Barcelone ou Real Madrid ? Une star néerlandaise avoue rêver de la Liga, alors que les deux géants du Clásico s'intéressent à ce milieu de terrain évalué à 50 millions d'euros

Smit a ouvertement fait part de sa préférence pour un transfert en Espagne, citant à la fois la culture footballistique et le climat comme des facteurs déterminants dans sa prise de décision. Bien que des clubs de Premier League aient manifesté un vif intérêt pour ses services, le milieu de terrain semble déterminé à rejoindre l'Espagne dès que son contrat à Alkmaar arrivera à son terme.

« La Liga. Ce serait génial d'y jouer. J'adore le soleil, j'en ai assez de jouer dans le froid et sous la pluie, alors j'aimerais partir jouer en Espagne », a déclaré Smit dans l'émission Matchday with Broederliefde lorsqu'on lui a demandé où il souhaitait aller ensuite.

Le Real Madrid le considérerait comme une cible prioritaire pour renouveler son milieu de terrain lors du prochain mercato estival, bien que Barcelone soit également sur les rangs. Par ailleurs, des géants de la Premier League tels que Chelsea et Manchester United suivent ses progrès de près.