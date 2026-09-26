Le règne de Zidane à la tête de l’équipe de France a débuté par une victoire importante, bien que courte, 1-0 contre la Turquie vendredi soir. Dans une atmosphère hostile au Kocaeli Stadyumu, les Bleus ont affiché la solidité défensive et le réalisme que Zidane espère voir définir son ère. Le moment décisif est arrivé à la 54e minute, lorsque Kylian Mbappe a fait trembler les filets pour inscrire son 67e but en sélection, offrant trois points précieux aux visiteurs pour leur premier match de la campagne 2026-2027 de Ligue des nations de l’UEFA. Cependant, ce succès a été terni par une blessure inquiétante du capitaine, contraint de céder sa place peu après avoir trouvé le chemin des filets.

Malgré la perte de son talisman dès le début de la seconde période, la France a réussi à résister à une courageuse équipe de Turquie, qui a vu Ugurcan Cakir être expulsé dans les derniers instants. Cette victoire marque la première fois qu’un sélectionneur français remporte son match de débuts depuis qu’Aime Jacquet avait réussi cette performance en 1994, soit justement l’homme qui avait conduit Zidane au sacre en Coupe du monde en tant que joueur.