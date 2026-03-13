Getty Images Sport
Traduit par
Barcelone s'intéresse à la star de Chelsea Pedro Neto, le club de Liga espérant tirer parti de ses liens avec l'agent Jorge Mendes
Les géants catalans recherchent une profondeur offensive
Malgré la présence de deux des ailiers les plus en forme d'Europe, Lamine Yamal et Raphinha, qui ont marqué à eux deux 34 buts toutes compétitions confondues cette saison, Barcelone souhaite renforcer la qualité de ses ailes. Selon Mundo Deportivo, Neto, qui a rejoint Chelsea en 2024 pour 60 millions d'euros, serait le candidat idéal en raison de sa capacité à évoluer sur les deux ailes ou en tant que faux numéro 9. Le séjour du joueur de 26 ans à Londres a été compliqué par la concurrence féroce d'Estevao, Alejandro Garnacho et Jamie Gittens. Le directeur sportif du Barça, Deco, serait à la recherche d'un joueur capable de changer la donne et d'apporter un haut niveau de compétition. Les performances avérées de Neto en Premier League font de lui une option de choix pour la direction du Blaugrana.
- Getty Images Sport
Facteur Mendes et agitation disciplinaire
Ce transfert potentiel est soutenu par l'influence de Mendes, qui entretient d'excellentes relations avec Deco et la direction du FC Barcelone. Si les rapports techniques sur le terrain sont élogieux, Neto s'est récemment retrouvé sous les feux de la rampe pour de mauvaises raisons en Angleterre. Les arbitres ont récemment accusé l'attaquant d'avoir tenu des propos injurieux après un renvoi, et il a été impliqué dans une confrontation houleuse avec un ramasseur de balles lors d'un match contre le Paris Saint-Germain, même s'il s'est ensuite excusé en lui offrant son maillot. Malgré ces éclats de frustration, les dirigeants du FC Barcelone estiment que son profil technique améliorerait considérablement la flexibilité tactique de Flick.
Obstacles financiers et priorités concurrentes
Toute tentative de recrutement de Neto dépendra de la situation financière précaire du FC Barcelone et des règles strictes de la Liga en matière de plafond salarial. Le club jongle actuellement entre plusieurs cibles de premier plan, notamment le transfert définitif de Marcus Rashford, prêté actuellement et disponible pour 30 millions d'euros, et son intérêt de longue date pour l'attaquant de l'Atlético Madrid Julian Alvarez. Le contrat de Neto contiendrait une clause spécifique qui pourrait faciliter son départ s'il exprimait le désir de relever un nouveau défi. Cependant, Chelsea étant susceptible d'exiger un retour sur investissement important, le Barça doit évaluer si la star portugaise représente une meilleure valeur que ses autres options offensives.
- Getty Images Sport
Un printemps décisif pour le club et le joueur
Les derniers mois de la saison serviront d'audition décisive tant pour Neto que pour les joueurs actuellement dans l'effectif du Barça. Pour l'ailier, il est essentiel de se tailler une place régulière dans l'attaque très fournie de Chelsea afin de conserver sa valeur marchande et son statut au sein de l'équipe nationale portugaise. Pendant ce temps, au Camp Nou, Rashford doit disputer une série de matchs cruciaux pour obtenir un contrat permanent, ce qui aurait un impact direct sur la volonté du club de recruter Neto. À l'approche du mercato estival, Barcelone continuera de surveiller le comportement disciplinaire et la condition physique de Neto afin de finaliser sa liste de joueurs potentiels pour ce qui s'annonce comme une période de transferts décisive.
Publicité