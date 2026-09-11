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« Barcelone vous fait passer pour mauvais ! » : Cesc Fabregas encense l’équipe « effrayante » de Hansi Flick avant les retrouvailles en Ligue des champions avec Côme
Fabregas stupéfait par la domination du Barça
Flick a transformé le FC Barcelone en une machine implacable, et peu de personnes sont mieux placées que l’ancien milieu de terrain Cesc Fabregas pour juger ses progrès. L’actuel entraîneur de Côme suit de près la trajectoire de son ancien club, en particulier après sa démonstration clinique 5-1 contre Feyenoord en Ligue des champions.
S’exprimant après la propre démonstration de Côme contre le RB Leipzig, le vainqueur de la Coupe du monde a fait part de sa véritable admiration pour le niveau affiché en Catalogne. « J’ai regardé le match du Barça hier et je peux vous dire que Feyenoord est une très bonne équipe, mais le problème, c’est que le Barça vous fait paraître mauvais parce qu’il trouve une solution à chaque situation, tout le temps », a expliqué Fabregas.
- Getty Images Sport
Flexibilité tactique sous Flick
Ce qui a le plus impressionné Fabregas, c’est l’incroyable variété de solutions que Barcelone trouve sur le terrain, quelle que soit la manière dont l’adversaire tente de l’étouffer. Face à un bloc bas comme à un pressing agressif, le Barça semble avoir une réponse à tout. Fabregas a souligné que même des marquages individuels précis sur certains joueurs clés ne parviennent pas à perturber le fonctionnement de l’équipe, tant l’intelligence collective de l’effectif lui permet de contourner les points de pression avec facilité.
« Vous pouvez les prendre en un contre un, comme ils ont essayé de le faire avec Rodri ou Pedri, mais ils trouvent des solutions de tous les côtés. Peu importe qui joue, le niveau est très élevé. C’est effrayant : le niveau auquel ils jouent en ce moment est effrayant », a-t-il ajouté. Cette profondeur d’effectif et cette capacité d’adaptation sont devenues les marques de fabrique de l’ère Flick, l’entraîneur allemand parvenant à tirer des performances de très haut niveau aussi bien de ses stars expérimentées que des talents émergents de La Masia.
Côme se prépare pour l’élite
Fabregas connaît actuellement aussi sa propre réussite sur le banc, après avoir guidé Como vers une superbe victoire 4-1 contre RB Leipzig pour ses débuts en Ligue des champions. Cependant, l’Espagnol ne se fait aucune illusion sur le cap à franchir en matière de qualité pour rivaliser avec les tout meilleurs.
« Dans le football d’aujourd’hui, il faut être prêt à tout. Pour être une équipe complète, il faut exceller dans de nombreux domaines », a déclaré l’ancien joueur d’Arsenal et de Chelsea. « Il y a des mini-matchs à l’intérieur des matches et il faut savoir gérer certaines situations, surtout à ces niveaux.
« Il y a des matches que l’on peut gagner en jouant de la même manière du début à la fin, et il y en a d’autres où il faut savoir gérer certains moments, surtout à ces niveaux auxquels nous ne sommes pas habitués. »
- AFP
Des retrouvailles en janvier au Camp Nou
La leçon tactique actuellement dispensée par Flick sera mise à l’épreuve face à l’équipe de Fabregas plus tard dans la saison. Barcelone doit recevoir Côme au Camp Nou le 27 janvier lors de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.
Si Côme a prouvé, par son départ tonitruant, qu’il avait sa place sur la grande scène, affronter Barcelone dans sa forme actuelle représente un tout autre niveau de difficulté. Le respect que Fabregas porte à son ancien club est évident, mais il aura pour mission de trouver un moyen de stopper la dynamique « effrayante » qu’il a si clairement identifiée.
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