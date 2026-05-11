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Barcelone serait « fou » de laisser filer Marcus Rashford. Ronald Koeman presse le champion d’Espagne de débourser 30 millions de livres sterling pour le transfert de l’attaquant, après l’avoir vu, en prêt de Manchester United, « démolir » le Real Madrid
Le dilemme des 30 millions de livres sterling
Le prêt de Rashford s’est révélé déterminant pour le joueur comme pour le club, contribuant à un deuxième titre consécutif pour le géant catalan. Malgré l’évidence du succès, le club catalan n’a pas encore levé l’option d’achat de 30 millions de livres (35 millions d’euros) prévue dans l’accord avec Manchester United. Selon plusieurs sources, la direction blaugrana chercherait à négocier un prix inférieur, mais Koeman insiste : il faut agir vite pour assurer définitivement les services du joueur de 28 ans, auteur d’une performance dominante lors du Clásico.
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Koeman exige que Rashford reste
Après avoir vu l'attaquant « démolir » Madrid lors de leurs dernières rencontres, Koeman estime que son prix de 30 millions de livres sterling représente une véritable aubaine sur le marché actuel pour un joueur qui a fait ses preuves et qui s'est parfaitement adapté au style de jeu espagnol.
« Si Barcelone le laisse retourner à Manchester United après ce prêt, je pense qu’ils le regretteront énormément. Parce que 30 millions sur le marché actuel pour un joueur avec ces caractéristiques, ces statistiques, cette expérience… c’est une aubaine », a déclaré Koeman, cité par AS.
« Rashford fait mal aux défenses. Madrid semblait terrorisé à chaque fois qu’il se retournait et partait en conduite balle au pied. Contre le Real, il a démoli l’adversaire en contre-attaque. Sa vitesse, son agressivité, sa franche détermination et sa confiance ont rendu le contrôle impossible pour les Madrilènes. Chaque fois que Barcelone passait à l’offensive, c’était lui qui incarnait la menace. Il a marqué sur coup franc lors du Clásico, étiré la défense, créé des supériorités numériques, pressé, et s’est infiltré derrière la ligne arrière. Et pourtant, certains au sein du club hésitent encore à débourser 30 millions ? Cela paraît tout bonnement inconcevable. »
Explication du but du Clásico
Au micro de la BBC après la remise du trophée, Marcus Rashford a confié que son but spectaculaire, qui a participé à la défaite du Real Madrid, était presque fortuit. L’attaquant anglais n’avait pas l’intention de tenter sa chance depuis un angle aussi fermé ; il souhaitait initialement centrer. C’est seulement sous l’insistance de ses coéquipiers qu’il a changé d’avis.
« Je n’avais pas l’intention de tirer », a expliqué Rashford. « Je ne comptais pas frapper car, lorsque j’ai posé le ballon, je ne trouvais pas l’angle idéal. Je ne pensais pas que ça finirait au fond, alors je voulais centrer, mais mes coéquipiers m’ont poussé à tenter ma chance, et je me suis un peu laissé emporter. Heureusement que j’ai frappé au final : c’était un beau but. »
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Rashford manifeste son souhait de rester
Rashford a clairement exprimé ses intentions quant à l’endroit où il souhaite jouer au football la saison prochaine. Interrogé sur son avenir, l’attaquant a admis : « Je ne sais pas. Je ne suis pas devin, mais si je l’étais, je resterais. Je resterais, alors on verra bien. Je suis venu ici pour gagner. Je veux remporter autant de titres que possible, et celui-ci en fait partie. »
L’avant-centre, visiblement attaché au projet mené par Flick, a conclu : « C’est un grand groupe, il remportera encore beaucoup de matches. En faire partie serait donc quelque chose de spécial, alors on verra. »