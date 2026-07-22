Les supporters d'Al-Hilal craignent que ne se répète ce qui s'est produit avec les deux plus onéreuses recrues, dans le cas de Summerville, et que sa venue ne soit qu'un feu de paille, sans qu'il n'affiche le niveau espéré durant la saison prochaine.
Ce qui accentue cette crainte, c'est que l'ailier néerlandais n'a réellement brillé que lors de la saison dernière, où il a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 34 matches avec West Ham.
Quant à la première saison de Summerville avec le club londonien, elle s'est révélée décevante, puisqu'il n'a marqué qu'un seul but en 22 matches, disputant à cette occasion 989 minutes, tout en ne réussissant que deux passes décisives.
Il est vrai qu'il a affiché de solides performances lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec la sélection des Pays-Bas, inscrivant deux buts et délivrant autant de passes décisives en 4 matches, mais il n'a pas été titulaire à deux reprises.
Les supporters du « Zaïm » espèrent que ce qu'a montré Summerville la saison dernière ne soit pas une exception, et qu'il ne s'inscrive pas dans la lignée de joueurs comme Neymar et Durán, qui ont suscité tout le bruit dès leur arrivée, sans rien produire de concret.