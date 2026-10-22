Barzagli : « À la Juventus, personne ne parvient à poser des bases solides. Trois directions se sont succédé, mais il n’y a toujours pas de fondations. En Italie, il y a du talent, mais il manque un talent générationnel. »

Andrea Barzagli, ancien défenseur de la Juventus et de l’équipe d’Italie, aujourd’hui adjoint de Silvio Baldini, sélectionneur de l’Italie des moins de 21 ans, a accordé une belle interview au podcast « Colpi da Maestro » sur YouTube.
La discussion a naturellement porté sur la renaissance du football italien et sur les jeunes talents qu’il observe chez les moins de 21 ans. Mais Barzagli a aussi livré une critique directe, quoique constructive, des erreurs que la Juventus a commises et continue de commettre dans la planification de son avenir.