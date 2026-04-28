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Barcelone s’intéresse à Xavi Simons et à quatre autres joueurs de Tottenham, actuellement menacés de relégation, en vue d’une possible opération estivale sur le marché des transferts
Le Barça envisage un recrutement à prix d’occasion pour des stars des Spurs
Selon Diario SPORT, le FC Barcelone surveille avec attention la crise qui frappe actuellement Tottenham Hotspur. Engagés dans une lutte acharnée pour leur maintien en Premier League, les Spurs pourraient, en cas de relégation en Championship, être contraints de brader leurs joueurs les plus précieux.
La direction blaugrana suivrait de près au moins cinq joueurs clés de l’effectif londonien. Pour un club comme Barcelone, qui doit encore composer avec des contraintes financières complexes, la perspective de recruter des éléments confirmés en Premier League à des prix cassés constitue une opportunité trop rare pour être ignorée lors du mercato estival.
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Simons pourrait faire son retour
Le FC Barcelone surveille de près le duo créatif formé par Simons et Lucas Bergvall. Formé au club, Simons est aujourd’hui considéré comme le joyau du milieu de Tottenham. Son éventuel retour au Barça serait un authentique « come-back » pour l’international néerlandais, capable d’apporter plus de flair et de polyvalence à la ligne offensive catalane.
L’intérêt pour Bergvall est tout aussi stratégique : le jeune Suédois aurait pu rejoindre les Blaugrana avant de opter pour Tottenham. Bien que son passage à Londres ait été entravé par des blessures et un temps de jeu limité, le club catalan reste convaincu de son immense potentiel et pourrait enfin s’attacher les services du joueur qu’il a laissé filer il y a deux ans.
Renforcer la défense avec Van de Ven et Romero
Le service de recrutement du Camp Nou cherche à renforcer les options défensives de Hansi Flick en ciblant principalement Micky van de Ven et Cristian Romero. Ces deux joueurs, déjà incontournables en Angleterre, apporteraient immédiatement un haut niveau de concurrence pour les places dans la défense barcelonaise.
Van de Ven, gaucher, se distingue par sa vitesse de récupération et sa capacité à relancer l’action depuis l’arrière, ce qui en fait le complément parfait à long terme de la pépite du centre de formation Pau Cubarsi.
En cinquième position figure l’international espagnol Pedro Porro, dont le profil offensif correspond parfaitement au moule traditionnel du club. Son arrivée resterait toutefois tributaire de l’avenir de Jules Koundé : Barcelone serait ouvert aux offres pour le Français cet été afin d’équilibrer ses comptes. En cas de départ, Porro apparaît comme le candidat idéal pour apporter la menace offensive en profondeur recherchée par Flick.
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Le classement de la Premier League orientera la stratégie estivale des clubs.
Pour l’instant, ces ambitieux projets de transfert dépendent entièrement du classement de la Premier League. À quatre journées de la clôture de la Premier League, la viabilité financière de ces opérations dépend entièrement du maintien des Spurs ou de l’application d’une éventuelle « décote de relégation ». Si l’impensable se produisait et que les Londoniens chutaient en Championship, le FC Barcelone devrait alors affronter une concurrence féroce venue de toute l’Europe. Reste que l’attrait du Camp Nou et la perspective d’un retour en Ligue des champions pourraient offrir un avantage décisif aux Blaugrana lors d’un mercato estival promis à un sacré chaos.