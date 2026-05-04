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Barcelone s’apprête à recevoir une offre de 90 millions d’euros de la part de la Ligue professionnelle saoudienne pour Raphinha, et le club n’exclut pas une vente surprise
Les clubs saoudiens s'apprêtent à lancer une offre financière très importante pour s'attacher les services de Raphinha.
Selon Marca, plusieurs clubs de Saudi Pro League seraient prêts à mettre à l’épreuve la détermination du FC Barcelone en soumettant une offre de transfert supérieure à 90 millions d’euros (77 millions de livres sterling) pour Raphinha. Cette proposition comprendrait également un contrat personnel particulièrement avantageux, dépassant largement les émoluments actuels du Brésilien en Catalogne. Malgré ces approches, l’ailier de 29 ans n’envisage pas de partir, d’autant qu’il a récemment prolongé son contrat avec le Barça jusqu’en 2028.
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La valeur sportive face aux réalités financières
Les performances de Raphinha en font l’un des attaquants les plus prolifiques du FC Barcelone cette saison : 19 buts et huit passes décisives en 31 apparitions, assortis d’une grande souplesse tactique sur tout le front de l’attaque. Néanmoins, des blessures ont émaillé son exercice, le contraignant à manquer 23 matches avec le club et en sélection.
Selon Marca, la direction blaugrana se trouve ainsi tiraillée entre conserver un élément clé et répondre à des contraintes financières persistantes. Elle refuse de spéculer et attend une offre officielle de la Pro League avant d’analyser le pour et le contre. Le Barça préférerait ne pas vendre Raphinha, mais n’exclut pas cette hypothèse afin d’équilibrer ses comptes en prévision du mercato estival.
Flick souligne l'importance de l'ailier pour Barcelone
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, n'a cessé de souligner l'importance de Raphinha au sein de l'équipe. L'ancien ailier de Leeds United est devenu un pilier du système de Flick et une figure respectée dans le vestiaire.
« Rapha fait partie de ces joueurs qui se donnent toujours à 100 % sur le terrain et à l’entraînement. Son attitude est toujours la même : il donne tout ce qu’il a. Il a connu des difficultés cette saison, mais c’est important pour nous qu’il soit de retour », a déclaré Flick avant la victoire 2-1 de son équipe contre Osasuna en Liga.
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Le FC Barcelone est dans l’attente d’une éventuelle offre officielle.
Le FC Barcelone attendra une offre écrite et officielle de la part d'un club saoudien avant de statuer sur l'avenir de Raphinha. Non considéré comme une priorité sur le marché des transferts, le joueur brésilien pourrait néanmoins générer une plus-value substantielle : un chèque de 90 millions d'euros viendrait en effet grossir les caisses blaugranas, alors que 58 millions avaient été déboursés auprès de Leeds United en 2022. À l'approche du mercato estival, le Barça pourrait donc devoir arbitrer entre l'intérêt sportif et les impératifs financiers.