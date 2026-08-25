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Barcelone joue-t-il la montre avec Erling Haaland ? Le transfert « mythique » évoqué alors que l’avenir de l’attaquant prolifique de Manchester City en Liga alimente les spéculations
Le Barça s’est séparé de Lewandowski et Ferran Torres
Après avoir décroché un nouveau titre national en 2025-2026, le Barça a accepté de se séparer de deux joueurs qui avaient fait leurs preuves. Le prolifique attaquant polonais Robert Lewandowski a fait ses adieux à la Catalogne en tant qu’agent libre et évolue désormais en MLS, tandis que l’international espagnol champion du monde Ferran Torres a rejoint le Paris Saint-Germain dans le cadre d’un transfert à 50 millions d’euros (43 M£/58 M$).
Le potentiel prometteur du jeune prodige égyptien Hamza Abdelkarim a été recruté en février, mais il n’a que 18 ans et reste relativement peu testé au très haut niveau. Il y a eu beaucoup de discussions autour du prétendu intérêt pour l’attaquant de l’Atletico de Madrid Julian Alvarez, sur le départ.
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Le Barça lié au vainqueur de la Coupe du monde Alvarez
L’Argentin de 26 ans pourrait encore finir au Camp Nou, mais un autre buteur lié à Manchester City figure depuis quelque temps sur les radars du recrutement. Haaland a trouvé le chemin des filets à 162 reprises en 200 apparitions pour l’un des poids lourds de la Premier League.
Il est lié par un contrat jusqu’en 2034, mais cela n’a guère suffi à faire taire les rumeurs de départ en Angleterre. Le père de Haaland, Alf Inge, a laissé la porte ouverte à un transfert, un nouveau défi en Espagne ayant de quoi séduire. Le Barça temporise-t-il en préparant une approche pour 2027 ?
Haaland pourrait-il se retrouver au Camp Nou en 2027 ?
Lorsque cette question a été posée à McManaman, l’ancien joueur de City, qui s’exprimait auprès de GOAL avec l’aimable concours d’ESPN sur Disney+, qui diffusera le déplacement de l’Atlético à Séville ce samedi, a déclaré : « Peut-être. Tout le monde a cette idée un peu mythique qu’Erling veut jouer en Espagne, n’est-ce pas.
« Je veux dire, savoir même si Barcelone pourrait s’offrir Erling est une autre question, donc peut-être qu’ils jouent sur le long terme, je n’en ai aucune idée. Erling a l’air très, très heureux à City, il a signé un énorme contrat de longue durée l’an dernier, non ?
« Mais je suis d’accord, j’ai trouvé qu’ils étaient assez justes devant l’an dernier et ils sont quand même allés gagner le championnat assez confortablement. Robert est parti, Ferran est parti, qui est leur avant-centre cette année ?
« Je pense qu’[Karim] Adeyemi n’est pas vraiment un pur numéro neuf, c’est davantage un joueur de vitesse typique, non ? Vous avez Raphinha, vous avez [Anthony] Gordon, vous avez Lamine [Yamal].
« Chaque fois que je regardais Barcelone l’an dernier, c’était pareil, et l’année d’avant aussi. Je regardais différents secteurs de jeu et je me disais qu’ils semblaient justes ici, qu’ils semblaient justes là, et puis ils allaient écraser tout le monde.
« Je regarde Eric Garcia, il a joué à quatre ou cinq postes l’an dernier et je me dis : “Peut-il jouer là, peut-il jouer là ?”, et en fait oui, il peut jouer partout, bon sang !
« Donc ils continuent de me surprendre, mais je pense comme vous, je crois toujours qu’ils ont besoin d’un numéro neuf de position. S’ils en ont un à La Masia, un jeune qui monte et qui peut rendre service pendant peut-être 10 à 15 matches, c’est encore autre chose.
« Madrid a fait venir [Carlos] Espi, qui a déjà marqué quelques buts, là encore dans un registre différent. Mais vous savez, Lamine en mettra 20 s’il reste en forme, Raphinha en mettra encore 25 s’il reste en forme, et je parie qu’Adeyemi en mettra 20, et Gordon, s’il joue assez de matches, marquera 20 buts. Ils ont tendance à mieux répartir les buts que le Real Madrid. »
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Calendrier du FC Barcelone 2026-2027 : défense du titre en Liga
Barcelone a aligné l’international allemand Adeyemi dans l’axe lors de l’ouverture de sa campagne 2026-2027 sur la pelouse d’Elche. Il a participé au festival offensif lors d’une écrasante victoire 5-0, tandis que Raphinha et Fermin Lopez ont chacun inscrit un doublé.
Les champions en titre de Hansi Flick s’apprêtent désormais à enchaîner deux matches à domicile, le premier les opposant à l’Athletic Club jeudi. Ils recevront ensuite, sur fond de rumeurs autour de Haaland, le Rayo Vallecano le 31 août.
ESPN sur Disney+, qui propose la LALIGA en direct chaque samedi soir et offre le meilleur du football espagnol aux fans à travers le Royaume-Uni.
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