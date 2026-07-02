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Barcelone retrouve enfin une marge de manœuvre sur le marché des transferts, la Liga ayant levé ses restrictions financières draconiennes
Un coup de pouce de taille pour le Barça
Après une période éprouvante d’austérité financière, les Blaugrana ont retrouvé le droit de recourir à la règle standard de recrutement « 1 pour 1 », ce qui leur permet désormais d’opérer normalement sur le marché des transferts, comme le rapporte Marca.
Si le président de la Liga, Javier Tebas, et son homologue barcelonais Joan Laporta, ont évité toute déclaration triomphante lors de la cérémonie d’investiture du comité exécutif mercredi, les deux instances savaient que la réalité sportive du club avait radicalement changé. Un soulagement de taille pour un conseil d’administration qui a longtemps dû multiplier les opérations financières audacieuses afin de rétablir ses comptes.
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Marges de manœuvre financières sur le marché des transferts
Conséquence immédiate de ce changement : le Barça peut désormais utiliser l’intégralité des fonds issus des ventes de joueurs. Auparavant, le club ne pouvait réinvestir qu’une fraction des indemnités de transfert. Désormais, l’intégralité des recettes issues des transferts peut être réinvestie. Ainsi, les 11 M€ perçus pour Ansu Fati et les 3 M€ touchés pour Iñaki Peña peuvent être entièrement consacrés à de nouvelles recrues, tout comme les 30 M€ qu’une vente de Marc Casadó pourrait générer.
Parallèlement, le club a drastiquement réduit sa masse salariale : les départs de joueurs hautement rémunérés ont déjà libéré environ 58 millions d’euros de marge salariale, un chiffre appelé à croître avec les possibles transferts de Marc-André ter Stegen et de Casadó. Cette nouvelle flexibilité financière a facilité l’arrivée d’Anthony Gordon et permet toujours au club de courtiser la star de l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez.
Les tracas liés à l’inscription appartiennent désormais au passé.
Au-delà de la capacité financière, l’adoption de la règle du 1 pour 1 libère le FC Barcelone sur le plan administratif. Jusqu’alors, les supporters du FC Barcelone vivaient dans l’angoisse jusqu’aux derniers instants du mercato, le club peinant à faire enregistrer ses nouvelles recrues, à l’image de Dani Olmo et Pau Víctor. Les obstacles bureaucratiques, qui contraignaient les joueurs à attendre l’accord de la Liga, devraient désormais être franchis plus aisément. Avec le 1 pour 1, le Barça dispose enfin du soutien administratif nécessaire pour concrétiser ses ambitions sportives.
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Laporta s'exprime au sujet d'Alvarez
Laporta a brisé le silence cette semaine au sujet de l’intérêt du FC Barcelone pour Alvarez, affirmant que l’Argentin était impatient de rejoindre le Spotify Camp Nou. Il a déclaré : « Je tiens à préciser d’emblée que nous continuons à avoir un grand respect pour l’Atlético. Ces tweets ont été publiés avant que Julian ne déclare vouloir jouer pour un grand club ; il n’a pas mentionné le Barça. Certains y ont vu une allusion au Barça, d’autres non. Nous n’avons pas forcé les choses ; c’est le joueur lui-même qui a pris l’initiative. Ce joueur était déjà dans le viseur du Barça avant de signer à Manchester City, et même avant cela. À l’époque, nous n’avions pas les moyens de financer ce transfert. Nous avons fait une offre, de club à club.
Le Barça est capable de mener à bien n’importe quelle opération, mais en respectant une logique sportive et économique. C’est nous qui dicterons les règles du marché. J’ai discuté avec l’Atlético et j’ai clairement fait part de nos intentions. Deco a présenté une offre. Nous savons que le joueur souhaite rejoindre le Barça, et ce depuis longtemps. Nous avons formulé cette proposition en toute déférence envers le club madrilène. Ils m’ont fait savoir qu’ils n’envisageaient pas de le vendre, car nous n’avions pas d’alternatives. Nous maintiendrons cette offre aussi longtemps que nécessaire. Nous ne nous laisserons pas dicter notre conduite. S’ils veulent conclure le transfert, nous en serons ravis. Mais l’offre n’est pas illimitée. »