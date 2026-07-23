Avec lui, le FC Barcelone boucle son mercato de renforcement en ce qui concerne sa batterie d’ailiers offensifs, avec la confirmation de Raphinha et Yamal et le départ de Rashford, pour lequel les Blaugrana ont décidé de ne pas investir les 30 millions d’euros convenus avec Manchester United pour lever l’option d’achat incluse dans le prêt de la saison dernière. Désormais, l’attention des champions d’Espagne se portera sur le mercato des départs, nécessaire pour financer l’achat d’au moins un défenseur central (le nom d’Aymeric Laporte est en tête de liste) et d’un attaquant pour remplacer Lewandowski. Julian Alvarez, de l’Atlético de Madrid, reste le grand rêve du président Laporta.