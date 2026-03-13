Le défenseur de l'Inter et de l'équipe nationale, Alessandro Bastoni, a été nominé pour le Prix Rosa Camuna, la plus haute distinction de la région de Lombardie, pour ses qualités sportives et son attitude sur et en dehors du terrain.

La proposition a été présentée par le président du Conseil régional de Lombardie, Federico Romani (Fratelli d’Italia), et a été approuvée et signée par le conseiller régional Pietro Bussolati (Parti démocrate),président de l’Inter Club de Palazzo Pirelli. Selon Romani et Bussolati, cette candidature reconnaît le rôle symbolique du footballeur dans le sport lombard et la maturité dont il a fait preuve en reconnaissant publiquement son erreur.