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Barcelone s'apprête à vivre un retour cauchemardesque à Montjuïc pour achever la rénovation du Spotify Camp Nou, d'une capacité de 105 000 places
Un retour dans la nature sauvage pour les hommes de Flick
Depuis son retour au Spotify Camp Nou en novembre dernier, le FC Barcelone de Hansi Flick semble imparable, remportant tous ses matchs à domicile devant un public retrouvé. L'ambiance a été un moteur essentiel dans sa course au titre, mais cet élan se heurtera bientôt à un obstacle logistique de taille. Bien que le club ait récemment obtenu l'autorisation d'accueillir 62 000 supporters, l'objectif final reste une capacité impressionnante de 105 000 places. Cependant, pour atteindre ce cap, les Blaugrana devront à nouveau quitter leur cathédrale du football, l'année 2027 étant pressentie comme la date probable d'un deuxième départ temporaire.
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Compte à rebours pour la construction du toit
Le calendrier du projet Espai Barca prévoit que les trois niveaux du nouveau stade seront achevés d'ici avril 2027. Cela marque une étape importante, mais marque également le début de la phase la plus complexe de la construction : la mise en place de l'immense toiture du stade. Cette prouesse technique devrait prendre environ quatre mois. Comme l'installation nécessite que le stade soit entièrement vide pour des raisons de sécurité et de construction, Barcelone sera contraint de jouer à l'extérieur du Spotify Camp Nou pendant plusieurs semaines au début de la saison 2027-2028.
Le stade Johan Cruyff ou Montjuïc : un dilemme
Joan Laporta, récemment réélu à la présidence, a examiné les différentes options qui s'offrent au club pour ce déménagement temporaire. L'un des premiers projets consistait à déplacer les matchs à l'Estadi Johan Cruyff, avec l'intention de le moderniser afin de le rendre conforme aux normes de la Liga. Cependant, la réalité financière d'un tel projet est bien sombre. Même après des travaux de modernisation, le stade des équipes réserves et féminines ne pourrait accueillir qu'environ 18 000 spectateurs. Cela entraînerait une perte considérable de recettes les jours de match et laisserait des dizaines de milliers d'abonnés sur le carreau, ce qui ferait du retour à l'Estadi Olimpic Lluis Companys à Montjuïc une alternative bien plus logique, bien que peu populaire, selon AS.
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Des discussions avec le conseil municipal se profilent à l'horizon
Même si l'Estadi Olimpic est loin d'être le stade préféré des supporters en raison de son emplacement et de sa piste d'athlétisme, sa capacité supérieure en fait le candidat favori pour la saison 2027, et un plus grand nombre de supporters pourraient ainsi assister aux matchs à Montjuïc. La décision finale devrait être officialisée à l'approche de la date butoir de 2027. Selon certaines informations, les dirigeants du club s'entretiendront avec la mairie de Barcelone au sujet d'un éventuel retour à l'Estadi Olimpic.