Selon les révélations du réseau « The Athletic », Summerville rejoindra Al-Hilal contre 80 millions d'euros, ce qui en fera le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du championnat saoudien.

La star néerlandaise dépasse le Colombien Jhon Durán, recruté par Al-Nassr en provenance d'Aston Villa pour 77 millions d'euros, mais reste derrière le Brésilien Neymar da Silva, que Al-Hilal avait fait venir du Paris Saint-Germain pour 90 millions.

Fait étrange, l'offre d'Al-Hilal représente près du double de celle proposée par la Roma. Le club italien avait en effet transmis sa troisième et dernière offre hier, mardi, d'un montant de 46 millions d'euros, avant que « le Leader » n'intervienne et ne conclue l'affaire, selon le journaliste réputé Ben Jacobs.

L'ailier néerlandais devrait être le transfert le plus cher du mercato estival dans le championnat saoudien, à moins qu'Al-Hilal lui-même ne décide de recruter un autre joueur pour un montant supérieur, compte tenu des restrictions financières imposées aux autres clubs.