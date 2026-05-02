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Barcelone reçoit un renfort de taille avec le retour de Raphinha, juste à temps pour le sprint final du titre en Liga
Raphinha fait son retour alors que Barcelone aborde la phase décisive de la saison.
À l’aube des dernières semaines de Liga, le FC Barcelone reçoit un renfort de taille avec le retour de Raphinha, absent tout au long du mois d’avril en raison d’une blessure. La présence de l’ailier brésilien intervient à un moment crucial, alors que l’équipe de Flick lutte pour le titre.
Son retour renforce l’effectif tant sur le plan tactique que mental, et offre des solutions offensives supplémentaires pour la fin de saison. À cinq journées de la clôture du championnat, l’attaquant expérimenté pourrait jouer un rôle clé alors que les Catalans tentent de conserver leur avance sur leur rival, le Real Madrid. Autre bonne nouvelle pour le milieu de terrain : le jeune espoir Marc Bernal a été autorisé à reprendre la compétition pour le prochain déplacement à Osasuna.
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Flick retrouve des joueurs clés avant d’affronter Osasuna
Interrogé sur l’importance de Raphinha au sein de l’effectif, Flick a salué l’engagement et le leadership de l’ailier, tout en évoquant la situation des autres joueurs, dont Lamine Yamal, actuellement à l’infirmerie.
« Rapha se donne toujours à 100 % », a expliqué Flick. « C'est sa mentalité, son attitude. Il nous aide beaucoup, mais il a connu des difficultés cette saison. C'est important de le retrouver. Il fera le déplacement et nous verrons bien ce qui se passera. C'est le capitaine. Peut-être qu'il nous apportera ce dont nous avons besoin.
Je ne sais pas encore pour Andreas [Christensen] : on avance pas à pas. « Berni » sera du voyage demain. » Concernant Yamal, il a ajouté : « Nous sommes en contact permanent ; il progresse bien. Je pense qu’on le verra à la Coupe du monde. Il a le temps de se remettre et de revenir. C’est ce qu’il veut. »
Barcelone se méfie de la menace représentée par Osasuna
Le FC Barcelone se rend à El Sadar conscient du défi qui l’attend. Lors de la première saison de Flick, en 2024-2025, Osasuna avait infligé à l’Allemand sa première défaite sur ce même terrain. L’entraîneur bavarois l’assure : cette contre-performance est restée gravée, et son équipe abordera la revanche avec plus de solidité.
« Je me souviens de ce jour-là car nous avions beaucoup modifié le onze de départ », a admis Flick. « Nous ne ferons pas cela demain. Je pense que nous sommes dans une bonne passe actuellement. Je sais également qu’Osasuna joue bien et que l’un de ses objectifs est de disputer une compétition européenne la saison prochaine. Comme toujours, nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes. »
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Barcelone vise à se rapprocher du titre grâce à une victoire à Pampelune
Barcelone se rend à Pampelune avec l’intention de concrétiser un peu plus son titre en Liga. L’objectif immédiat est de conserver son avance sur le Real Madrid. Les Blaugrana comptent actuellement 11 points d’écart sur leurs rivaux du Clásico, à cinq journées de la fin. Le retour de Raphinha devrait par ailleurs redonner du punch à leur attaque alors qu’ils visent l’assurance du sacre.