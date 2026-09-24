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Barcelone prépare la vente estivale de Marc-Andre ter Stegen alors que l’intérêt de la Premier League s’intensifie après la résurgence de l’Ajax
Retrouver la forme à Amsterdam
Le Barça est ravi de la manière dont le prêt de Ter Stegen à l’Ajax se déroule. L’accord initial avait suscité quelques doutes en interne en raison des économies salariales minimes, mais les résultats sportifs ont été indéniablement positifs pour les plans de transfert à long terme des Blaugrana.
L’objectif principal pour toutes les parties était de trouver un projet où le gardien allemand pourrait retrouver sa confiance. Après plusieurs années marquées par les blessures, Ter Stegen avait désespérément besoin d’enchaîner les matches au plus haut niveau pour reconstruire sa valeur marchande fragilisée.
Il a réussi à consolider sa place de gardien titulaire indiscutable aux Pays-Bas. Plus important encore, ses impressionnantes performances en club lui ont valu un retour très attendu en équipe nationale d’Allemagne, que Barcelone considère comme une étape cruciale vers l’obtention d’un transfert définitif lucratif, selon SPORT.
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Laisser le FC Barcelone derrière soi
Malgré un contrat au Camp Nou jusqu’en 2028, Ter Stegen a accepté que son temps en Catalogne était de fait terminé. Il a compris très tôt qu’il n’entrait pas dans les plans de Hansi Flick pour l’équipe première et a choisi de prendre en main son propre avenir.
Le gardien expérimenté a donné la priorité à l’offre de l’Ajax, obtenant un prêt sec sans option d’achat. Le géant néerlandais ne pouvait tout simplement pas s’aligner sur son lucratif salaire au FC Barcelone sur le long terme, ce qui signifiait qu’un transfert temporaire était la seule solution financière viable.
Le Barça a accepté ce compromis afin de s’assurer que son joueur retrouve sa meilleure condition physique. Le club catalan sait qu’un Ter Stegen pleinement remis reste un joueur de classe mondiale capable d’attirer d’importantes offres de transfert venues des championnats d’élite à travers l’Europe.
L’effet Klopp et Michel
Deux entraîneurs ont joué un rôle absolument vital dans la remarquable résurgence de Ter Stegen. Míchel a pris un pari calculé sur le gardien, en poussant fort pour le recruter d’abord à Gérone avant de l’emmener à l’Ajax malgré son historique récent de blessures compliqué.
Dans le même temps, le nouveau sélectionneur de l’Allemagne Jurgen Klopp a montré une immense confiance envers l’expérimenté gardien. Klopp a apporté à Ter Stegen son soutien total pour qu’il soit le gardien numéro un de la sélection nationale dans ce nouveau cycle international.
Cette double marque de confiance a offert la plateforme parfaite à Ter Stegen pour rappeler au marché son immense qualité. Selon SPORT, plusieurs clubs de Premier League suivent désormais de près ses progrès, ce qui garantit qu’il ne manquera pas de prétendants l’été prochain.
- Ajax Media
Une nouvelle ère pour Barcelone
Le Barça a clairement fait comprendre que le cycle légendaire de Ter Stegen au club est complètement terminé. La hiérarchie blaugrana s’est déjà tournée vers l’avenir en restructurant entièrement son secteur des gardiens.
Le géant espagnol s’est assuré la signature de Dominik Livakovic, qui sera la doublure à long terme de l’actuel numéro un Joan Garcia. Une fois le contrat de Wojciech Szczesny arrivé à expiration et son départ du club acté, Garcia et Livakovic formeront officiellement le nouveau duo de gardiens pour la saison prochaine.
Lorsque le prêt de Ter Stegen à l’Ajax prendra fin le 30 juin, il reviendra en Catalogne uniquement pour finaliser son départ définitif. Le Barça espère se délester de l’énorme salaire qu’il lui reste à verser et obtenir au passage une indemnité de transfert très respectable.
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