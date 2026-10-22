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Italian Football Federation 'Panchina D'Oro' AwardsGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Barzagli : « À la Juventus, personne ne parvient à poser des bases solides. Trois directions se sont succédé, mais il n’y a toujours pas de fondations. En Italie, il y a du talent, mais il manque un talent générationnel. »

Juventus FC
Italie
Italie U21

Les conseils, directs et sans filtre comme l’un de ses tacles, sur le présent et l’avenir de l’Italie et de la Juventus.

Andrea Barzagli, ancien défenseur de la Juventus et de l’équipe d’Italie, aujourd’hui adjoint de Silvio Baldini, sélectionneur de l’Italie des moins de 21 ans, a accordé une belle interview au podcast « Colpi da Maestro » sur YouTube.

La discussion a naturellement porté sur la renaissance du football italien et sur les jeunes talents qu’il observe chez les moins de 21 ans. Mais Barzagli a aussi livré une critique directe, quoique constructive, des erreurs que la Juventus a commises et continue de commettre dans la planification de son avenir.


  • LE TRAVAIL AVEC LES DÉFENSEURS EST EXTRÊMEMENT ENNUYEUX

    « Le football s’est transformé, et le rôle du défenseur change lui aussi : on lui demande davantage dans la construction du jeu, qui est beaucoup plus rapide. Les bases du défenseur d’autrefois n’existent plus. On travaillait de manière plus spécifique, sur des choses extrêmement ennuyeuses, qui te font perdre du temps et te demandent un effort mental. »

  • Les talents italiens ? Il manque celui dit « générationnel ».

    « Il nous manque un grand talent, de ceux qui marquent une génération. Mais nous avons de bons joueurs et un groupe de bons gars, qui se battent et essaient de franchir un cap en travaillant énormément. Ils ont aussi de grandes qualités, nous en sommes à la première année du processus.

    À l'étranger, on considère comme acquis qu'à 18-20 ans, on joue déjà en équipe première. Nous sommes un peu plus lents, mais cela a toujours été le cas. Il faut du courage et attendre qu'ils grandissent, même en commettant des erreurs. Un nouveau Barzagli ? Non, chacun est différent. »

  • Allegri, Conte et Sarri

    « La rencontre à Pistoia avec Allegri ? Nous étions à un moment où je commençais et lui terminait. Je n'ai jamais demandé à Bepi Pillon si c'était vrai !

    Conte, Allegri et Sarri sont complètement différents. Trois passionnés de football, des travailleurs incroyables, dotés d'une mentalité exceptionnelle, celle des vainqueurs. Avec une vision et une manière de gérer différentes, tant avec le groupe qu'en matière d'information et de communication, en interne avec les dirigeants comme en externe.

    Aujourd'hui, il est essentiel de garder un œil sur tout et sur tout le monde : ce que tu dis est d'abord lu et entendu par les joueurs, qui vont toujours lire les interviews. D'une manière ou d'une autre, ils le font tous. Et puis tu envoies des messages aux dirigeants, aux supporters et surtout à la presse. Des approches et des personnalités différentes, mais trois entraîneurs importants »

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  • PALERME

    « À Palerme, j’ai vécu quatre années magnifiques qui m’ont beaucoup fait mûrir. À mon arrivée, j’avais encore une mentalité de jeune, de gamin. Je ne nie pas que je me suis aussi amusé. D’après ce que je vois aujourd’hui, il me semble que les jeunes font preuve de plus de professionnalisme qu’à mon époque.

    J’ai vécu à Mondello. Sur le plan du football, ces années ont été intenses, surtout les premières. J’ai connu beaucoup de stades, mais en matière de bruit et de décibels, je pense que le Barbera est l’un des plus incroyables. J’ai pris la responsabilité de vouloir devenir capitaine à 27 ans, je n’étais pas prêt et je dois dire que j’ai même traversé une période de crise, mais tout cela m’a permis d’acquérir de l’expérience. »

  • À la Juventus grâce à Paratici

    « L’année qui a suivi le titre de Bundesliga remporté avec Wolfsburg n’a pas été facile. J’ai même été écarté de l’effectif. Puis il y a eu ce coup de chance, c’est comme ça que je l’appelle : Paratici est arrivé à la Juventus, lui qui venait me voir jouer à Wolfsburg. Quand on m’a parlé de la Juventus, j’ai tout de suite voulu y aller. Je savais que ce serait ma dernière chance. Je m’attendais à rejoindre un grand club après la Coupe du monde 2006, et c’est peut-être ce qui m’a contrarié. À 29 ans, j’ai eu l’occasion de rejoindre une grande équipe et j’y suis allé en homme mûr et en professionnel. »

  • BBC ET L’ENVIE DE S’AMÉLIORER

    « Là, quelque chose s’est créé, peut-être aussi grâce à une mentalité commune à tous. Y compris Gigi Buffon derrière, qui se fâche si on ne le cite pas. Nous avons trouvé une entente incroyable sur le terrain, sans jamais avoir besoin de nous dire quoi que ce soit : un simple regard suffisait. »

    « Chaque année, nous repartions avec l’objectif de faire encore plus, en nous poussant les uns les autres, et c’est probablement ce qui a fait la force de la Juventus. Notre mentalité était d’atteindre l’objectif, notre envie était de prendre la place de l’autre et d’élever encore le niveau. Parfois, les joueurs étrangers arrivent et restent un peu plus en retrait, mais pour cette Juventus, ils ont été vraiment importants. »

  • TROP DE CHANGEMENTS, LA JUVENTUS A BESOIN D’UNE BASE SOLIDE

    « Depuis des années, la Juventus traverse des changements difficiles. Nous en sommes à la troisième équipe dirigeante. L’idéal serait d’obtenir un résultat important avec un groupe en place depuis quelques années et capable de poser des bases.

    Ces dernières années, personne n’a réussi à poser ces bases pour repartir et recréer la Juventus d’autrefois. Pas forcément la mienne, hein, mais il y a eu des équipes de la Juventus aux fondations solides, qui se redressent et construisent à partir de là. Je vois que chaque année, ils essaient de faire quelque chose, mais n’y parviennent pas. »

  • YILDIZ, PIO ESPOSITO, MBAPPÉ ET RONALDO

    « Quel vin associer aux footballeurs ? Yildiz ? Un champagne, bien frais et pétillant, qui peut vieillir. Pio Esposito est un garçon qui m’a beaucoup impressionné par sa façon de réfléchir. On ne dirait pas qu’il a vingt ans. Il est déjà très mûr : je lui associe un bon barolo italien. Ou encore un brunello di Montalcino, deux grands vins. Mbappè, très fort et français : un bourgogne, un vin d’exception. Pour Cristiano Ronaldo il serait facile de dire un porto de 1950, non ? On va au plus haut niveau : un bordeaux. Chiellini ? Giorgione, puisqu’il est de Livourne, je lui associe un bon bolgheri. Connu dans le monde entier et issu de sa région. »