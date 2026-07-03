Selon la journaliste Victoria Leite, information depuis confirmée par ge, le Barça s’apprête à soumettre une troisième offre pour Kerolin, après que Manchester City a rejeté les deux premières propositions des actuels champions d’Europe. La deuxième proposition aurait fait de l’attaquante brésilienne la recrue la plus onéreuse de l’histoire du Barça féminin, dépassant les 400 000 £ (470 000 $) déboursés pour l’Anglaise Keira Walsh à l’été 2022.

À l’époque, ce transfert constituait un record mondial dans le football féminin, surpassant les 250 000 £ (334 000 $) versés par Chelsea pour recruter Pernille Harder en 2020. Cependant, l’inflation galopante des indemnités de transfert a depuis fait sortir l’opération Walsh du top 25 mondial, la milieu de terrain ayant elle-même rejoint Chelsea l’an dernier pour un montant supérieur.

Reste à savoir combien le Barça devra débourser pour attirer Kerolin en Catalogne et où ce montant se situera dans la hiérarchie des transferts les plus onéreux du football féminin. Selon Sport, le contrat de la joueuse, valable jusqu’en 2028, comprendrait une clause libératoire supérieure à un million d’euros (857 000 £ / 1,14 million $) que le club catalan ne peut pas honorer. Selon Ge, les deux clubs « s’efforcent de trouver un terrain d’entente et de finaliser le transfert ».