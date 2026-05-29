Goal.com
En directBillets
Live Scores, Stats, and the Latest News
Josko Gvardiol Man CityGetty
Adhe Makayasa

Traduit par

Barcelone préparerait une offre ambitieuse pour le défenseur Josko Gvardiol, alors que le Bayern Munich s’est déjà renseigné auprès de Manchester City concernant le joueur

Mercato
J. Gvardiol
FC Barcelone
LaLiga
Manchester City
Premier League
Bayern Munich
Bundesliga

Selon les dernières informations, le FC Barcelone préparerait une offensive estivale d’envergure pour recruter le défenseur de Manchester City Josko Gvardiol, tout en poursuivant les négociations concernant l’attaquant de l’Atlético Madrid, Julián Álvarez. Le club catalan doit toutefois faire face à une concurrence européenne acharnée : le Bayern Munich, géant de la Bundesliga, a déjà entamé des démarches officielles pour convaincre le polyvalent international croate de revenir en Allemagne.

  • Les cadors du Vieux Continent convoitent l’Etihad.

    Le FC Barcelone a placé Gvardiol en tête de sa short-list défensive et entend bien mener un mercato estival retentissant. D’après El Partidazo de COPE, le club catalan explore activement un transfert de la star de Manchester City tout en préparant l’arrivée de l’attaquant de l’Atlético, Alvarez. Les champions d’Espagne estiment l’opération réalisable, même si le Bayern, décidé à remodeler sa défense, est déjà sur le coup.

    • Publicité
  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Matthäus confirme l'intérêt du Bayern

    Les spéculations autour du défenseur de 24 ans se sont intensifiées lorsque l’icône du football allemand Lothar Matthäus a confirmé que le champion de Bundesliga ciblait activement ce polyvalent ancien joueur du RB Leipzig.

    Interrogé sur Sky, l’ancien international a révélé que le club avait déjà lancé des démarches en coulisses. « J’ai un joueur en tête et j’ai entendu dire que des demandes de renseignements avaient déjà été faites », a-t-il déclaré. « Un ancien joueur de Bundesliga originaire de Leipzig, qui évolue actuellement à Manchester City, arrière gauche, capable également de jouer au centre. Il s’appelle Gvardiol. »

  • Réunion de travail sur l’extension du plan d’urbanisme

    Selon TEAMtalk, le Bayern aurait approché les représentants du défenseur, mais Manchester City entend préserver son investissement de 90 millions d’euros. Piliers de l’arrière-garde de Pep Guardiola depuis 2023, le Croate a tout de même été contraint à 18 sorties seulement en Premier League cette saison en raison d’une fracture du tibia. Les dirigeants mancuniens négocient actuellement une prolongation afin d’assurer son avenir au-delà de 2028, estimant qu’il s’est parfaitement intégré.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    Un remaniement défensif se profile à l’horizon

    Gvardiol constitue une cible estivale de premier plan pour l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, tant la défense de l’Allianz Arena demeure fragile et incertaine. Alphonso Davies et Hiroki Ito sont régulièrement blessés, et Kim Min-jae pourrait partir : le club allemand va donc tout faire pour attirer des renforts de premier rang. Barcelone, lui, devra d’abord résoudre ses problèmes financiers s’il veut réussir le doublé Gvardiol-Alvarez.