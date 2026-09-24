Le Barça est ravi de la manière dont le prêt de Ter Stegen à l’Ajax se déroule. L’accord initial avait suscité quelques doutes en interne en raison des économies salariales minimes, mais les résultats sportifs ont été indéniablement positifs pour les plans de transfert à long terme des Blaugrana.

L’objectif principal pour toutes les parties était de trouver un projet où le gardien allemand pourrait retrouver sa confiance. Après plusieurs années marquées par les blessures, Ter Stegen avait désespérément besoin d’enchaîner les matches au plus haut niveau pour reconstruire sa valeur marchande fragilisée.

Il a réussi à consolider sa place de gardien titulaire indiscutable aux Pays-Bas. Plus important encore, ses impressionnantes performances en club lui ont valu un retour très attendu en équipe nationale d’Allemagne, que Barcelone considère comme une étape cruciale vers l’obtention d’un transfert définitif lucratif, selon SPORT.