Bayern Munich : qui est Filip Pavic ? Le joueur né en 2010 qui fait ses débuts en Ligue des champions contre l'Atalanta

L'émotion se lisait sur le jeune visage du défenseur central allemand qui, à la 72e minute du match, a remplacé son coéquipier Stanisic pour prendre place au cœur de la défense bavaroise, tandis que Kim Min-jae a été décalé sur le flanc gauche pour jouer au poste d'arrière latéral.

Il a joué 18 minutes avec diligence, touchant le ballon à 33 reprises (selon les données en temps réel fournies par Sofascore), réussissant 100 % de ses passes et récupérant même le ballon à une occasion.

Un bon début pour ce très jeune joueur de 16 ans qui, rappelons-le, est né en 2010.