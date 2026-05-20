Selon le journaliste Sique Rodriguez, le FC Barcelone a fermement rejeté les offres concernant Silva et Vlahovic. Le club a décidé de ne pas recruter le meneur de jeu portugais, dont le contrat expire cet été. Arrivé à Manchester City en 2017, Silva a disputé 459 matchs, inscrit 76 buts et remporté tous les trophées possibles.

Rodriguez précise que, sur le plan tactique, le club catalan dispose déjà d’un effectif équilibré au milieu de terrain et préfère donc se renforcer dans d’autres secteurs.