Barcelone s'apprête à vivre un retour cauchemardesque à Montjuïc pour achever la rénovation du Spotify Camp Nou, d'une capacité de 105 000 places

Joan Laporta, récemment réélu à la présidence, a examiné les différentes options qui s'offrent au club pour ce déménagement temporaire. L'un des premiers projets consistait à déplacer les matchs à l'Estadi Johan Cruyff, avec l'intention de le moderniser afin de le rendre conforme aux normes de la Liga. Cependant, la réalité financière d'un tel projet est bien sombre. Même après des travaux de modernisation, le stade des équipes réserves et féminines ne pourrait accueillir qu'environ 18 000 spectateurs. Cela entraînerait une perte considérable de recettes les jours de match et laisserait des dizaines de milliers d'abonnés sur le carreau, ce qui ferait du retour à l'Estadi Olimpic Lluis Companys à Montjuïc une alternative bien plus logique, bien que peu populaire, selon AS.