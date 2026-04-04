Barcelone reçoit un double coup de pouce sur le plan physique après la blessure de Raphinha, à la veille du choc contre l'Atlético de Madrid

Les options défensives de Flick ont été renforcées à un moment crucial, après la trêve internationale. Koundé et Balde ont tous deux reçu le feu vert du service médical pour reprendre la compétition après un mois d'absence. Ils étaient sur la touche depuis le début du mois dernier, privant ainsi le leader du championnat d'options spécialisées aux postes d'arrière latéral. Leur retour est un immense soulagement pour le staff technique alors que la saison entre dans sa phase décisive.