Longue interview accordée à la Gazzetta dello Sport par Gabriel Omar Batistuta, ancien attaquant argentin de la Fiorentina, de la Roma et de l'Inter : « Lautaro ? S'il est en forme, c'est normal qu'il joue, n'est-ce pas ? Bien sûr, Julian Alvarez est lui aussi très fort et mériterait sa place puisqu'il est champion du monde. C'est inévitable : si on écarte l'un des deux, cela paraîtra injuste dans tous les cas. C'est à Scaloni de décider. »
Traduit par
Batistuta : « En tant que footballeur, je ne m'amusais pas ; aujourd'hui, j'ai des chevilles en titane et j'élève des vaches. Qui est le meilleur, Messi ou Maradona ? Je vais te dire... »
LA FINALE
« Depuis deux ans, je maintiens que la finale opposera à nouveau la France à l’Argentine, et je ne reviens pas sur cette prédiction. J’ai d’ailleurs partagé ce avis avec Telemundo, pour qui je commente les matchs : je m’y sens parfaitement à l’aise, l’équipe est professionnelle et je savoure pleinement cette Coupe du monde. »
Chevilles en titane
« Comment vont mes chevilles ? Mieux, je n’ai plus ces soucis car j’ai subi une prothèse totale des deux chevilles. J’ai désormais deux chevilles artificielles, en titane, et elles me font beaucoup moins mal. »
LA VIE D’UN FOOTBALLEUR
« La vie de footballeur ne me manque absolument pas. Je ne prenais pas de plaisir sur le terrain : les douleurs physiques et la pression d’un public payant me l’interdisaient. Marquer un but n’était pas une source de joie, mais une responsabilité, celle d’offrir le meilleur spectacle possible. Je ne suis pas né Maradona ; j’ai dû travailler. »
La vie avec les vaches Ce reportage exclusif lève le voile sur le quotidien des éleveurs de bovins. Vous découvrirez comment ces professionnels allient savoir-faire ancestral et techniques modernes pour garantir le bien-être animal tout en assurant la pérennité de leur exploitation.
« J'ai des vaches à la campagne, à Reconquista, ma ville natale. En temps normal, je les confie à des professionnels, mais parfois je dois m'en occuper personnellement, et c'est ce que je fais. Ensuite, je pars en tournée avec les Fifa Legends, et c'est vraiment génial. »
Messi ou Maradona ?
« Leo ou Diego ? En toute honnêteté, nous nous posons également la question… et nous n’avons pas de réponse. »
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