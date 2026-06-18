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Soncin ct ItaliaGetty Images

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Barrages de la Coupe du monde 2027 : l’Italie affrontera la Biélorussie, à condition que la Serbie ou la Finlande se qualifient

Italie
WOMEN'S FOOTBALL
Coupe du monde

Le tirage au sort des barrages des qualifications européennes pour la Coupe du monde féminine de football 2027 a été effectué. Deux tours à élimination directe, disputés en matches aller-retour, attribueront sept places pour la Coupe du monde ainsi qu’une place pour les barrages interconfédéraux. Les barrages, qui mettront aux prises 32 équipes lors de deux tours aller-retour, attribueront sept billets directs pour la Coupe du monde ainsi qu’une place pour les barrages intercontinentaux. Les quatre vainqueurs de la Ligue A – le Danemark, la France, l’Allemagne et l’Espagne – sont d’ores et déjà qualifiés pour le Brésil 2027.

  • L’Italie est tête de série.

    Tête de série du chapeau 1, l’Italie affrontera la Biélorussie et accueillera le match retour à domicile. Son adversaire occupe actuellement la 52e place du classement FIFA.

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  • En cas de qualification, la Finlande ou la Serbie

    Le premier tour des barrages, disputé en matches aller-retour, est programmé les 9 et 13 octobre 2026. Le deuxième tour, lui aussi en aller-retour, se tiendra les 1er et 5 décembre 2026. Les barrages interconfédéraux se tiendront en février 2027. En cas de succès contre la Biélorussie, les Azzurre affronteront au deuxième tour le vainqueur de la rencontre Finlande-Serbie.