Barcelone s’intéresse à Xavi Simons et à quatre autres joueurs de Tottenham, actuellement menacés de relégation, en vue d’une possible opération estivale sur le marché des transferts

Selon Diario SPORT, le FC Barcelone surveille avec attention la crise qui frappe actuellement Tottenham Hotspur. Engagés dans une lutte acharnée pour leur maintien en Premier League, les Spurs pourraient, en cas de relégation en Championship, être contraints de brader leurs joueurs les plus précieux.

La direction blaugrana suivrait de près au moins cinq joueurs clés de l’effectif londonien. Pour un club comme Barcelone, qui doit encore composer avec des contraintes financières complexes, la perspective de recruter des éléments confirmés en Premier League à des prix cassés constitue une opportunité trop rare pour être ignorée lors du mercato estival.