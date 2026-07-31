Baresi disparu, Gerry Cardinale : « Toujours aux côtés de l’AC Milan, il nous a rappelé en silence ce que signifie représenter ce club »

Il y a aussi le message de Gerry Cardinale, patron de l’AC Milan, qui a ainsi rendu hommage à Franco Baresi : « Aujourd’hui, la famille de l’AC Milan pleure la disparition du grand Franco Baresi. Pendant des générations, Franco a incarné les valeurs, le caractère et l’excellence qui définissent ce club. Même au cours de la dernière année, alors qu’il affrontait son plus grand défi, il est toujours resté aux côtés de l’AC Milan, nous rappelant en silence ce que signifie représenter ces couleurs. L’héritage de Franco est profond et durera pour toujours. Nos pensées vont à sa famille et à tous ceux dans la vie desquels il a laissé une trace »



