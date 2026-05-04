Les performances de Raphinha en font l’un des attaquants les plus prolifiques du FC Barcelone cette saison : 19 buts et huit passes décisives en 31 apparitions, assortis d’une grande souplesse tactique sur tout le front de l’attaque. Néanmoins, des blessures ont émaillé son exercice, le contraignant à manquer 23 matches avec le club et en sélection.

Selon Marca, la direction blaugrana se trouve ainsi tiraillée entre conserver un élément clé et répondre à des contraintes financières persistantes. Elle refuse de spéculer et attend une offre officielle de la Pro League avant d’analyser le pour et le contre. Le Barça préférerait ne pas vendre Raphinha, mais n’exclut pas cette hypothèse afin d’équilibrer ses comptes en prévision du mercato estival.