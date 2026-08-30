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Barcelone se rapproche de la signature de Gabriel Jesus, alors que des documents sont échangés avec Arsenal avant la visite médicale et le contrat
Le Barça boucle un accord à prix cassé pour Jesus
Champion d’Espagne en titre, le FC Barcelone a frappé un grand coup sur le marché des transferts en trouvant un accord avec Arsenal pour recruter Jesus. Le géant catalan s’est tourné vers l’attaquant brésilien de 29 ans après avoir échoué à faire venir Julian Alvarez, de l’Atletico de Madrid.
Selon l’expert des transferts Fabrizio Romano, Barcelone et Arsenal ont désormais échangé les documents concernant l’opération Gabriel Jesus, signe que le transfert entre dans sa phase finale.
Jesus quitte l’Emirates Stadium après quatre saisons, lui qui avait rejoint le club en provenance de Manchester City en 2022. Sous les ordres de Mikel Arteta, l’attaquant a disputé 123 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 32 buts et délivrant 22 passes décisives. Son départ intervient alors qu’il a reculé dans la hiérarchie à Londres, des joueurs comme Kai Havertz et la nouvelle recrue Viktor Gyokeres lui étant préférés dans le rôle d’avant-centre.
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Jesus doit passer sa visite médicale
Jesus devrait arriver à Barcelone demain pour passer sa visite médicale avant d’accomplir les formalités et de signer son contrat avec le géant espagnol. Selon Romano, le joueur de 29 ans va signer un contrat courant jusqu’en juin 2028, avec une option pour prolonger son séjour d’une période supplémentaire.
Ce transfert représente un nouveau chapitre dans la carrière de Jesus après son passage à Arsenal, qu’il a rejoint en provenance de Manchester City en 2022. L’attaquant brésilien avait réalisé des débuts impressionnants à l’Emirates, mais il a ensuite peiné à trouver de la régularité et du temps de jeu lors de ses dernières années dans le nord de Londres.
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Flick a trouvé son nouveau numéro neuf
L’arrivée de Jesus au Spotify Camp Nou est perçue comme une nécessité tactique pour Hansi Flick, qui a insisté sur le besoin d’un avant-centre de métier après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres. Des informations indiquent que l’attaquant brésilien signera un contrat de deux ans, avec une option pour une troisième saison, offrant au Barça un vétéran polyvalent capable d’évoluer sur l’ensemble du front de l’attaque.
Jesus doit arriver au terminal d’aviation privée de Barcelone lundi après-midi afin de passer une visite médicale complète. Si tout se déroule comme prévu, la présentation officielle de l’international brésilien aura lieu mardi.
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Arsenal s’apprête à réaliser une vente record
Alors que Jesus prend la direction de l’Espagne, un autre Gabriel se prépare à un départ lucratif de l’Emirates. L’ailier Gabriel Martinelli est sur le point de réaliser un transfert sensationnel vers la Saudi Pro League, Al-Hilal finalisant un accord qui fera voler en éclats le record d’Arsenal pour une vente de joueur.
Les Gunners devraient, selon certaines informations, recevoir un montant fixe de 60 M£ pour le joueur de 25 ans, qui n’était pas considéré comme un élément central des plans futurs d’Arteta. Son départ, combiné à la vente de Jesus, représente un remaniement important du secteur offensif qui a remporté le titre de champion il y a seulement quelques mois.
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