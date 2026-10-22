Barzagli : « À la Juventus, personne ne parvient à poser des bases solides. Trois directions se sont succédé, mais il n’y a toujours pas de fondations. En Italie, il y a du talent, mais il manque un talent générationnel. »

« La rencontre à Pistoia avec Allegri ? Nous étions à un moment où je commençais et lui terminait. Je n'ai jamais demandé à Bepi Pillon si c'était vrai !

Conte, Allegri et Sarri sont complètement différents. Trois passionnés de football, des travailleurs incroyables, dotés d'une mentalité exceptionnelle, celle des vainqueurs. Avec une vision et une manière de gérer différentes, tant avec le groupe qu'en matière d'information et de communication, en interne avec les dirigeants comme en externe.

Aujourd'hui, il est essentiel de garder un œil sur tout et sur tout le monde : ce que tu dis est d'abord lu et entendu par les joueurs, qui vont toujours lire les interviews. D'une manière ou d'une autre, ils le font tous. Et puis tu envoies des messages aux dirigeants, aux supporters et surtout à la presse. Des approches et des personnalités différentes, mais trois entraîneurs importants »