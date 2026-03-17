L'Atalanta souhaite honorer ce déplacement, mérité sur le terrain, même si elle a encaissé six buts lors du match aller. Palladino raconte les émotions de ce déplacement prestigieux à l'Allianz Arena.
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Bayern Munich - Atalanta en Ligue des champions, Palladino : « Nous devons jouer avec rage et fierté »
FAIRE HONNEUR À L'EXTÉRIEUR
« Je m'attends à un match où l'on mettra toute notre fierté. Face à une équipe très forte, nous voulons réaliser notre meilleure performance. Les six buts encaissés lors du match aller, c'était beaucoup ; nous allons essayer d'être aussi compétitifs que possible. C'est une fierté pour nous car le stade est magnifique, nous sommes la seule équipe italienne en lice, et même si ça se passe mal, cela nous apportera de l'expérience. Je donne tout pour l'Atalanta ; demain, ce sera notre 100e match de compétition UEFA, et nous allons l'honorer. »
LE BAYERN DE MUNICH
« On apprend des grandes équipes ; c'est une machine de guerre à tous les niveaux, elles savent pratiquer un football direct, c'est un exemple à suivre. Il faut espérer qu'elles ne soient pas au meilleur de leur forme, car les affronter rehausse le niveau du championnat ; nous l'avons démontré face à l'Inter. »
LA FORMATION
« Nous verrons qui sera gardien de but et nous verrons également si De Roon jouera pour égaler le record de matches disputés détenu par Bellini. Ederson et De Ketelaere ont bien travaillé avec le groupe ; nous disposons de deux retours importants, et nous avons également récupéré Raspador. Ils nous ont manqué, et nous devons désormais les gérer au mieux pour qu'ils retrouvent leur meilleure forme. »
LE MATCH ALLER« Remonter cinq buts, c'est un défi de taille, mais nous voulons livrer un match à la hauteur d'un huitième de finale ; nous devons encaisser moins de buts et commettre moins d'erreurs qu'au match aller. »