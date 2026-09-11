Invité à évaluer le travail accompli par son ami proche Andrews, et à dire si l’intérêt allait grandir à partir de là, l’ancien attaquant de Brentford Morrison, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Freebets.com, la source des avis sur les sites de paris, a déclaré à GOAL : « Incroyable, incroyable, incroyable. Je pense que Brentford a une chance, même cette saison, d’aller chercher les places européennes hors top 4. Ils sont passés à côté la saison dernière. Et ils peuvent gagner une coupe.

« Je lui ai parlé l’autre jour. J’étais au match Birmingham-Brentford et je pense simplement que Keith a fait un travail fantastique. Il a deux joueurs à chaque poste. Le garçon qu’ils ont recruté, [Mamadou] Sangare, aurait très facilement pu aller dans n’importe laquelle des quatre meilleures équipes. Je pense que c’est un talent spécial. Il est allé à Brentford. Il aime leur projet et ils ont réalisé une bonne signature.

« Il a l’expérience de Callum Wilson, ça met la pression sur Thiago. [Jaidon] Anthony, qu’ils ont recruté à Burnley, a bien commencé la saison, ça met la pression sur [Dango] Ouattara, Kevin Schade, il y a de la concurrence.

« Ils ont recruté [El Hadji Malick] Diouf pour 40 millions à West Ham, il ne joue pas pour le moment. Keane Lewis-Potter a été exceptionnel. Donc ils ont beaucoup de bons joueurs à Brentford.

« Et oui, je pense que Keith Andrews a fait un boulot brillant. Quand on pense à la saison dernière, aux joueurs qu’ils ont perdus et au départ de Thomas Frank, tout le monde pensait que Brentford pourrait être relégué.

« Il a fait un excellent travail. Et cette saison, ils ont vraiment très bien commencé. Un immense crédit à Keith. Et s’il continue comme ça, il y aura beaucoup d’autres clubs plus huppés qui tourneront autour de lui, c’est sûr. »