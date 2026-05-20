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Barcelone rejette deux offres de transfert gratuit, écartant l’arrivée au Camp Nou d’un meneur de jeu de la Premier League aux multiples titres et d’un attaquant confirmé de la Serie A
Le FC Barcelone a rejeté les approches de Silva et Vlahovic.
Selon le journaliste Sique Rodriguez, le FC Barcelone a fermement rejeté les offres concernant Silva et Vlahovic. Le club a décidé de ne pas recruter le meneur de jeu portugais, dont le contrat expire cet été. Arrivé à Manchester City en 2017, Silva a disputé 459 matchs, inscrit 76 buts et remporté tous les trophées possibles.
Rodriguez précise que, sur le plan tactique, le club catalan dispose déjà d’un effectif équilibré au milieu de terrain et préfère donc se renforcer dans d’autres secteurs.
- AFP
À la recherche du successeur parfait de Lewandowski
L’ère Lewandowski au club s’est clôturée sur un bilan impressionnant : 119 buts en 191 matchs officiels. À la recherche d’un nouvel avant-centre, la direction s’est penchée sur l’attaquant de la Juventus, Vlahovic. Le Serbe, arrivé en Italie en 2022, sera libre de tout contrat cet été. Selon Rodríguez, l’attaquant serbe n’est toutefois pas la priorité des Blaugrana, qui considèrent son éventuelle arrivée comme un plan B en cas d’échec des autres pistes.
Le club doit encore surmonter des difficultés financières
Si le départ du vétéran polonais libère un salaire brut de 26 M€, cette économie ne suffit pas à assainir les finances du Barça, car la charge n’était pas intégrée aux prévisions 2023-2024, son contrat prenant fin cet été. Pour respecter la règle du 1:1 imposée par la Liga, le club catalan doit d’abord récupérer les 32 M€ que New Era Visionary Group lui doit au titre de places VIP. Il doit ensuite réaliser des ventes mineures, notamment celle d’Ansu Fati avant le 30 juin, pour environ 10 à 11 M€. Ce n’est qu’à ces conditions que la direction pourra poursuivre sereinement ses objectifs ambitieux pour l’été et éviter de se contenter uniquement de joueurs libres, garantissant ainsi que ses résultats financiers courants redeviennent positifs.
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Quelle sera la prochaine étape pour Barcelone sur le marché des transferts ?
Avant de renouer avec les négociations, le FC Barcelone doit encore finaliser ses opérations financières en cours et procéder à quelques ventes de joueurs moins importants. Rodriguez a indiqué que les relations avec la Liga étaient bonnes, ce qui laisse espérer que le club pourra recruter et enregistrer de nouveaux joueurs avant le début de la saison prochaine.