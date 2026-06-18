Le tirage au sort des barrages des qualifications européennes pour la Coupe du monde féminine de football 2027 a été effectué. Deux tours à élimination directe, disputés en matches aller-retour, attribueront sept places pour la Coupe du monde ainsi qu’une place pour les barrages interconfédéraux. Les barrages, qui mettront aux prises 32 équipes lors de deux tours aller-retour, attribueront sept billets directs pour la Coupe du monde ainsi qu’une place pour les barrages intercontinentaux. Les quatre vainqueurs de la Ligue A – le Danemark, la France, l’Allemagne et l’Espagne – sont d’ores et déjà qualifiés pour le Brésil 2027.