Le tirage au sort des barrages des qualifications européennes pour la Coupe du monde féminine de football 2027 a été effectué. Deux tours à élimination directe, disputés en matches aller-retour, attribueront sept places pour la Coupe du monde ainsi qu’une place pour les barrages interconfédéraux. Les barrages, qui mettront aux prises 32 équipes lors de deux tours aller-retour, attribueront sept billets directs pour la Coupe du monde ainsi qu’une place pour les barrages intercontinentaux. Les quatre vainqueurs de la Ligue A – le Danemark, la France, l’Allemagne et l’Espagne – sont d’ores et déjà qualifiés pour le Brésil 2027.
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Barrages de la Coupe du monde 2027 : l’Italie affrontera la Biélorussie, à condition que la Serbie ou la Finlande se qualifient
L’Italie est tête de série.
Tête de série du chapeau 1, l’Italie affrontera la Biélorussie et accueillera le match retour à domicile. Son adversaire occupe actuellement la 52e place du classement FIFA.
En cas de qualification, la Finlande ou la Serbie
Le premier tour des barrages, disputé en matches aller-retour, est programmé les 9 et 13 octobre 2026. Le deuxième tour, lui aussi en aller-retour, se tiendra les 1er et 5 décembre 2026. Les barrages interconfédéraux se tiendront en février 2027. En cas de succès contre la Biélorussie, les Azzurre affronteront au deuxième tour le vainqueur de la rencontre Finlande-Serbie.