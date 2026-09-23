Son adaptation rapide à la vie en Bavière a permis à l’attaquant d’être performant dès son arrivée en Allemagne. Revenant sur son lien émotionnel avec le club et son transfert à l’Allianz Arena, Diaz a déclaré à ESPN : « Pour moi, le Bayern est spécial ; c’était quelque chose qui s’est présenté et qui m’a rendu extrêmement heureux à ce moment-là, et cela continue de me rendre très heureux. »

Expliquant comment l’atmosphère accueillante créée par ses coéquipiers et le staff technique a facilité une transition sans accroc, l’ailier a ajouté : « Quand vous arrivez et qu’on vous fait sentir comme si vous faisiez partie du groupe depuis très longtemps, en vous donnant le sentiment d’être en famille, je pense que cela rend l’adaptation nettement plus facile. »

Estimant que la cohésion tactique collective est le moteur de l’efficacité offensive, l’ancien attaquant de Liverpool a poursuivi : « Quand le collectif fonctionne, l’individuel s’épanouit aussi. »