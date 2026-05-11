Après avoir vu l'attaquant « démolir » Madrid lors de leurs dernières rencontres, Koeman estime que son prix de 30 millions de livres sterling représente une véritable aubaine sur le marché actuel pour un joueur qui a fait ses preuves et qui s'est parfaitement adapté au style de jeu espagnol.

« Si Barcelone le laisse retourner à Manchester United après ce prêt, je pense qu’ils le regretteront énormément. Parce que 30 millions sur le marché actuel pour un joueur avec ces caractéristiques, ces statistiques, cette expérience… c’est une aubaine », a déclaré Koeman, cité par AS.

« Rashford fait mal aux défenses. Madrid semblait terrorisé à chaque fois qu’il se retournait et partait en conduite balle au pied. Contre le Real, il a démoli l’adversaire en contre-attaque. Sa vitesse, son agressivité, sa franche détermination et sa confiance ont rendu le contrôle impossible pour les Madrilènes. Chaque fois que Barcelone passait à l’offensive, c’était lui qui incarnait la menace. Il a marqué sur coup franc lors du Clásico, étiré la défense, créé des supériorités numériques, pressé, et s’est infiltré derrière la ligne arrière. Et pourtant, certains au sein du club hésitent encore à débourser 30 millions ? Cela paraît tout bonnement inconcevable. »