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Barcelone reçoit un double coup de pouce sur le plan physique après la blessure de Raphinha, à la veille du choc contre l'Atlético de Madrid
Le duo défensif fait son retour chez les Blaugrana
Les options défensives de Flick ont été renforcées à un moment crucial, après la trêve internationale. Koundé et Balde ont tous deux reçu le feu vert du service médical pour reprendre la compétition après un mois d'absence. Ils étaient sur la touche depuis le début du mois dernier, privant ainsi le leader du championnat d'options spécialisées aux postes d'arrière latéral. Leur retour est un immense soulagement pour le staff technique alors que la saison entre dans sa phase décisive.
Des nouvelles mitigées concernant les blessures
Si le retour de Koundé et de Baldé est source d'optimisme, tout n'est pas rose pour le leader du championnat à l'approche de son déplacement dans la capitale. Le service médical du club a confirmé que Raphinha manquera cette rencontre après s'être blessé lors d'un match international avec le Brésil, privant ainsi Flick de l'un de ses attaquants les plus efficaces. De plus, le milieu de terrain reste quelque peu affaibli, Frenkie de Jong et Andreas Christensen étant toujours indisponibles.
La composition de l'équipe de Flick a été confirmée
La composition complète de l'équipe pour le déplacement à Madrid a été confirmée. Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Pedri en font tous partie, aux côtés des joueurs issus de La Masia Eder Aller, Xavi Espart et Tommy. Face à l'Atlético, les Blaugrana tenteront de remporter les trois points pour conserver leur avance en Liga, le Real Madrid les talonnant à seulement quatre points, en deuxième position.
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Et maintenant ?
Après ce match, le Barça et l'Atlético s'affronteront à nouveau, mais cette fois-ci en quarts de finale de la Ligue des champions. L'équipe de Flick affrontera ensuite l'Espanyol lors du derby catalan avant de se mesurer aux Rojiblancos lors du match retour.