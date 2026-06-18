Barcelone s’est positionné comme un candidat sérieux pour recruter le latéral de la Juventus. Selon La Gazzetta dello Sport, le club catalan aurait proposé le défenseur central uruguayen Ronald Araujo (27 ans) à la Juventus dans le cadre d’un éventuel échange. Sous contrat jusqu’en 2031, Araujo est depuis longtemps apprécié à Turin ; il avait déjà été ciblé par l’ancien directeur sportif Cristiano Giuntoli en janvier 2025, avant que celui-ci ne se tourne vers Lloyd Kelly.

Pour l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, Cambiaso représente un net gain technique par rapport à ses options actuelles au poste d’arrière latéral. Si Jules Koundé assure la couverture défensive et que Joao Cancelo évolue à droite, le flanc gauche demeure peu fourni, Alejandro Balde et le défenseur central Gerard Martín prenant le relais en cas de besoin. La capacité de Cambiaso à performer à haut niveau des deux côtés de la défense en fait un candidat idéal pour le dispositif tactique des Blaugrana.



