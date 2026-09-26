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« Beaucoup d’émotion » : Zinedine Zidane savoure des débuts victorieux à la tête de la France, mais réclame un « équilibre » tactique après une victoire arrachée contre la Turquie
Débuts victorieux pour Zizou
Le règne de Zidane à la tête de l’équipe de France a débuté par une victoire importante, bien que courte, 1-0 contre la Turquie vendredi soir. Dans une atmosphère hostile au Kocaeli Stadyumu, les Bleus ont affiché la solidité défensive et le réalisme que Zidane espère voir définir son ère. Le moment décisif est arrivé à la 54e minute, lorsque Kylian Mbappe a fait trembler les filets pour inscrire son 67e but en sélection, offrant trois points précieux aux visiteurs pour leur premier match de la campagne 2026-2027 de Ligue des nations de l’UEFA. Cependant, ce succès a été terni par une blessure inquiétante du capitaine, contraint de céder sa place peu après avoir trouvé le chemin des filets.
Malgré la perte de son talisman dès le début de la seconde période, la France a réussi à résister à une courageuse équipe de Turquie, qui a vu Ugurcan Cakir être expulsé dans les derniers instants. Cette victoire marque la première fois qu’un sélectionneur français remporte son match de débuts depuis qu’Aime Jacquet avait réussi cette performance en 1994, soit justement l’homme qui avait conduit Zidane au sacre en Coupe du monde en tant que joueur.
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Zidane revient sur les exigences tactiques et son retour chargé d’émotion
S’exprimant après le match, Zidane a rapidement reconnu l’importance de l’événement tout en soulignant la nécessité pour son équipe de rester disciplinée. « Il y a beaucoup d’émotion, a déclaré Zidane à TF1. C’est une première, et commencer par une victoire n’est jamais facile, surtout ici en Turquie. Je pense que nous avons fait le match qu’il fallait. Nous n’avons pas laissé notre adversaire jouer ; nous sommes allés les presser assez haut et avons été très agressifs à la récupération. Avec le ballon, nous avons su faire les choses correctement. »
« J’ai vu beaucoup d’aspects intéressants, même si nous n’avons travaillé ensemble que pendant trois séances et demie d’entraînement. C’est très encourageant. Je suis satisfait de ce que les joueurs ont réalisé et je suis heureux que ces débuts se soient passés ainsi. »
Maîtriser l’équilibre tactique et l’adaptabilité
Soulignant la nécessité d’équilibrer les fulgurances individuelles avec la discipline tactique, l’ancien entraîneur du Real Madrid a mis en avant l’intégrité structurelle comme fondement du succès de son équipe. Il a noté que, même si son effectif compte des individualités capables de faire basculer un match, le maintien d’une organisation collective solide est essentiel pour éviter de s’exposer. Au final, il s’est dit fier de la polyvalence tactique de son équipe, démontrant qu’elle peut s’adapter et jouer de plusieurs façons lorsque cela est nécessaire.
« Ce match montre que nous pouvons jouer de plusieurs façons, et c’est ce qui m’intéresse », a-t-il poursuivi. « L’équilibre est la clé de tout. Nous avons des joueurs capables de faire la différence à tout moment, mais nous devons maintenir une organisation collective solide pour ne pas nous exposer. »
« Nous devons aussi rendre hommage à la Turquie. Beaucoup pensaient qu’ils baisseraient physiquement, mais ce n’a pas été le cas. Les Turcs ont maintenu une intensité élevée jusqu’au bout. Nous avons su répondre, et tout le monde était prêt, y compris les remplaçants qui ont parfaitement pris le relais à leur entrée en jeu. C’est une vraie satisfaction. »
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La France face à un remaniement tactique sans sa capitaine
Les débuts de Zidane se sont peut-être soldés par une victoire, mais la perte de son capitaine a transformé une soirée de célébration en soirée d’incertitude pour l’avenir de l’équipe de France. L’absence de Mbappe laisse un vide immense dans le onze de départ, et il reste à voir si Zidane appellera un remplaçant depuis la liste de réserve pour renforcer ses options offensives. Les Bleus doivent se déplacer pour affronter la Belgique lundi, pour une rencontre de prestige désormais privée de l’un des meilleurs joueurs du monde. Après ce match, l’équipe de France rentrera au Stade de France pour disputer deux rencontres à domicile cruciales contre l’Italie et la Belgique au début du mois d’octobre.
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