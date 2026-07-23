Après le recrutement d’Anthony Gordon en provenance de Newcastle pour 80 millions d’euros, le FC Barcelone officialise sa deuxième recrue du mercato de l’été. Par le biais de ses propres canaux, le club espagnol annonce en effet l’arrivée en provenance du Borussia Dortmund de l’ailier offensif né en 2002 Karim Adeyemi.
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Barcelone : la deuxième recrue de l’été est officielle, Karim Adeyemi arrive en provenance du Borussia Dortmund, combien a-t-il coûté ?
LES CHIFFRES
L’opération a été conclue sur la base d’un montant fixe de 22 millions d’euros, plus 7 autres en bonus et un pourcentage sur une future revente. Le joueur allemand s’engage avec le FC Barcelone avec un contrat jusqu’au 30 juin 2031. Adeyemi, qui avait fait ses premiers pas dans les centres de formation du Bayern Munich et d’Unterhacking avant de rejoindre Leipzig, conclut son aventure au Borussia Dortmund, où il a joué de 2022 à 2026, après 146 matches et 36 buts.
LE MERCATO DU BARCELONE
Avec lui, le FC Barcelone boucle son mercato de renforcement en ce qui concerne sa batterie d’ailiers offensifs, avec la confirmation de Raphinha et Yamal et le départ de Rashford, pour lequel les Blaugrana ont décidé de ne pas investir les 30 millions d’euros convenus avec Manchester United pour lever l’option d’achat incluse dans le prêt de la saison dernière. Désormais, l’attention des champions d’Espagne se portera sur le mercato des départs, nécessaire pour financer l’achat d’au moins un défenseur central (le nom d’Aymeric Laporte est en tête de liste) et d’un attaquant pour remplacer Lewandowski. Julian Alvarez, de l’Atlético de Madrid, reste le grand rêve du président Laporta.
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