Bayern Munich, une série de blessures sans fin : retour en Ligue des champions contre l'Atalanta avec le cinquième gardien ?

Le gardien titulaire Manuel Neuer est indisponible en raison d'un problème musculaire contracté lors du match de vendredi dernier contre le Borussia Mönchengladbach, à tel point que c'est le jeune Jonas Urbig qui a joué mardi en Ligue des champions contre l'Atalanta, mais celui-ci a subi une blessure à la tête en fin de match qui le tient toujours à l'écart des terrains. Lors du match de championnat contre le Bayer Leverkusen, c'est donc le troisième gardien, Sven Ulreich, qui a débuté la rencontre. À la fin du match, il a déclaré : « J'ai senti quelque chose à la cuisse. C'est pour ça que je n'ai pas effectué le dernier dégagement. On verra bien. Je pense que Jonas (Urbig, ndlr) est sur la bonne voie : il pourra peut-être rejouer mercredi contre l'Atalanta. Il ne nous reste plus qu'à attendre et voir comment ça évolue dans les prochains jours. »