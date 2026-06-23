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Barcelone s’apprête à soumettre une offre de 130 millions d’euros pour recruter Julián Álvarez, en réponse à l’appel public lancé par la star de l’Atlético de Madrid en faveur de son transfert
L’appel public d’Alvarez pourrait bien bouleverser la donne
La situation autour d’Alvarez est devenue le principal sujet de conversation au sein du FC Barcelone. Après les récentes déclarations de l’attaquant, qui a exprimé son souhait de quitter l’Atlético de Madrid, l’optimisme a atteint un nouveau sommet au Camp Nou.
Si la direction du club affiche une prudence de mise, beaucoup estiment que cette prise de position personnelle a ouvert la voie à un transfert historique.
Selon SPORT, la volonté de l’attaquant de faire pression pour obtenir un transfert représente un tournant décisif sur le marché. Alors qu’un accord semblait autrefois impossible en raison des exigences de l’Atlético, les dirigeants du club considèrent désormais sa prise de position publique comme un levier essentiel dans les négociations à venir.
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La réunion secrète et la stratégie du silence
Les bases de ce transfert sensationnel ont été posées le 27 mai, lorsque des représentants du FC Barcelone ont tenu une réunion décisive avec l’entourage du joueur. Au cours de cet entretien, une première proposition officielle aurait été discutée, définissant les grandes lignes de ce qui pourrait être le plus gros transfert de l’été. Depuis, les Blaugrana observent un silence calculé, laissant le temps à l’Atlético de mesurer la situation.
Le club catalan estime avoir maîtrisé chaque phase de l’opération avec une précision chirurgicale. Même la menace d’une action en justice de la part du club madrilène ne semble pas ébranler les dirigeants blaugranas.
La possibilité qu’un dossier soit ouvert pour contacts illégaux est perçue non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme un épisode banal du mercato moderne, où les enjeux financiers et sportifs sont élevés.
Une offre de 130 millions d'euros qui fait craquer la banque
Barcelone est désormais prêt à augmenter considérablement son engagement financier pour s'attacher les services de sa cible numéro un. Une deuxième proposition est en cours d'élaboration, et les montants devraient atteindre la barre des 130 millions d'euros.
Sans vouloir s’aligner sur l’évaluation de 150 millions d’euros régulièrement évoquée par Madrid, le club catalan estime cette somme suffisante pour contraindre les deux géants espagnols à ouvrir des négociations.
Le timing de cette offre fait encore l’objet de discussions en interne, le club souhaitant éviter de perturber le joueur afin qu’il se concentre sur ses engagements avec sa sélection lors de la Coupe du monde.
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La position inflexible de l'Atlético
Malgré la confiance affichée par Barcelone, l’Atlético Madrid n’a pas l’intention de faciliter la tâche à son rival. Le club de la capitale continue de mettre en avant la clause libératoire astronomique de Julián Álvarez, fixée à 500 millions d’euros (431 millions de livres sterling / 569 millions de dollars), et, par « question d’honneur », il refuserait, selon certaines sources, de négocier avec son rival barcelonais. Cette obstination a conduit l’équipe de Diego Simeone à se tourner vers la Premier League pour trouver des alternatives.
Selon le journaliste Manolo Lama, la direction des Rojiblancos est si déterminée qu’« elle est prête à garder Julian Alvarez au club, même s’il ne joue pas », plutôt que de le céder au FC Barcelone. Cette posture a ouvert un deuxième front avec Arsenal, où un éventuel échange incluant Viktor Gyokeres est à l’étude.