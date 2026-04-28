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Barcelone négocie avec Manchester United pour un deuxième prêt de Marcus Rashford, avec l’accord de Hansi Flick
Flick valide le report
Flick a validé un plan permettant de conserver Rashford à Barcelone pour une saison supplémentaire. L’entraîneur reste convaincu de l’apport de l’attaquant dans son dispositif tactique, malgré les difficultés récentes de l’Anglais à s’imposer comme titulaire. Alors que des rumeurs évoquaient un retour à Old Trafford, le soutien de Flick a fait évoluer la position du club en faveur d’un maintien du joueur en Espagne.
Cette décision fait suite aux performances de l’attaquant, auteur de treize buts cette saison, dont l’un lors d’une victoire 2-0 contre Getafe. L’international anglais aurait lui-même exprimé son souhait de poursuivre l’aventure en Catalogne plutôt que de revenir en Premier League.
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Négocier les conditions d'un prêt
Barcelone renoncera à l’option d’achat de 30 millions d’euros prévue dans l’accord initial. Le club privilégie plutôt un deuxième prêt temporaire afin de respecter ses limites financières tout en conservant de la profondeur offensive. Si Manchester United insiste pour un transfert définitif, Barcelone cherchera probablement à obtenir une réduction de prix significative. L’expert en transferts Florian Plettenberg a détaillé l’état actuel des négociations.
« Il faut comprendre que Barcelone fait pression pour obtenir un deuxième prêt pour Marcus Rashford », a écrit Plettenberg dans X. « Les discussions avec Manchester United sont en cours. Barcelone ne souhaite pas, pour l'instant, exercer l'option d'achat de 30 millions d'euros ; l'idéal serait un deuxième prêt, sinon le club souhaite négocier une baisse du montant du transfert. Quoi qu'il en soit, Rashford devrait rester. Approuvé par Hansi Flick. »
Rôle tactique et performances
La recherche d’un nouveau prêt marque un changement de cap pour la direction du club. Devenu de plus en plus marginal au printemps, le rôle de Rashford avait laissé penser que son passage au club touchait à sa fin, d’autant qu’il peinait à déloger les titulaires confirmés. Cependant, Flick estime que le profil physique et la polyvalence de l’attaquant demeurent précieux pour gérer la rotation de l’effectif sur les multiples compétitions.
L’attaquant a tout de même inscrit 13 buts et délivré 13 passes décisives en 45 apparitions cette saison, démontrant sa productivité malgré des allers-retours dans le onze de départ. Le club catalan espère qu’une préparation estivale complète sous la houlette de Flick lui permettra de retrouver la régularité qui était la sienne lors de ses premiers mois au club. Motivé, le joueur entend prouver qu’il a sa place dans le projet à long terme du Camp Nou.
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Le casse-tête des transferts de Manchester United
Manchester United doit trancher concernant ce joueur issu de son centre de formation, dont le contrat expire bientôt. Dans l’immédiat, le club cherche à lever des fonds pour financer ses renforts estivaux ; un transfert définitif apparaît donc comme l’option la plus sûre pour ne pas voir sa valeur marchande s’effondrer. United se montrerait peu enclin à accepter un nouveau prêt sans clause d’achat obligatoire.
Les négociations en cours visent à trouver un compromis entre les besoins financiers des Red Devils et le budget limité du club catalan. Pour Rashford, un maintien en Liga apparaît comme l’option la plus probable, car ses chances d’intégrer immédiatement le projet sportif d’Old Trafford sont faibles. Une décision doit être prise avant l’ouverture du mercato estival afin de permettre aux deux clubs de finaliser leurs budgets de transfert respectifs.