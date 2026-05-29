Les spéculations autour du défenseur de 24 ans se sont intensifiées lorsque l’icône du football allemand Lothar Matthäus a confirmé que le champion de Bundesliga ciblait activement ce polyvalent ancien joueur du RB Leipzig.

Interrogé sur Sky, l’ancien international a révélé que le club avait déjà lancé des démarches en coulisses. « J’ai un joueur en tête et j’ai entendu dire que des demandes de renseignements avaient déjà été faites », a-t-il déclaré. « Un ancien joueur de Bundesliga originaire de Leipzig, qui évolue actuellement à Manchester City, arrière gauche, capable également de jouer au centre. Il s’appelle Gvardiol. »