Barrages de la Coupe du monde : 28 joueuses convoquées pour le premier tour contre la Biélorussie. Rosucci et Serturini font leur retour dans le groupe

L’équipe d’Andrea Soncin s’entraînera au Centre technique fédéral jusqu’au mercredi 7 octobre, jour du départ pour la capitale géorgienne, choisie par la fédération biélorusse (contrainte depuis 2022 de disputer ses matches à domicile sur terrain neutre) comme siège de la rencontre, la toute première entre les deux sélections. Dans la matinée du samedi 10 octobre, l’Italie rentrera à Florence, où elle reprendra le travail pour préparer le match du « Franchi », un stade qui n’évoque que de bons souvenirs. Dans l’enceinte florentine, en plus du 1-1 contre l’Angleterre lors du match amical disputé en 1995, l’Italie a décroché des succès contre le Portugal (3-0) en 2018 et contre Israël (12-0) en 2021, qui lui ont valu la qualification pour la Coupe du monde 2019 et pour l’Euro 2022.