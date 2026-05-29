Les Catalans poursuivent la refonte de leur effectif en vue du mercato estival, Flick souhaitant renforcer sa défense. Après avoir conclu un accord avec l'ailier de Newcastle United Anthony Gordon, le club catalan s'intéresse désormais en priorité à l'attaquant de l'Atlético de Madrid Julian Alvarez.

Selon le Daily Mail, le défenseur central gauche de 24 ans serait désormais une cible prioritaire. Le club catalan aurait en effet réduit son intérêt pour l’Interiste Alessandro Bastoni, jugeant l’international équatorien plus accessible. La polyvalence de Hincapie, capable d’évoluer sur le côté gauche de la défense, et son sang-froid avec le ballon répondent parfaitement aux exigences tactiques de Flick. Un profil moderne et adapté aux ambitions du technicien allemand pour repenser la arrière barcelonaise.