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Barcelone ou Real Madrid ? Une star néerlandaise avoue rêver de la Liga, alors que les deux géants du Clásico s'intéressent à ce milieu de terrain évalué à 50 millions d'euros
Une transition en vue pour la Liga
Smit a ouvertement fait part de sa préférence pour un transfert en Espagne, citant à la fois la culture footballistique et le climat comme des facteurs déterminants dans sa prise de décision. Bien que des clubs de Premier League aient manifesté un vif intérêt pour ses services, le milieu de terrain semble déterminé à rejoindre l'Espagne dès que son contrat à Alkmaar arrivera à son terme.
« La Liga. Ce serait génial d'y jouer. J'adore le soleil, j'en ai assez de jouer dans le froid et sous la pluie, alors j'aimerais partir jouer en Espagne », a déclaré Smit dans l'émission Matchday with Broederliefde lorsqu'on lui a demandé où il souhaitait aller ensuite.
Le Real Madrid le considérerait comme une cible prioritaire pour renouveler son milieu de terrain lors du prochain mercato estival, bien que Barcelone soit également sur les rangs. Par ailleurs, des géants de la Premier League tels que Chelsea et Manchester United suivent ses progrès de près.
- AFP
Les idoles de Barcelone et les liens historiques
Son attachement à l'Espagne ne se limite pas à la météo ; Smit a grandi en admirant la maîtrise technique dont faisait preuve Barcelone à son âge d'or. Pour un joueur de son calibre, la possibilité de marcher sur les traces de ses idoles du football constitue un attrait majeur qui pourrait influencer son choix final entre les deux rivaux du Clásico.
« J'ai vraiment adoré regarder le Barça. J'ai grandi en regardant jouer Andrés Iniesta et Lionel Messi, et je les considère comme deux de mes modèles », a déclaré le milieu de terrain.
Le parcours professionnel idéal face à la réalité des mutations
Malgré l'attrait des plus grands clubs du monde, Smit pensait au départ suivre un parcours plus classique au sein de l'élite néerlandaise. De nombreux joueurs issus de l'AZ passent souvent par les trois grands clubs traditionnels de l'Eredivisie avant de partir à l'étranger, mais le milieu de terrain estime que son ascension fulgurante a fermé cette porte.
« L'idéal aurait été de faire un passage dans une autre équipe aux Pays-Bas, mais je ne pense pas que cela va se produire », a-t-il expliqué. « J'ai reçu des offres, mais j'ai estimé que le mieux était de continuer à progresser ici. Pour être honnête, je n'ai jamais vu les chiffres qu'on m'a proposés. Et heureusement. Sinon, j'aurais commencé à douter. Au final, je suis content de ma décision. L'année dernière, en particulier, cela m'a coûté physiquement. Je sentais que je devais beaucoup m'améliorer, c'est pourquoi il valait mieux continuer à progresser ici [à l'AZ]. »
- Getty Images Sport
Les rêves de Coupe du monde et le soutien de Koeman
Les performances du milieu de terrain en club – il totalise trois buts et deux passes décisives au sein d’une équipe de l’AZ qui occupe une décevante sixième place en Eredivisie – n’ont pas échappé à la sélection nationale, le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman suivant de très près ses progrès. Smit a révélé qu’il avait déjà eu des discussions avec le sélectionneur des Oranje concernant son avenir international et une éventuelle place dans l’effectif pour la prochaine Coupe du monde, qui reste son objectif professionnel ultime.
« Pour moi, c'est un rêve de pouvoir jouer une Coupe du monde. Je lui ai parlé pendant la mi-temps du match contre le PSV, auquel je ne pouvais pas participer en raison d'une suspension. Il m'a beaucoup encouragé et m'a dit que si je maintenais mon niveau et que je ne me blessais pas, il comptait sur moi. C'est un honneur pour moi. J'espère pouvoir aider mon pays », a conclu Smit.
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