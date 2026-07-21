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Barcelone s’apprête à entrer en contact avec les représentants d’Aymeric Laporte pour discuter d’un transfert à prix d’occasion, suite à la Coupe du monde remarquable du défenseur espagnol
Un regard sur le futur vainqueur de la Coupe du monde
Selon SPORT, Barcelone s’apprête à entamer des discussions avec l’entourage de Laporte en vue d’un éventuel transfert. Âgé de 32 ans, le défenseur central a brillé avec la sélection championne du monde, impressionnant ainsi la direction blaugrana.
Le défenseur central, de retour à l’Athletic Club en provenance d’Al-Nassr pour 10 millions d’euros en septembre 2025 et sous contrat jusqu’en juin 2028, est vu comme le profil idéal grâce à son pied gauche. Le directeur sportif Deco avait déjà entamé des discussions préliminaires lors de la tournée américaine du club, les deux parties ayant convenu de reprendre contact après la compétition internationale. Barcelone est désormais prêt à concrétiser ce transfert.
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Deco garde un œil sur le défenseur expérimenté.
Deco a assisté en direct à plusieurs rencontres de l’Espagne lors de la Coupe du monde et s’est montré extrêmement satisfait de Laporte, véritable pilier d’une arrière-garde n’ayant encaissé qu’un seul but durant tout le tournoi. Le FC Barcelone estime que le défenseur dispose encore de plusieurs saisons de haut niveau et accorde une importance capitale à son palmarès.
Laporte possède un palmarès étoffé : six titres de Premier League, une Ligue des champions de l’UEFA, l’Euro 2024 et désormais la Coupe du monde. Surtout, il dispose d’une clause libératoire inférieure à 15 millions d’euros, un montant modeste qui rend l’opération financièrement attractive pour Barcelone, désireux de renforcer sa défense sans se ruiner.
En suivant la formule d'Inigo Martinez
L’intérêt du club est fortement renforcé par le duo formé par Laporte et la jeune pépite du FC Barcelone, Cubarsi, qui ont constitué le socle défensif du triomphe final de l’Espagne. Le FC Barcelone garde aussi à l’esprit les excellents résultats obtenus grâce à la signature d’un autre défenseur basque expérimenté, Íñigo Martínez.
Si son arrivée avait suscité quelques doutes, il s’est finalement imposé comme un élément essentiel de l’équipe, apportant une solidité défensive précieuse. Ce précédent réussi joue en faveur de Laporte, qui possède plus de dix ans d’expérience au plus haut niveau, tant en Liga qu’en Premier League, et correspond parfaitement au profil recherché par le staff technique.
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Quelle sera la suite pour Barcelone et Laporte ?
Barcelone va procéder avec prudence dans les prochains jours, alors qu’il poursuivra les discussions directes avec les représentants de Laporte. À l’issue de ces premiers contacts, Deco évaluera la situation et décidera s’il est opportun d’activer officiellement la clause libératoire du défenseur. Si les conditions personnelles et financières sont réunies, le club catalan pourrait rapidement s’attacher les services de ce défenseur central au palmarès impressionnant en vue de la saison à venir.
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