En Allemagne, les déclarations du président du Bayern Munich, Uli Hoeneß, sur Jamal Musiala ont fait grand bruit : « Avec lui, nous sommes face à un dilemme : il souffre d’une maladie difficile à soigner, mais qui peut être contrôlée par des médicaments. Il reste toutefois incertain qu’il puisse un jour retrouver son niveau de performance d’autrefois... Évidemment, il continue de percevoir son salaire. Mais imaginez que le Bayern décide de remettre en question son contrat, en soutenant que “ce qu’il est capable de faire aujourd’hui ne correspond pas à ce que prévoit le contrat”. »
Bayern Munich, les propos choc de Hoeness sur Jamal Musiala : « Une maladie difficile à soigner, je ne sais pas s’il redeviendra celui qu’il était avant »
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DE QUOI SOUFFRE MUSIALA ?
Musiala et Kane sont les joueurs les mieux payés du Bayern Munich. Après de longues et difficiles négociations, Musiala a prolongé son contrat jusqu’en 2030 et, selon Bild il gagne environ 25 millions d’euros par an. Ces jours-ci, il a repris l’entraînement avec l’équipe et devrait être de nouveau disponible après la trêve internationale. Musiala, né en 2003, souffre d’un trouble neurologique fonctionnel qui lui provoque des épisodes d’absence.
« Kompany sera de retour dans 2 à 3 semaines »
Puis, au sujet de Kompany : « La santé de Kompany est une grande source d’inquiétude pour nous, mais je ne pense pas que ce soit grave. Cela se soigne. Je crois qu’il s’agit d’une forme très grave de grippe non soignée, qui s’est ensuite transformée en méningite. Il est toujours stressé, travaille douze heures par jour. Après la trêve internationale, dans deux ou trois semaines, il sera de retour sur le banc. »
« KANE SE SENT EN SÉCURITÉ EN ALLEMAGNE »
Sur Kane : « Avant, nous perdions beaucoup de joueurs qui partaient en Premier League parce que c’était la terre promise. Aujourd’hui, beaucoup plus de joueurs arrivent d’Angleterre. Et quand tu parles à Harry, il te dit : "Ma famille se sent en sécurité ici, le système de santé est excellent. Je peux marcher dans la rue sans avoir peur." »
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