Getty
Traduit par
« Barcelone n'a pas un sou ! » : Harry Kane présenté comme la « meilleure recrue de l'histoire » du Bayern Munich, tandis qu'Uli Hoeness se moque du transfert en Liga
Hoeness salue Kane comme une recrue qui bat tous les records
L’impact de Kane à l’Allianz Arena a été tout simplement révolutionnaire, et Hoeness n’hésite pas à préciser clairement la place qu’occupe le capitaine anglais dans l’illustre histoire du club. À l’issue de la victoire 3-0 du Bayern en finale de la DFB-Pokal, où Kane a inscrit un superbe triplé mettant fin à six ans d’attente pour le trophée, le président d’honneur a tenu à lui adresser les plus grands éloges.
Interrogé par Das Erste durant les festivités d’après-match, le dirigeant a livré un verdict sans appel sur l’héritage de l’attaquant à Munich : « Harry Kane est le meilleur transfert que nous ayons jamais réalisé », a-t-il affirmé.
- Getty Images Entertainment
Réaction cinglante face à l’intérêt de Barcelone
Malgré ses performances en Bundesliga, des rumeurs ont circulé sur un intérêt de grands clubs européens, dont le FC Barcelone. Mais Uli Hoeness a aussitôt écarté l’idée d’un départ de sa star vers les Blaugrana, rappelant les difficultés financières bien connues du club catalan.
Interrogé sur le sujet, il a d’ailleurs raillé la puissance financière des Blaugrana : « Oui, et de toute façon, Barcelone n’a pas d’argent. »
Le Bayern maintient une position ferme sur la vente de ses stars
Le dirigeant chevronné a réaffirmé la position du Bayern dans la chaîne alimentaire mondiale : le club n’a pas besoin de vendre ses meilleurs éléments pour équilibrer ses comptes. Alors que le Barça lutte contre les plafonds salariaux et les contraintes financières de la Liga, le Bayern demeure l’une des entités les plus stables et les plus prospères du football mondial.
Il a profité de cet entretien pour réaffirmer la philosophie du club en matière de transferts : quoi qu’il arrive et quel que soit l’intérêt venu de l’étranger, la direction n’envisagera pas de céder le joueur qui constitue le pivot de son attaque. « Le FC Bayern est un club qui achète, pas un club qui vend », a-t-il martelé.
- AFP
Harry Kane restera à Munich
De son côté, Kane semble parfaitement acclimaté en Bavière, après avoir enfin remporté les titres qui lui avaient si longtemps échappé dans le nord de Londres. L’attaquant évoque régulièrement son bonheur en Allemagne, et le club travaillerait déjà sur une prolongation de contrat pour le conserver au-delà de l’échéance actuelle, fixée à 2027. Fort du soutien de la direction et d’un palmarès personnel qui rivalise avec les plus grands buteurs de l’histoire du club, l’idée de voir le capitaine de l’Angleterre troquer l’Allianz Arena pour le Camp Nou relève aujourd’hui de la pure spéculation.