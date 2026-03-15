Au Bayern Munich, l'alerte est donnée au poste de gardien. À trois jours du match retour de Ligue des champions contre l'Atalanta, le club bavarois doit faire face à une véritable situation d'urgence dans ses cages en raison des blessures.
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Bayern Munich, une série de blessures sans fin : retour en Ligue des champions contre l'Atalanta avec le cinquième gardien ?
NEUER EST ÉLIMINÉ, MAIS CE N'EST PAS TOUT
Le gardien titulaire Manuel Neuer est indisponible en raison d'un problème musculaire contracté lors du match de vendredi dernier contre le Borussia Mönchengladbach, à tel point que c'est le jeune Jonas Urbig qui a joué mardi en Ligue des champions contre l'Atalanta, mais celui-ci a subi une blessure à la tête en fin de match qui le tient toujours à l'écart des terrains. Lors du match de championnat contre le Bayer Leverkusen, c'est donc le troisième gardien, Sven Ulreich, qui a débuté la rencontre. À la fin du match, il a déclaré : « J'ai senti quelque chose à la cuisse. C'est pour ça que je n'ai pas effectué le dernier dégagement. On verra bien. Je pense que Jonas (Urbig, ndlr) est sur la bonne voie : il pourra peut-être rejouer mercredi contre l'Atalanta. Il ne nous reste plus qu'à attendre et voir comment ça évolue dans les prochains jours. »
Contre l'Atalanta, avec le quatrième ou le cinquième gardien ?
Si, par conséquent, Ulreich et Urbig ne devaient pas être en mesure de jouer mercredi, l'entraîneur Kompany serait contraint de confier la défense de ses cages à Jannis Bärtl ou Leonard Prescott, respectivement quatrième et cinquième gardien du Bayern Munich.