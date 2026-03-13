Barcelone pousse un soupir de soulagement : Lamine Yamal se remet de sa maladie à temps pour le match décisif de la Liga

La disponibilité de Yamal est particulièrement cruciale compte tenu de sa charge de travail cette saison. Issu du centre de formation, il est devenu un pilier incontournable du onze de départ et ne se retrouve que rarement sur le banc malgré son jeune âge, alors que Barcelone cherche à conserver sa place en tête du classement de la Liga.

Flick n'a pas caché la nécessité de pouvoir compter sur ses meilleurs joueurs face à un calendrier surchargé. Avec près de 48 heures de récupération restantes avant le coup d'envoi, le staff médical s'attend à ce que les deux joueurs soient à 100 % de leurs capacités physiques pour le match contre Séville.

« Pour l'instant, nous avons besoin de repos, car la tâche des joueurs en ce moment est de se reposer et de bien se préparer pour le prochain match. Nous avons un match dimanche, nous avons donc quelques jours pour nous préparer correctement. Nous n'avons pas vraiment de jours de repos, mais c'est normal. Quand on joue à ce niveau, entre la Ligue des champions et la Liga, il est naturel d'avoir des matchs tous les trois ou quatre jours », a déclaré Flick.