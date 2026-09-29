La course vers Brésil 2027 repart. Quatre mois après le dernier match du groupe de qualification au tournoi mondial, bouclé à la deuxième place derrière le Danemark, l’Italie féminine est prête à retrouver les terrains pour affronter la Biélorussie au premier tour des barrages pour la Coupe du monde. Un double examen face à la 52e nation du classement FIFA – le match aller se jouera le vendredi 9 octobre (18h15, heure italienne, Rai 2) au stade « David Petriashvili » de Tbilissi, en Géorgie, le retour le mardi 13 (18h15, Rai 2) à l’« Artemio Franchi » de Florence – à franchir pour s’offrir, début décembre, le rendez-vous décisif avec le vainqueur de l’affiche entre la Finlande et la Serbie.
Barrages de la Coupe du monde : 28 joueuses convoquées pour le premier tour contre la Biélorussie. Rosucci et Serturini font leur retour dans le groupe
Retour de Rosucci et Serturini
La qualification directe s’étant envolée, pour décrocher leur billet d’avion pour le Mondial brésilien, l’Italie devra donc passer par les pièges des barrages (où, contrairement aux groupes, l’utilisation du VAR est prévue), lors desquels les 32 sélections européennes engagées se disputeront les sept derniers tickets, en plus de celui pour les barrages intercontinentaux, pour la dixième édition de la compétition, la première organisée par un pays sud-américain. Au rassemblement, qui débutera dimanche à Coverciano, 28 joueuses prendront part : les principales nouveautés sont représentées par le retour dans le groupe, après plus d’un an d’absence, de Martina Rosucci et Annamaria Serturini, cette dernière redevenue disponible après une rupture du ligament croisé. Avec elles, Astrid Gilardi et Elisa Polli font également leur retour.
Le Franchi porte bonheur
L’équipe d’Andrea Soncin s’entraînera au Centre technique fédéral jusqu’au mercredi 7 octobre, jour du départ pour la capitale géorgienne, choisie par la fédération biélorusse (contrainte depuis 2022 de disputer ses matches à domicile sur terrain neutre) comme siège de la rencontre, la toute première entre les deux sélections. Dans la matinée du samedi 10 octobre, l’Italie rentrera à Florence, où elle reprendra le travail pour préparer le match du « Franchi », un stade qui n’évoque que de bons souvenirs. Dans l’enceinte florentine, en plus du 1-1 contre l’Angleterre lors du match amical disputé en 1995, l’Italie a décroché des succès contre le Portugal (3-0) en 2018 et contre Israël (12-0) en 2021, qui lui ont valu la qualification pour la Coupe du monde 2019 et pour l’Euro 2022.
LES CONVOQUÉES
Gardiennes : Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Como 1907), Astrid Gilardi (Como Women), Laura Giuliani (Stuttgart) ;
Défenseures : Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Federica D’Aurica (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elisabetta Oliviero (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan) ;
Milieux de terrain : Arianna Caruso (Real Madrid), Giulia Dragoni (Chelsea), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Juventus), Emma Severini (Fiorentina) ;
Attaquantes : Barbara Bonansea (San Diego Wave), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Roma), Elisa Polli (Inter).
LE PROGRAMME
Dimanche 4 octobre
Rassemblement à Coverciano
Lundi 5 octobre
13h30 Conférence de presse du sélectionneur
16h00 Entraînement (ouvert)
Mardi 6 octobre
15h30 Entraînement (15 premières minutes ouvertes aux médias)
Mercredi 7 octobre
10h30 Entraînement (à huis clos)
15h30 Départ du vol pour Tbilissi
Jeudi 8 octobre
18h15 h.l. (16h15 en Italie) Entraînement MD-1 au stade « David Petriashvili » de Tbilissi
Vendredi 9 octobre
20h15 h.l. (18h15 en Italie) match Biélorussie-ITALIE (en direct sur Rai 2)
Samedi 10 octobre
11h30 h.l. (9h30 en Italie) Départ du vol pour Florence
17h00 Entraînement (15 premières minutes ouvertes aux médias)
Dimanche 11 octobre
10h30 Entraînement (à huis clos)
Lundi 12 octobre
15h30 Conférence de presse MD-1 du sélectionneur + joueuse au stade « Franchi » de Florence
17h00 Entraînement MD-1 au stade « Franchi » de Florence
Mardi 13 octobre
18h15 match ITALIE-Biélorussie (en direct sur Rai 2)
À l’issue du match, dissolution de la délégation
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