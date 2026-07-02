Laporta a brisé le silence cette semaine au sujet de l’intérêt du FC Barcelone pour Alvarez, affirmant que l’Argentin était impatient de rejoindre le Spotify Camp Nou. Il a déclaré : « Je tiens à préciser d’emblée que nous continuons à avoir un grand respect pour l’Atlético. Ces tweets ont été publiés avant que Julian ne déclare vouloir jouer pour un grand club ; il n’a pas mentionné le Barça. Certains y ont vu une allusion au Barça, d’autres non. Nous n’avons pas forcé les choses ; c’est le joueur lui-même qui a pris l’initiative. Ce joueur était déjà dans le viseur du Barça avant de signer à Manchester City, et même avant cela. À l’époque, nous n’avions pas les moyens de financer ce transfert. Nous avons fait une offre, de club à club.

Le Barça est capable de mener à bien n’importe quelle opération, mais en respectant une logique sportive et économique. C’est nous qui dicterons les règles du marché. J’ai discuté avec l’Atlético et j’ai clairement fait part de nos intentions. Deco a présenté une offre. Nous savons que le joueur souhaite rejoindre le Barça, et ce depuis longtemps. Nous avons formulé cette proposition en toute déférence envers le club madrilène. Ils m’ont fait savoir qu’ils n’envisageaient pas de le vendre, car nous n’avions pas d’alternatives. Nous maintiendrons cette offre aussi longtemps que nécessaire. Nous ne nous laisserons pas dicter notre conduite. S’ils veulent conclure le transfert, nous en serons ravis. Mais l’offre n’est pas illimitée. »