Pas de départ vers l’Espagne pour Harry Kane. Selon The Athletic, l’attaquant de 32 ans, actuellement aux États-Unis avec l’Angleterre, serait sur le point de prolonger son contrat avec le Bayern Munich. Sous contrat avec le champion d’Allemagne jusqu’en 2027, l’international anglais aurait écarté l’intérêt du FC Barcelone, qui cherchait un successeur à Lewandowski (futur numéro 9 du Chicago Fire en MLS), pour se concentrer sur son aventure bavaroise.
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Bayern Munich : pas de départ en Espagne pour Harry Kane, qui devrait bientôt prolonger son contrat avec le Bayern Munich
DES STATISTIQUES ÉBLOUISSANTES
La saison passée, Kane a inscrit 61 buts et délivré 7 passes décisives en 51 matchs, toutes compétitions confondues. Depuis son arrivée en Allemagne, il a trouvé le chemin des filets à 146 reprises et pointe déjà à la septième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de ce club allemand prestigieux. Sous le maillot de l’équipe nationale, il totalise 82 réalisations en 117 sélections.