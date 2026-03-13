Barcelone s'intéresse à la star de Chelsea Pedro Neto, le club de Liga espérant tirer parti de ses liens avec l'agent Jorge Mendes

Malgré la présence de deux des ailiers les plus en forme d'Europe, Lamine Yamal et Raphinha, qui ont marqué à eux deux 34 buts toutes compétitions confondues cette saison, Barcelone souhaite renforcer la qualité de ses ailes. Selon Mundo Deportivo, Neto, qui a rejoint Chelsea en 2024 pour 60 millions d'euros, serait le candidat idéal en raison de sa capacité à évoluer sur les deux ailes ou en tant que faux numéro 9. Le séjour du joueur de 26 ans à Londres a été compliqué par la concurrence féroce d'Estevao, Alejandro Garnacho et Jamie Gittens. Le directeur sportif du Barça, Deco, serait à la recherche d'un joueur capable de changer la donne et d'apporter un haut niveau de compétition. Les performances avérées de Neto en Premier League font de lui une option de choix pour la direction du Blaugrana.