Bayern Munich - Atalanta en Ligue des champions, Palladino : « Nous devons jouer avec rage et fierté »

« Je m'attends à un match où l'on mettra toute notre fierté. Face à une équipe très forte, nous voulons réaliser notre meilleure performance. Les six buts encaissés lors du match aller, c'était beaucoup ; nous allons essayer d'être aussi compétitifs que possible. C'est une fierté pour nous car le stade est magnifique, nous sommes la seule équipe italienne en lice, et même si ça se passe mal, cela nous apportera de l'expérience. Je donne tout pour l'Atalanta ; demain, ce sera notre 100e match de compétition UEFA, et nous allons l'honorer. »