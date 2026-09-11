« Barcelone vous fait passer pour mauvais ! » : Cesc Fabregas encense l’équipe « effrayante » de Hansi Flick avant les retrouvailles en Ligue des champions avec Côme

Ce qui a le plus impressionné Fabregas, c’est l’incroyable variété de solutions que Barcelone trouve sur le terrain, quelle que soit la manière dont l’adversaire tente de l’étouffer. Face à un bloc bas comme à un pressing agressif, le Barça semble avoir une réponse à tout. Fabregas a souligné que même des marquages individuels précis sur certains joueurs clés ne parviennent pas à perturber le fonctionnement de l’équipe, tant l’intelligence collective de l’effectif lui permet de contourner les points de pression avec facilité.

« Vous pouvez les prendre en un contre un, comme ils ont essayé de le faire avec Rodri ou Pedri, mais ils trouvent des solutions de tous les côtés. Peu importe qui joue, le niveau est très élevé. C’est effrayant : le niveau auquel ils jouent en ce moment est effrayant », a-t-il ajouté. Cette profondeur d’effectif et cette capacité d’adaptation sont devenues les marques de fabrique de l’ère Flick, l’entraîneur allemand parvenant à tirer des performances de très haut niveau aussi bien de ses stars expérimentées que des talents émergents de La Masia.



