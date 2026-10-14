Malgré cette série remarquable, Flick a tenu à garder les pieds sur terre. « Le football peut changer très vite », a-t-il déclaré en conférence de presse après le match. « Nous sommes fiers de cette situation. Nous sommes heureux et nous avons non seulement confiance, mais aussi la conviction que notre style de jeu, la manière dont nous voulons jouer, est le bon.

« Mais nos ambitions vont plus loin : nous voulons remporter des titres. Nous ne pouvons encore rien gagner. C’est en mai et en juin que se remportent les grands titres. Nous travaillons chaque jour pour y parvenir. »

Le technicien allemand a également souligné que l’efficacité offensive de son équipe ne le surprenait pas, même après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres cet été, qui l’ont laissée sans avant-centre titulaire reconnu. « Quand je vois la qualité à l’entraînement, et c’est ce qui compte, je ne suis pas surpris, a-t-il ajouté. Je connais l’équipe. Je suis convaincu à 100 % de ce dont elle est capable sur le terrain.

« C’est incroyable de voir à quel point nous contrôlons le match. C’est la Ligue des champions et nous avons livré une prestation de très haut niveau.

« J’ai aussi beaucoup apprécié ce que j’ai vu en première période. Nos prises de décision dans le dernier tiers du terrain et nos transitions n’étaient pas les meilleures, mais nous savons que [Galatasaray] est très bon, surtout dans cette ambiance.

« Nous avons procédé à quelques ajustements à la mi-temps et la seconde période a été formidable. La prestation a été incroyable. »



