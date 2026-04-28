Barcelone négocie avec Manchester United pour un deuxième prêt de Marcus Rashford, avec l’accord de Hansi Flick

Flick a validé un plan permettant de conserver Rashford à Barcelone pour une saison supplémentaire. L’entraîneur reste convaincu de l’apport de l’attaquant dans son dispositif tactique, malgré les difficultés récentes de l’Anglais à s’imposer comme titulaire. Alors que des rumeurs évoquaient un retour à Old Trafford, le soutien de Flick a fait évoluer la position du club en faveur d’un maintien du joueur en Espagne.

Cette décision fait suite aux performances de l’attaquant, auteur de treize buts cette saison, dont l’un lors d’une victoire 2-0 contre Getafe. L’international anglais aurait lui-même exprimé son souhait de poursuivre l’aventure en Catalogne plutôt que de revenir en Premier League.