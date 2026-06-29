Bayern Munich : pas de départ en Espagne pour Harry Kane, qui devrait bientôt prolonger son contrat avec le Bayern Munich

Pas de départ vers l’Espagne pour Harry Kane. Selon The Athletic, l’attaquant de 32 ans, actuellement aux États-Unis avec l’Angleterre, serait sur le point de prolonger son contrat avec le Bayern Munich. Sous contrat avec le champion d’Allemagne jusqu’en 2027, l’international anglais aurait écarté l’intérêt du FC Barcelone, qui cherchait un successeur à Lewandowski (futur numéro 9 du Chicago Fire en MLS), pour se concentrer sur son aventure bavaroise.