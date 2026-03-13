Goal.com
Bastoni, candidat au Prix Rosa Camuna de la Région Lombardie après le match amical Inter-Juventus : « Une grande maturité dans la reconnaissance de ses erreurs »

Le défenseur de l'Inter et de l'équipe nationale, pressenti pour la plus haute distinction lombarde, a évoqué la valeur sportive et le sens des responsabilités après l'épisode du match Inter-Juventus

Le défenseur de l'Inter et de l'équipe nationale, Alessandro Bastoni, a été nominé pour le Prix Rosa Camuna, la plus haute distinction de la région de Lombardie, pour ses qualités sportives et son attitude sur et en dehors du terrain.

La proposition a été présentée par le président du Conseil régional de Lombardie, Federico Romani (Fratelli d’Italia), et a été approuvée et signée par le conseiller régional Pietro Bussolati (Parti démocrate),président de l’Inter Club de Palazzo Pirelli. Selon Romani et Bussolati, cette candidature reconnaît le rôle symbolique du footballeur dans le sport lombard et la maturité dont il a fait preuve en reconnaissant publiquement son erreur.

  • LA CANDIDATURE BIPARTISANE DU CONSEIL RÉGIONAL

    C'est le président du Conseil régional, Federico Romani, qui a officiellement présenté la candidature d'Alessandro Bastoni au Prix Rosa Camuna « pour les qualités sportives dont il a fait preuve tout au long de sa carrière, pour le rôle symbolique qu'il occupe dans le football lombard et pour sa capacité à affronter avec sérieux et fair-play même les moments les plus difficiles ».

    Romani et Bussolati soulignent que Bastoni représente « l’un des visages les plus influents et reconnaissables du football lombard, italien et européen ». Selon les deux représentants régionaux, sous les couleurs de l’Inter et de l’équipe nationale, le défenseur a fait preuve de qualités techniques, de personnalité et d’un sens des responsabilités, devenant ainsi une figure de référence sur et en dehors du terrain.

  • L'AFFAIRE BASTONI-KALULU ET LA SIMULATION LORS DU MATCH INTER-JUVENTUS

    Dans la justification de cette nomination, il est également fait mention de l'incident survenu lors du match Inter-Juventus du 14 février, qui a impliqué Bastoni et le défenseur bianconero Pierre Kalulu. Le joueur nerazzurro avait été critiqué et sifflé lors des matchs à l'extérieur contre Lecce, Côme et Milan, pour avoir simulé un contact avec Kalulu, expulsé pour un deuxième carton jaune précisément à cause de la simulation de Bastoni, et pour avoir exulté d'avoir provoqué l'expulsion de son adversaire. Selon Federico Romani, Bastoni a su « reconnaître publiquement son erreur, en assumant ses responsabilités », un geste qualifié de « non évident et peu courant, qui témoigne du respect pour le jeu, pour les adversaires et pour les supporters ».

    Romani et Bussolati observent en outre que des incidents similaires se produisent souvent dans le football sans susciter le même tapage médiatique, soulignant que « la réaction de Bastoni a constitué un exemple positif de la manière dont on peut transformer une erreur en une occasion de prendre ses responsabilités et de grandir ».

  • QU'EST-CE QUE LE PRIX ROSA CAMUNA ?

    Le Prix Rosa Camuna, créé en 1996 par la Région Lombardie, est la plus haute distinction régionale récompensant l'excellence et l'engagement civique. Il est décerné à des personnes, des entreprises ou des associations qui se distinguent par leur dynamisme, leur créativité et leur contribution au développement économique, social, culturel ou sportif de la Lombardie.

    À l'origine, il était destiné à cinq femmes engagées dans la promotion de la condition féminine et de l'égalité des chances, mais en 2014, le règlement a été élargi à un plus large éventail de candidats. Aujourd'hui, le prix peut être décerné chaque année à un maximum de cinq lauréats. La remise des prix a lieu le 29 mai, lors de la Fête de la Lombardie, instituée en 2013 pour commémorer la bataille de Legnano de 1176, au cours de laquelle la Ligue lombarde a vaincu l'armée impériale menée par Frédéric Barberousse.

