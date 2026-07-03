Batistuta : « En tant que footballeur, je ne m'amusais pas ; aujourd'hui, j'ai des chevilles en titane et j'élève des vaches. Qui est le meilleur, Messi ou Maradona ? Je vais te dire... »

Longue interview accordée à la Gazzetta dello Sport par Gabriel Omar Batistuta, ancien attaquant argentin de la Fiorentina, de la Roma et de l'Inter : « Lautaro ? S'il est en forme, c'est normal qu'il joue, n'est-ce pas ? Bien sûr, Julian Alvarez est lui aussi très fort et mériterait sa place puisqu'il est champion du monde. C'est inévitable : si on écarte l'un des deux, cela paraîtra injuste dans tous les cas. C'est à Scaloni de décider. »



