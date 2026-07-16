Barcelone s'apprête à officialiser l'arrivée de l'attaquant Karim Adeyemi, en provenance du Borussia Dortmund, pour un montant de 29 millions d'euros. Le joueur a déjà rejoint la Catalogne pour passer sa visite médicale

Adeyemi a franchi l’étape finale avant de s’engager avec le FC Barcelone en se rendant à l’Hospital de Barcelona pour y passer ses examens médicaux. Selon Mundo Deportivo, le joueur de 24 ans a atterri dans la ville mercredi et a passé près de deux heures avec le staff médical du club avant de regagner son hôtel, le temps que les dernières formalités administratives soient réglées. Les Blaugrana sont parvenus à un accord complet avec Dortmund pour un transfert pouvant atteindre 29 millions d'euros. Le transfert comprend une somme forfaitaire de 22 millions d'euros, à laquelle s'ajoutent 7 millions d'euros de primes liées aux performances.







