrant autant de passes décisives en 4 matches, mais il n'a pas été titulaire à deux reprises.

    Les supporters du « Zaïm » espèrent que ce qu'a montré Summerville la saison dernière ne soit pas une exception, et qu'il ne s'inscrive pas dans la lignée de joueurs comme Neymar et Durán, qui ont suscité tout le bruit dès leur arrivée, sans rien produire de concret.