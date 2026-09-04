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Batigol est de retour ! L’icône argentine remonte le temps lors d’une fête du centenaire à dix buts
Batistuta est de retour pour le spectacle du centenaire
Gabriel Batistuta a signé un retour mémorable au Stadio Artemio Franchi le 2 septembre 2026, en inscrivant un doublé lors de la victoire 7-3 en match d'exhibition de la Fiorentina All-Stars contre Operazione Nostalgia. Plus de 20 000 supporters ont assisté à la rencontre pour célébrer le 100e anniversaire du club.
L'ancien attaquant argentin a joué aux côtés de coéquipiers emblématiques, parmi lesquels Manuel Rui Costa, Roberto Baggio et Francesco Totti.
La performance de Batistuta a enthousiasmé la Curva Fiesole, ravivant les souvenirs de son passage prolifique à la Fiorentina dans les années 1990.
- Italy Photo Press
Le choix de la Curva Fiesole et la réaction au match
S’exprimant après le match d’exhibition, Batistuta a révélé qu’il avait spécifiquement choisi d’attaquer le but situé sous la Curva Fiesole pendant la première période après avoir remporté le tirage au sort d’avant-match.
« J’ai gagné le tirage au sort et j’ai choisi d’aller vers ce but parce que je le trouve familier, a expliqué Batistuta. Honnêtement, je ne suis pas en forme pour jouer, mais je ne pouvais pas manquer la fête de la Fiorentina. Je fais partie de ces 100 ans, donc je voulais être ici. »
« J’ai ressenti leur amour, et clairement ils ont ressenti ce que je ressens pour eux, donc c’est réciproque et j’espère que cela continuera », a-t-il ajouté.
Contraste avec le revers en Serie A
Cette exhibition joyeuse a offert un contraste saisissant avec le match officiel du centenaire de l'équipe première, le 29 août 2026. L'actuelle Fiorentina de Fabio Grosso a subi une décevante défaite 3-0 à domicile contre le promu Frosinone en Serie A.
Malgré ce revers sur la scène nationale, la célébration de la ville est restée enthousiaste tout au long de la semaine du centenaire, avec des défilés aux flambeaux et des installations lumineuses dans toute la ville.
Batistuta a souligné que la ferveur du public florentin se distingue des résultats à court terme.
- LaPresse
Lien éternel avec Florence
Revenant sur la nature unique du club et la culture de ses supporters, Batistuta a livré un résumé sans équivoque de ce que représente la Fiorentina pour ses supporters.
« L'amour que la ville porte à cette équipe est incroyable, on voit rarement cela ailleurs dans le monde », a déclaré Batistuta.
Invitée à expliquer l'essence du club, la légende argentine a conclu : « N'essaie pas de trouver des explications, tu comprends ? Contente-toi de le ressentir. »
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