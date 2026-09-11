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« Beaucoup d’autres clubs mieux classés sont à l’affût » : la prédiction sur l’avenir de Keith Andrews faite par un ancien attaquant de Brentford après son passage « incroyable » au management en Premier League
La carrière d’entraîneur d’Andrews à ce jour
Andrews, qui a évolué en Premier League sous les couleurs de Blackburn et de West Brom en tant que joueur, tout en comptant 35 sélections avec la République d’Irlande, a fait ses débuts d’entraîneur aux côtés de Karl Robinson à MK Dons.
Il a ensuite travaillé comme adjoint de Stephen Kenny en sélection, chez les Espoirs puis avec l’équipe senior, ainsi qu’avec Chris Wilder, l’entraîneur de Sheffield United, avant de rejoindre Brentford en tant qu’entraîneur des coups de pied arrêtés en 2023.
Une promotion surprise lui a été offerte à l’été 2025, Brentford cherchant l’inspiration en interne au moment de nommer un successeur à Thomas Frank, en partance pour Tottenham. Cette décision a fait lever plus d’un sourcil.
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Contrat de longue durée signé à Brentford
Andrews, cependant, a été une franche réussite : il a rapidement fait taire toute crainte de relégation la saison dernière pour mener l’équipe à une neuvième place. La qualification pour l’Europe a échappé de très peu au club, mais tout le monde vise de nouveau ces places pour 2026-2027.
L’affable Irlandais travaille sur la durée avec un contrat de longue durée jusqu’en 2032, mais ces termes seront-ils respectés ? S’il reste sur sa trajectoire actuelle en tant qu’entraîneur, ce n’est qu’une question de temps avant qu’un cador de Premier League ne vienne frapper à sa porte.
Andrews est-il destiné à de plus grandes choses ?
Invité à évaluer le travail accompli par son ami proche Andrews, et à dire si l’intérêt allait grandir à partir de là, l’ancien attaquant de Brentford Morrison, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Freebets.com, la source des avis sur les sites de paris, a déclaré à GOAL : « Incroyable, incroyable, incroyable. Je pense que Brentford a une chance, même cette saison, d’aller chercher les places européennes hors top 4. Ils sont passés à côté la saison dernière. Et ils peuvent gagner une coupe.
« Je lui ai parlé l’autre jour. J’étais au match Birmingham-Brentford et je pense simplement que Keith a fait un travail fantastique. Il a deux joueurs à chaque poste. Le garçon qu’ils ont recruté, [Mamadou] Sangare, aurait très facilement pu aller dans n’importe laquelle des quatre meilleures équipes. Je pense que c’est un talent spécial. Il est allé à Brentford. Il aime leur projet et ils ont réalisé une bonne signature.
« Il a l’expérience de Callum Wilson, ça met la pression sur Thiago. [Jaidon] Anthony, qu’ils ont recruté à Burnley, a bien commencé la saison, ça met la pression sur [Dango] Ouattara, Kevin Schade, il y a de la concurrence.
« Ils ont recruté [El Hadji Malick] Diouf pour 40 millions à West Ham, il ne joue pas pour le moment. Keane Lewis-Potter a été exceptionnel. Donc ils ont beaucoup de bons joueurs à Brentford.
« Et oui, je pense que Keith Andrews a fait un boulot brillant. Quand on pense à la saison dernière, aux joueurs qu’ils ont perdus et au départ de Thomas Frank, tout le monde pensait que Brentford pourrait être relégué.
« Il a fait un excellent travail. Et cette saison, ils ont vraiment très bien commencé. Un immense crédit à Keith. Et s’il continue comme ça, il y aura beaucoup d’autres clubs plus huppés qui tourneront autour de lui, c’est sûr. »
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Calendrier de Brentford 2026-2027 : début sans défaite
Brentford est resté invaincu lors de ses quatre premiers matches de la saison 2026-2027. Le club a pris cinq points en trois rencontres de Premier League et s'est qualifié pour le troisième tour de la Carabao Cup après une large victoire 6-1 contre Birmingham.
Des déplacements à Bournemouth et à Reading en championnat et en coupe, ainsi qu'une réception de son voisin géographique Chelsea, mèneront l'équipe d'Andrews jusqu'à la première trêve internationale.
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