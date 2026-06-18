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Barcelone propose un défenseur à la Juventus en échange d’Andrea Cambiaso, mais Xabi Alonso pourrait être l’atout décisif pour convaincre le latéral de signer à Chelsea
Barcelone propose un échange sensationnel
Barcelone s’est positionné comme un candidat sérieux pour recruter le latéral de la Juventus. Selon La Gazzetta dello Sport, le club catalan aurait proposé le défenseur central uruguayen Ronald Araujo (27 ans) à la Juventus dans le cadre d’un éventuel échange. Sous contrat jusqu’en 2031, Araujo est depuis longtemps apprécié à Turin ; il avait déjà été ciblé par l’ancien directeur sportif Cristiano Giuntoli en janvier 2025, avant que celui-ci ne se tourne vers Lloyd Kelly.
Pour l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, Cambiaso représente un net gain technique par rapport à ses options actuelles au poste d’arrière latéral. Si Jules Koundé assure la couverture défensive et que Joao Cancelo évolue à droite, le flanc gauche demeure peu fourni, Alejandro Balde et le défenseur central Gerard Martín prenant le relais en cas de besoin. La capacité de Cambiaso à performer à haut niveau des deux côtés de la défense en fait un candidat idéal pour le dispositif tactique des Blaugrana.
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Le « facteur Alonso » donne l'avantage à Chelsea
Barcelone pousse pour un échange de joueurs, mais Chelsea reste en lice et détient un atout financier. Les Blues ont récemment encaissé 60 millions d’euros avec la vente de Marc Cucurella au Real Madrid, fonds qui pourraient servir à satisfaire la demande du club italien. L’entraîneur Xabi Alonso, qui suit Cambiaso depuis son passage à la tête de l’équipe madrilène, est à l’origine de cette offensive.
Selon le technicien basque, le latéral correspond parfaitement au système très rigoureux qu’il applique à Stamford Bridge. Dans son schéma tactique, le défenseur gauche ne se contente pas d’apporter de la profondeur : il doit souvent se replier vers l’intérieur pour assumer des responsabilités de meneur de jeu. C’est précisément dans ce rôle inversé que l’Italien a brillé sous les ordres de Thiago Motta, avant que Manchester City ne s’intéresse aussi à lui.
Pourquoi Cambiaso demeure une cible de choix en Europe
Il n’est guère surprenant que ce joueur de 26 ans suscite un intérêt marqué, tant ses qualités tactiques sont rares. Les grands entraîneurs européens, adeptes d’un jeu offensif et dominateur, ne s’y trompent pas : au-delà des statistiques, ils saluent sa capacité exceptionnelle à lire l’espace. Le sélectionneur italien Luciano Spalletti a d’ailleurs résumé ces atouts en qualifiant son défenseur international de « footballeur 3D ».
Cambiaso a disputé 47 matchs avec la Juventus toutes compétitions confondues la saison dernière, marquant trois buts et délivrant cinq passes décisives.
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Sous pression financière, la Juventus doit passer à l’action
Giovanni Carnevali, le directeur général de la Juventus, doit actuellement faire face à une situation financière délicate où la réalisation de plus-values est devenue une priorité absolue pour le club italien. Si le staff technique apprécie la polyvalence du latéral, la réalité du bilan oblige à envisager son départ. C’est cette contrainte financière qui explique pourquoi un transfert lucratif vers Londres pourrait s’avérer plus attractif pour la direction turinoise qu’un échange avec Barcelone.
Une offre 100 % cash en provenance directe de la Premier League offrirait au géant transalpin une plus grande flexibilité sur le marché des transferts pour s’assurer un remplaçant de qualité. Toutefois, les Bianconeri ne peuvent totalement écarter l’attrait d’une arrivée d’Araújo, l’Uruguayen comblant immédiatement un besoin de longue date au cœur de leur défense.