Barcelone pousse un soupir de soulagement : Lamine Yamal se remet de sa maladie à temps pour le match décisif de la Liga
Flick bénéficie d'un coup de pouce considérable avec le retour de sa jeune star
Selon Marca, l'ambiance au siège du club était nettement plus détendue vendredi matin, alors que Yamal rejoignait ses coéquipiers sur le terrain. Le jeune joueur de 18 ans avait manqué la séance de jeudi en raison d'un malaise général, ce qui avait conduit le staff médical du club à se rendre à son domicile pour évaluer son état.
Son absence s'était également étendue à ses engagements sociaux, l'ailier ayant été contraint de manquer un dîner d'équipe organisé par Ronald Araujo. Cependant, son prompt rétablissement suggère que la maladie était bénigne, permettant à Hansi Flick de pousser un soupir de soulagement concernant son joueur le plus créatif et le plus influent.
Garcia rejoint le groupe pour les préparatifs du week-end
Les bonnes nouvelles se sont enchaînées pour les Blaugrana, puisque Garcia a lui aussi pris part à l'intégralité de la séance sans aucune complication apparente. Le défenseur polyvalent avait été écarté du match de milieu de semaine contre Newcastle après avoir souffert d'une légère surcharge musculaire.
Le retour de Garcia offre une flexibilité tactique essentielle à Flick, qui a utilisé le joueur originaire de Martorell à plusieurs postes cette saison. Lui et Yamal devraient désormais être en pleine forme et figureront dans le groupe pour le prochain match contre Séville au Camp Nou.
La course au titre reste sur la bonne voie
La disponibilité de Yamal est particulièrement cruciale compte tenu de sa charge de travail cette saison. Issu du centre de formation, il est devenu un pilier incontournable du onze de départ et ne se retrouve que rarement sur le banc malgré son jeune âge, alors que Barcelone cherche à conserver sa place en tête du classement de la Liga.
Flick n'a pas caché la nécessité de pouvoir compter sur ses meilleurs joueurs face à un calendrier surchargé. Avec près de 48 heures de récupération restantes avant le coup d'envoi, le staff médical s'attend à ce que les deux joueurs soient à 100 % de leurs capacités physiques pour le match contre Séville.
« Pour l'instant, nous avons besoin de repos, car la tâche des joueurs en ce moment est de se reposer et de bien se préparer pour le prochain match. Nous avons un match dimanche, nous avons donc quelques jours pour nous préparer correctement. Nous n'avons pas vraiment de jours de repos, mais c'est normal. Quand on joue à ce niveau, entre la Ligue des champions et la Liga, il est naturel d'avoir des matchs tous les trois ou quatre jours », a déclaré Flick.
Le Barça se prépare à affronter Séville au Camp Nou
Barcelone occupe actuellement la tête de la Liga et cherchera à creuser l'écart lorsqu'elle accueillera Séville ce dimanche. Le grand club catalan est en excellente forme, avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues.
Après ce match, les Blaugrana se tourneront à nouveau vers l'Europe, où ils affronteront Newcastle lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions – le match aller s'étant soldé par un match nul 1-1.
