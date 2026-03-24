Barcelone jette son dévolu sur Robert Lewandowski ! Le club de la Liga serait prêt à céder Ferran Torres et à conserver le vétéran polonais, alors qu'il vise deux nouveaux attaquants dans le cadre d'un remaniement majeur lors du mercato estival

Le FC Barcelone s'est employé à assurer l'avenir à long terme de ses jeunes talents phares, en proposant de nouveaux contrats à des joueurs comme Gavi, Pedri et Pau Cubarsi depuis le début de l'année dernière, tandis que ceux d'Eric Garcia et de Fermin Lopez ont été prolongés plus récemment. Cependant, le club n'a pas encore entamé de négociations contractuelles avec l'ancien attaquant de Manchester City, Torres, ce qui laisse entendre qu'il ne fait pas partie du projet à long terme.

De son côté, Lewandowski se montre patient avant de finaliser sa situation. Il a déclaré : « Compte tenu de mon expérience et de mon âge, je n’ai pas besoin de me décider tout de suite. Je ne sais pas encore quelle direction prendre. Je devrai probablement me décider dans trois mois. Mais pour l’instant, je ne ressens aucune pression. »