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Karim AdeyemiGetty Images
Yosua Arya

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Barcelone s'apprête à officialiser l'arrivée de l'attaquant Karim Adeyemi, en provenance du Borussia Dortmund, pour un montant de 29 millions d'euros. Le joueur a déjà rejoint la Catalogne pour passer sa visite médicale

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K. Adeyemi
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Le FC Barcelone est sur le point de finaliser le transfert de Karim Adeyemi, l'attaquant du Borussia Dortmund ayant passé sa visite médicale dans la ville. L'international allemand devrait être présenté officiellement dès que les dernières formalités administratives entre les deux clubs auront été réglées, avant de rejoindre l'équipe d'Hansi Flick pour la préparation d'avant-saison.

  • Adeyemi franchit l’étape finale avant son arrivée au FC Barcelone

    Adeyemi a franchi l’étape finale avant de s’engager avec le FC Barcelone en se rendant à l’Hospital de Barcelona pour y passer ses examens médicaux. Selon Mundo Deportivo, le joueur de 24 ans a atterri dans la ville mercredi et a passé près de deux heures avec le staff médical du club avant de regagner son hôtel, le temps que les dernières formalités administratives soient réglées. Les Blaugrana sont parvenus à un accord complet avec Dortmund pour un transfert pouvant atteindre 29 millions d'euros. Le transfert comprend une somme forfaitaire de 22 millions d'euros, à laquelle s'ajoutent 7 millions d'euros de primes liées aux performances.



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  • Karim AdeyemiGetty Images

    Les clubs finalisent les formalités administratives

    Le transfert est désormais en attente de la finalisation des dernières formalités administratives avant que le club ne procède à l'annonce officielle. Adeyemi ne se rendra pas au centre d'entraînement de Barcelone et ne rencontrera pas ses nouveaux coéquipiers ni l'entraîneur Hansi Flick tant que le transfert n'aura pas été officiellement confirmé. Le club suit son protocole habituel pendant que les derniers détails contractuels sont mis au point.

  • Flick retrouve un visage familier

    Ce transfert permet à Adeyemi de retrouver Flick, qui lui avait offert sa première sélection avec l’équipe nationale allemande. Barcelone voit en l’ailier un renfort clé dans les plans de l’entraîneur, alors que le club cherche à renforcer son attaque avant le début de la nouvelle saison. Une fois le transfert officiellement confirmé, Adeyemi doit rejoindre immédiatement l’entraînement de l’équipe première. Selon ces mêmes informations, Flick aurait prévu une double séance d’entraînement vendredi, afin d’intégrer l’attaquant au plus vite au groupe.

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  • Bayer 04 Leverkusen v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    La présentation officielle est prévue la semaine prochaine.

    Barcelone pourrait officialiser le transfert dès jeudi soir ou vendredi matin, dès que les dernières formalités administratives seront réglées. Selon les mêmes sources, la présentation d’Adeyemi est prévue la semaine prochaine, et non immédiatement. Le président Joan Laporta et le directeur sportif Deco se trouvent actuellement aux États-Unis pour assister à la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine ; l’annonce officielle attendra donc leur retour.

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