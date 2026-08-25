Lorsque cette question a été posée à McManaman, l’ancien joueur de City, qui s’exprimait auprès de GOAL avec l’aimable concours d’ESPN sur Disney+, qui diffusera le déplacement de l’Atlético à Séville ce samedi, a déclaré : « Peut-être. Tout le monde a cette idée un peu mythique qu’Erling veut jouer en Espagne, n’est-ce pas.

« Je veux dire, savoir même si Barcelone pourrait s’offrir Erling est une autre question, donc peut-être qu’ils jouent sur le long terme, je n’en ai aucune idée. Erling a l’air très, très heureux à City, il a signé un énorme contrat de longue durée l’an dernier, non ?

« Mais je suis d’accord, j’ai trouvé qu’ils étaient assez justes devant l’an dernier et ils sont quand même allés gagner le championnat assez confortablement. Robert est parti, Ferran est parti, qui est leur avant-centre cette année ?

« Je pense qu’[Karim] Adeyemi n’est pas vraiment un pur numéro neuf, c’est davantage un joueur de vitesse typique, non ? Vous avez Raphinha, vous avez [Anthony] Gordon, vous avez Lamine [Yamal].

« Chaque fois que je regardais Barcelone l’an dernier, c’était pareil, et l’année d’avant aussi. Je regardais différents secteurs de jeu et je me disais qu’ils semblaient justes ici, qu’ils semblaient justes là, et puis ils allaient écraser tout le monde.

« Je regarde Eric Garcia, il a joué à quatre ou cinq postes l’an dernier et je me dis : “Peut-il jouer là, peut-il jouer là ?”, et en fait oui, il peut jouer partout, bon sang !

« Donc ils continuent de me surprendre, mais je pense comme vous, je crois toujours qu’ils ont besoin d’un numéro neuf de position. S’ils en ont un à La Masia, un jeune qui monte et qui peut rendre service pendant peut-être 10 à 15 matches, c’est encore autre chose.

« Madrid a fait venir [Carlos] Espi, qui a déjà marqué quelques buts, là encore dans un registre différent. Mais vous savez, Lamine en mettra 20 s’il reste en forme, Raphinha en mettra encore 25 s’il reste en forme, et je parie qu’Adeyemi en mettra 20, et Gordon, s’il joue assez de matches, marquera 20 buts. Ils ont tendance à mieux répartir les buts que le Real Madrid. »