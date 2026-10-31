Tout a été facile pour le FC Barcelone, qui a laissé derrière lui ses défaites face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid en battant l’Alavés. L’équipe de Flick a écrasé les Basques 6-1, pliant le match dès la première période. Raphinha a ouvert le score à la 8e minute sur une passe décisive de Fermín López. À la 23e, Fermín a lui-même inscrit le but du 2-0 sur une passe de Lamine Yamal. À la 41e, Raphinha a signé un doublé, de nouveau servi par Fermín, puis Lamine Yamal a marqué le but du 4-0 dans le temps additionnel de la première période sur une passe décisive de Cancelo. En seconde période, le talent espagnol a également inscrit le but du 5-0 à la 64e, sur une passe de Gabriel Jesus, et Gordon a porté le score à 6-0 à la 81e sur une passe décisive de Rodri. L’Alavés a sauvé l’honneur à la 84e grâce à Díaz
Barcelone, quel spectacle : 6-1 contre Alavés et la première place du classement. L’équipe de Flick a inscrit 46 buts en 11 matches
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RECORD DE BUTS
Le FC Barcelone reprend ainsi la tête de la Liga avec deux points d’avance sur l’Atlético de Madrid et six sur le Real Madrid. Le nombre de buts inscrits est impressionnant : pas moins de 46 en 11 matches. Une véritable machine à marquer.
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