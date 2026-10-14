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Barcelone inarrêtable ? Hansi Flick prévient que le club « peut ne rien gagner », malgré le dix sur dix de Lamine Yamal et de ses coéquipiers après leur remontée face à Galatasaray
Une remontée permet de signer un dix sur dix
Le géant catalan s’est rendu au Rams Park et s’est brièvement retrouvé en difficulté lorsqu’Aleksey Batrakov a donné l’avantage aux locaux à la surprise générale. Joao Cancelo a toutefois égalisé juste avant la pause, ouvrant la voie à une seconde période dominée par Barcelone en Turquie.
Après la reprise, les buts de Fermin Lopez, Anthony Gordon et Karim Adeyemi ont scellé une large victoire 4-1. Ce résultat prolonge le début de saison sans faute de Barcelone : le club signe une dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues et porte son total à 43 buts cette saison.
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Flick tempère les attentes en matière de titres
Malgré cette série remarquable, Flick a tenu à garder les pieds sur terre. « Le football peut changer très vite », a-t-il déclaré en conférence de presse après le match. « Nous sommes fiers de cette situation. Nous sommes heureux et nous avons non seulement confiance, mais aussi la conviction que notre style de jeu, la manière dont nous voulons jouer, est le bon.
« Mais nos ambitions vont plus loin : nous voulons remporter des titres. Nous ne pouvons encore rien gagner. C’est en mai et en juin que se remportent les grands titres. Nous travaillons chaque jour pour y parvenir. »
Le technicien allemand a également souligné que l’efficacité offensive de son équipe ne le surprenait pas, même après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres cet été, qui l’ont laissée sans avant-centre titulaire reconnu. « Quand je vois la qualité à l’entraînement, et c’est ce qui compte, je ne suis pas surpris, a-t-il ajouté. Je connais l’équipe. Je suis convaincu à 100 % de ce dont elle est capable sur le terrain.
« C’est incroyable de voir à quel point nous contrôlons le match. C’est la Ligue des champions et nous avons livré une prestation de très haut niveau.
« J’ai aussi beaucoup apprécié ce que j’ai vu en première période. Nos prises de décision dans le dernier tiers du terrain et nos transitions n’étaient pas les meilleures, mais nous savons que [Galatasaray] est très bon, surtout dans cette ambiance.
« Nous avons procédé à quelques ajustements à la mi-temps et la seconde période a été formidable. La prestation a été incroyable. »
Yamal mène le jeu
Si sept joueurs différents ont déjà inscrit plusieurs buts cette saison, le véritable détonateur à Istanbul a été Lamine Yamal. L’adolescent a été désigné homme du match sans avoir marqué, grâce à un centre sublime pour Fermin et à un geste technique brillant pour servir Gordon. Il a joué un rôle décisif sur les quatre buts et porte son bilan cette saison à huit buts et neuf passes décisives en seulement 10 apparitions.
Flick n’a pas tari d’éloges sur l’influence du jeune attaquant. « Lamine a réalisé une seconde période fantastique, a souligné l’entraîneur de Barcelone. C’est incroyable d’avoir un joueur comme lui à ce niveau. Il a changé le match pour nous et c’était vraiment une bonne chose.
« Quand on voit Lamine à chaque entraînement et certaines des situations qu’il y crée, c’est la même chose qu’ici. C’est incroyable.
« Je suis heureux d’avoir un joueur comme lui dans mon équipe. En seconde période, il a été fantastique. Sa façon de dominer le match, la dernière passe… Ce qu’il fait est incroyable. »
Le talent de Yamal a même suscité l’admiration sans réserve de l’adversaire. La star de Galatasaray Rafael Leao voit le jeune joueur remporter la plus prestigieuse récompense individuelle du football : « J’espère que Lamine Yamal remportera le Ballon d’Or et des titres majeurs avec le Barça. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. C’est quelqu’un que je tiens en très haute estime. »
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Une semaine décisive s’annonce
L’invincibilité du FC Barcelone sera mise à rude épreuve par un calendrier particulièrement exigeant. Le club reprendra la Liga samedi avec un déplacement délicat sur le terrain du Real Betis, troisième du classement.
Ce rendez-vous en championnat sera immédiatement suivi d’un match de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, en France, mardi prochain. Le club catalan rentrera ensuite en Espagne pour recevoir son grand rival, le Real Madrid, lors du premier Clasico de la saison. Ces trois rencontres éprouvantes constitueront un véritable test pour l’équipe de Flick, actuellement irrésistible.
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