La situation autour d’Alvarez est devenue le principal sujet de conversation au sein du FC Barcelone. Après les récentes déclarations de l’attaquant, qui a exprimé son souhait de quitter l’Atlético de Madrid, l’optimisme a atteint un nouveau sommet au Camp Nou.

Si la direction du club affiche une prudence de mise, beaucoup estiment que cette prise de position personnelle a ouvert la voie à un transfert historique.

Selon SPORT, la volonté de l’attaquant de faire pression pour obtenir un transfert représente un tournant décisif sur le marché. Alors qu’un accord semblait autrefois impossible en raison des exigences de l’Atlético, les dirigeants du club considèrent désormais sa prise de position publique comme un levier essentiel dans les négociations à venir.



