Sven Simon
Traduit par
« Bayern est spécial » : Luis Diaz se confie sur sa vie à Munich et vise la gloire en Ligue des champions sous Vincent Kompany
Diaz vise un trophée européen qui se dérobe encore
Recruté à Liverpool pour 75 millions d’euros à l’été 2025, Diaz s’est rapidement imposé comme une figure talismanique du Bayern avec 26 buts et 23 passes décisives. Malgré un triplé sur la scène nationale allemande dès sa première saison, l’ailier reste catégorique : sa mission en Bavière ne sera pas complète sans un sacre en Ligue des champions. Conquérir l’Europe est désormais sa motivation ultime, alors qu’il cherche à mener le Bayern vers la suprématie continentale.
- Getty Images Sport
Un vestiaire chaleureux accélère l’adaptation
Son adaptation rapide à la vie en Bavière a permis à l’attaquant d’être performant dès son arrivée en Allemagne. Revenant sur son lien émotionnel avec le club et son transfert à l’Allianz Arena, Diaz a déclaré à ESPN : « Pour moi, le Bayern est spécial ; c’était quelque chose qui s’est présenté et qui m’a rendu extrêmement heureux à ce moment-là, et cela continue de me rendre très heureux. »
Expliquant comment l’atmosphère accueillante créée par ses coéquipiers et le staff technique a facilité une transition sans accroc, l’ailier a ajouté : « Quand vous arrivez et qu’on vous fait sentir comme si vous faisiez partie du groupe depuis très longtemps, en vous donnant le sentiment d’être en famille, je pense que cela rend l’adaptation nettement plus facile. »
Estimant que la cohésion tactique collective est le moteur de l’efficacité offensive, l’ancien attaquant de Liverpool a poursuivi : « Quand le collectif fonctionne, l’individuel s’épanouit aussi. »
La désillusion européenne nourrit la quête de trophées
La seule ombre au tableau d'une première saison par ailleurs exceptionnelle a été une cruelle défaite 6-5 au score cumulé face au Paris Saint-Germain en demi-finales de la Ligue des champions. Refusant de se reposer sur leur triplé national, Diaz a insisté : « Le passé appartient au passé ; nous avons réalisé une grande saison, mais si nous ne confirmons pas cette année avec la même chose, voire mieux, je pense que cela sera oublié et que nous n'aurons rien accompli. »
Soulignant la faim intransigeante de l'effectif sur tous les fronts sous les ordres de Kompany, le joueur de 29 ans a ajouté : « Nous devons tout viser, chaque compétition dans laquelle nous sommes engagés, et aller chercher le tout. »
Évoquant la liberté offensive accordée aux attaquants par l'entraîneur, il a expliqué : « Il vous donne la liberté de jouer, bien sûr tout en respectant vos missions spécifiques sur le terrain. »
Insistant sur la discipline défensive exigée par le technicien belge, Diaz a conclu : « Il en demande un peu plus dans le sens où nous devons tous défendre ensemble, en veillant à conserver un bon positionnement pour mieux défendre. »
- Getty Images Sport
Le Bayern vise une rédemption continentale totale
La quête de Diaz pour décrocher un trophée européen a débuté de manière éclatante avec un retentissant succès 5-0 contre Bodo/Glimt lors de leur match d'ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions. Sur la scène nationale, le Bayern occupe actuellement la deuxième place de Bundesliga après avoir pris 10 points lors de ses quatre premiers matches. Les hommes de Kompany retrouveront la compétition après la trêve internationale avec un déplacement à Augsbourg le 10 octobre.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles