« Barcelone n'a pas un sou ! » : Harry Kane présenté comme la « meilleure recrue de l'histoire » du Bayern Munich, tandis qu'Uli Hoeness se moque du transfert en Liga

L’impact de Kane à l’Allianz Arena a été tout simplement révolutionnaire, et Hoeness n’hésite pas à préciser clairement la place qu’occupe le capitaine anglais dans l’illustre histoire du club. À l’issue de la victoire 3-0 du Bayern en finale de la DFB-Pokal, où Kane a inscrit un superbe triplé mettant fin à six ans d’attente pour le trophée, le président d’honneur a tenu à lui adresser les plus grands éloges.

Interrogé par Das Erste durant les festivités d’après-match, le dirigeant a livré un verdict sans appel sur l’héritage de l’attaquant à Munich : « Harry Kane est le meilleur transfert que nous ayons jamais réalisé », a-t-il affirmé.