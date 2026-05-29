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Barcelone préparerait une opération transfert surprise pour Piero Hincapie, malgré l’option d’achat de 45 millions de livres sterling dont dispose Arsenal sur le joueur actuellement prêté par le Bayer Leverkusen
Le FC Barcelone accélère sa quête de renfort défensif.
Les Catalans poursuivent la refonte de leur effectif en vue du mercato estival, Flick souhaitant renforcer sa défense. Après avoir conclu un accord avec l'ailier de Newcastle United Anthony Gordon, le club catalan s'intéresse désormais en priorité à l'attaquant de l'Atlético de Madrid Julian Alvarez.
Selon le Daily Mail, le défenseur central gauche de 24 ans serait désormais une cible prioritaire. Le club catalan aurait en effet réduit son intérêt pour l’Interiste Alessandro Bastoni, jugeant l’international équatorien plus accessible. La polyvalence de Hincapie, capable d’évoluer sur le côté gauche de la défense, et son sang-froid avec le ballon répondent parfaitement aux exigences tactiques de Flick. Un profil moderne et adapté aux ambitions du technicien allemand pour repenser la arrière barcelonaise.
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Arsenal garde fermement le contrôle de la situation
Arsenal détient toutefois les commandes dans ce dossier. Prêté l’été dernier par Leverkusen, Hincapie s’est engagé chez les Gunners pour une saison, avec une obligation d’achat de 45 millions de livres sterling en cas de satisfaction de certaines conditions sportives. Leverkusen aurait en outre négocié une clause de 10 % sur une éventuelle revente ultérieure. Les deux parties se sont déjà entendues sur les conditions personnelles, et le défenseur central s’apprête à signer un contrat de cinq ans à l’Emirates Stadium.
Arsenal prend l'avantage sur Barcelone
L’intérêt du FC Barcelone pour Piero Hincapie confirme la volonté de Hansi Flick d’ajouter à son effectif un défenseur central gaucher capable de lancer les attaques depuis l’arrière. Le club catalan avait d’abord coché le nom de Bastoni, mais des contraintes financières et sportives l’ont poussé à explorer d’autres pistes. Barcelone est donc confronté à un défi de taille s’il veut attirer l’international équatorien.
Si Arsenal finalise son recrutement définitif, toute négociation future devra se faire directement avec le club londonien, et non plus avec Leverkusen. Les Blaugrana ont déjà prouvé leur capacité à investir massivement cet été, ayant déboursé 70 millions d’euros pour Gordon. Pourtant, arracher Hincapie à Arsenal s’annonce nettement plus ardu.
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Le FC Barcelone doit encore fournir un effort considérable pour finaliser ce dossier.
Le FC Barcelone devrait continuer à explorer les options défensives alors que Flick se prépare pour la nouvelle saison. Le club recherche toujours un défenseur central gaucher, mais l’avantage contractuel dont bénéficie Arsenal laisse peu de marge de manœuvre. À moins qu’Arsenal ne se retire de la transaction, le FC Barcelone pourrait devoir faire une offre substantielle pour tester la détermination de Leverkusen.