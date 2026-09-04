Batigol est de retour ! L’icône argentine remonte le temps lors d’une fête du centenaire à dix buts

Gabriel Batistuta a signé un retour mémorable au Stadio Artemio Franchi le 2 septembre 2026, en inscrivant un doublé lors de la victoire 7-3 en match d'exhibition de la Fiorentina All-Stars contre Operazione Nostalgia. Plus de 20 000 supporters ont assisté à la rencontre pour célébrer le 100e anniversaire du club.

L'ancien attaquant argentin a joué aux côtés de coéquipiers emblématiques, parmi lesquels Manuel Rui Costa, Roberto Baggio et Francesco Totti.

La performance de Batistuta a enthousiasmé la Curva Fiesole, ravivant les souvenirs de son passage prolifique à la Fiorentina dans les années 1990.







