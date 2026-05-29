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Barcelone préparerait une offre ambitieuse pour le défenseur Josko Gvardiol, alors que le Bayern Munich s’est déjà renseigné auprès de Manchester City concernant le joueur
Les cadors du Vieux Continent convoitent l’Etihad.
Le FC Barcelone a placé Gvardiol en tête de sa short-list défensive et entend bien mener un mercato estival retentissant. D’après El Partidazo de COPE, le club catalan explore activement un transfert de la star de Manchester City tout en préparant l’arrivée de l’attaquant de l’Atlético, Alvarez. Les champions d’Espagne estiment l’opération réalisable, même si le Bayern, décidé à remodeler sa défense, est déjà sur le coup.
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Matthäus confirme l'intérêt du Bayern
Les spéculations autour du défenseur de 24 ans se sont intensifiées lorsque l’icône du football allemand Lothar Matthäus a confirmé que le champion de Bundesliga ciblait activement ce polyvalent ancien joueur du RB Leipzig.
Interrogé sur Sky, l’ancien international a révélé que le club avait déjà lancé des démarches en coulisses. « J’ai un joueur en tête et j’ai entendu dire que des demandes de renseignements avaient déjà été faites », a-t-il déclaré. « Un ancien joueur de Bundesliga originaire de Leipzig, qui évolue actuellement à Manchester City, arrière gauche, capable également de jouer au centre. Il s’appelle Gvardiol. »
Réunion de travail sur l’extension du plan d’urbanisme
Selon TEAMtalk, le Bayern aurait approché les représentants du défenseur, mais Manchester City entend préserver son investissement de 90 millions d’euros. Piliers de l’arrière-garde de Pep Guardiola depuis 2023, le Croate a tout de même été contraint à 18 sorties seulement en Premier League cette saison en raison d’une fracture du tibia. Les dirigeants mancuniens négocient actuellement une prolongation afin d’assurer son avenir au-delà de 2028, estimant qu’il s’est parfaitement intégré.
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Un remaniement défensif se profile à l’horizon
Gvardiol constitue une cible estivale de premier plan pour l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, tant la défense de l’Allianz Arena demeure fragile et incertaine. Alphonso Davies et Hiroki Ito sont régulièrement blessés, et Kim Min-jae pourrait partir : le club allemand va donc tout faire pour attirer des renforts de premier rang. Barcelone, lui, devra d’abord résoudre ses problèmes financiers s’il veut réussir le doublé Gvardiol-Alvarez.