Barcelone hésite à recruter une étoile montante espagnole, car la moitié de sa clause libératoire de 40 millions d'euros reviendrait au Real Madrid

Victor Muñoz est devenu l'homme du moment après une percée spectaculaire en équipe nationale espagnole. L'attaquant d'Osasuna a connu des débuts de rêve avec la Roja, trouvant le chemin des filets dès ses premières minutes sur le terrain lors du match amical contre la Serbie vendredi dernier, confirmant ainsi l'immense engouement suscité par son évolution en Liga.

Le sélectionneur national Luis de la Fuente n'a pas tardé à saluer l'intégration du jeune joueur dans l'équipe senior.

« Victor Munoz est très humble. Il sait qu'il vient d'arriver et qu'il doit travailler », a déclaré De la Fuente. « Il a livré un excellent match, avec des détails que nous avons tous remarqués. Il s'est très bien intégré au groupe, ce qui est essentiel pour nous. »



