Selon SPORT, Barcelone s’apprête à entamer des discussions avec l’entourage de Laporte en vue d’un éventuel transfert. Âgé de 32 ans, le défenseur central a brillé avec la sélection championne du monde, impressionnant ainsi la direction blaugrana.

Le défenseur central, de retour à l’Athletic Club en provenance d’Al-Nassr pour 10 millions d’euros en septembre 2025 et sous contrat jusqu’en juin 2028, est vu comme le profil idéal grâce à son pied gauche. Le directeur sportif Deco avait déjà entamé des discussions préliminaires lors de la tournée américaine du club, les deux parties ayant convenu de reprendre contact après la compétition internationale. Barcelone est désormais prêt à concrétiser ce transfert.



