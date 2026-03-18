Il y a une histoire merveilleuse à raconter sur la fin du match – comptant pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions – entre le Bayern Munich et l'Atalanta. Dans le cadre magnifique de l'Allianz Arena de Munich, lors du match contre les hommes entraînés par Raffaele Palladino, l'entraîneur bavarois Vincent Kompany a décidé d'offrir de l'espace, du temps de jeu et des débuts de rêve à l'un des jeunes de son centre de formation : il s'agit de Filip Pavic, né en 2010.
Traduit par
Bayern Munich : qui est Filip Pavic ? Le joueur né en 2010 qui fait ses débuts en Ligue des champions contre l'Atalanta
LE MOMENT DES DÉBUTS
L'émotion se lisait sur le jeune visage du défenseur central allemand qui, à la 72e minute du match, a remplacé son coéquipier Stanisic pour prendre place au cœur de la défense bavaroise, tandis que Kim Min-jae a été décalé sur le flanc gauche pour jouer au poste d'arrière latéral.
Il a joué 18 minutes avec diligence, touchant le ballon à 33 reprises (selon les données en temps réel fournies par Sofascore), réussissant 100 % de ses passes et récupérant même le ballon à une occasion.
Un bon début pour ce très jeune joueur de 16 ans qui, rappelons-le, est né en 2010.
PARCOURS PROFESSIONNEL ET COMPÉTENCES
Né et formé dans les équipes de jeunes du Waldperlach – un club situé dans la banlieue de Munich –, Pavic a rejoint le Bayern Munich en 2019, dès l'âge de neuf ans, et a gravi tous les échelons au sein des différentes divisions du club bavarois.
Depuis l'été dernier, il fait partie de l'équipe U17 du Bayern Munich, avec laquelle il a disputé 18 matchs cette année (y compris en Youth League), marquant deux buts et délivrant une passe décisive.
Défenseur central longiligne, rapide, mais capable également d'affronter avec ténacité aussi bien les duels individuels que les duels aériens, il a déjà disputé neuf matchs sous le maillot de l'équiped'Allemagne des moins de 16 ans.