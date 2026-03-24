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Barcelone jette son dévolu sur Robert Lewandowski ! Le club de la Liga serait prêt à céder Ferran Torres et à conserver le vétéran polonais, alors qu'il vise deux nouveaux attaquants dans le cadre d'un remaniement majeur lors du mercato estival
Torres sur le marché pour financer de nouvelles recrues
Selon ESPN, Barcelone aurait décidé d'étudier les offres concernant Torres afin de réunir les fonds nécessaires à une campagne de recrutement estivale. Le joueur de 26 ans est sous contrat jusqu'en 2027, ce qui fait du prochain mercato la dernière occasion pour le club d'obtenir une indemnité de transfert conséquente. Bien qu'il ait montré des éclairs de talent, il a peiné à être régulier et n'a plus marqué depuis fin janvier, totalisant 16 buts en 40 apparitions cette saison. Si l'entraîneur Hansi Flick affirme que l'engagement de l'attaquant est sans faille, son départ apporterait la flexibilité financière nécessaire pour recruter des renforts de haut niveau.
- AFP
Lewandowski préfère rester plutôt que d'accepter des offres lucratives
À l’opposé, Lewandowski semble de plus en plus enclin à prolonger son séjour au Camp Nou de Spotify. Le joueur de 37 ans serait prêt à réduire son salaire pour rester en Catalogne, considérant le bien-être de sa famille comme une priorité absolue malgré l’intérêt lucratif manifesté par le Chicago Fire, club de la Major League Soccer, et plusieurs clubs de la Ligue professionnelle saoudienne. Interrogé récemment par The Athletic sur son avenir, il a déclaré : « Je ne sais pas. Parce que je dois le sentir. Pour l’instant, je ne peux rien vous dire, car je ne suis même pas sûr à 50 % de la direction que je veux prendre. Ce n’est pas pour tout de suite. »
Deco cherche à conclure des accords avec Alvarez et Rashford
La vente éventuelle de l'international espagnol est directement liée aux objectifs ambitieux du club. Le directeur sportif Deco serait en train de négocier le transfert de la star de l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez, même si le recrutement de l'Argentin ne sera pas bon marché. Par ailleurs, le Barça cherche des moyens de garder Marcus Rashford au-delà de son prêt actuel. Barcelone dispose d'une option pour recruter définitivement l'international anglais de Manchester United pour 30 millions d'euros, mais le club espère négocier un montant inférieur ou une prolongation du prêt. Le scénario idéal pour la saison prochaine serait l'arrivée d'Alvarez en tant que numéro neuf titulaire, ce qui limiterait considérablement le temps de jeu de Torres.
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Faire les comptes en vue d'une remise en état estivale
Le FC Barcelone s'est employé à assurer l'avenir à long terme de ses jeunes talents phares, en proposant de nouveaux contrats à des joueurs comme Gavi, Pedri et Pau Cubarsi depuis le début de l'année dernière, tandis que ceux d'Eric Garcia et de Fermin Lopez ont été prolongés plus récemment. Cependant, le club n'a pas encore entamé de négociations contractuelles avec l'ancien attaquant de Manchester City, Torres, ce qui laisse entendre qu'il ne fait pas partie du projet à long terme.
De son côté, Lewandowski se montre patient avant de finaliser sa situation. Il a déclaré : « Compte tenu de mon expérience et de mon âge, je n’ai pas besoin de me décider tout de suite. Je ne sais pas encore quelle direction prendre. Je devrai probablement me décider dans trois mois. Mais pour l’instant, je ne ressens aucune pression. »