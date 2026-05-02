Interrogé sur l’importance de Raphinha au sein de l’effectif, Flick a salué l’engagement et le leadership de l’ailier, tout en évoquant la situation des autres joueurs, dont Lamine Yamal, actuellement à l’infirmerie.

« Rapha se donne toujours à 100 % », a expliqué Flick. « C'est sa mentalité, son attitude. Il nous aide beaucoup, mais il a connu des difficultés cette saison. C'est important de le retrouver. Il fera le déplacement et nous verrons bien ce qui se passera. C'est le capitaine. Peut-être qu'il nous apportera ce dont nous avons besoin.

Je ne sais pas encore pour Andreas [Christensen] : on avance pas à pas. « Berni » sera du voyage demain. » Concernant Yamal, il a ajouté : « Nous sommes en contact permanent ; il progresse bien. Je pense qu’on le verra à la Coupe du monde. Il a le temps de se remettre et de revenir. C’est ce qu’il veut. »