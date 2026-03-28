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Barcelone hésite à recruter une étoile montante espagnole, car la moitié de sa clause libératoire de 40 millions d'euros reviendrait au Real Madrid
Munoz brille sous les couleurs de la Roja
Victor Muñoz est devenu l'homme du moment après une percée spectaculaire en équipe nationale espagnole. L'attaquant d'Osasuna a connu des débuts de rêve avec la Roja, trouvant le chemin des filets dès ses premières minutes sur le terrain lors du match amical contre la Serbie vendredi dernier, confirmant ainsi l'immense engouement suscité par son évolution en Liga.
Le sélectionneur national Luis de la Fuente n'a pas tardé à saluer l'intégration du jeune joueur dans l'équipe senior.
« Victor Munoz est très humble. Il sait qu'il vient d'arriver et qu'il doit travailler », a déclaré De la Fuente. « Il a livré un excellent match, avec des détails que nous avons tous remarqués. Il s'est très bien intégré au groupe, ce qui est essentiel pour nous. »
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Le lien avec le Real Madrid complique la situation
Si les performances de Muñoz ont attiré l’attention de l’élite européenne, sa situation contractuelle est loin d’être simple. L’avenir du joueur de 20 ans n’est pas entièrement entre les mains d’Osasuna, puisque le Real Madrid détient toujours une part importante de ses droits depuis son transfert l’été dernier. Les « Blancos » auraient conservé 50 % de ses droits et disposeraient également d’une option de rachat.
Cette position privilégiée signifie qu'ils sont les principaux bénéficiaires de toute ascension dans la carrière de Munoz. Pour tout club souhaitant recruter l'attaquant, y compris ceux de Premier League ou d'ailleurs en Liga, il devient indispensable de négocier à la fois avec Osasuna et le club de la capitale.
Le dilemme financier de Barcelone
Le FC Barcelone suit de près l'évolution de Muñoz et apprécierait grandement son profil alors qu'il cherche à renforcer ses options offensives. Cependant, comme le rapporte AS, les Blaugrana hésitent à lancer une offensive officielle en raison des conditions spécifiques de la clause libératoire du joueur, fixée à 40 millions d'euros.
Si Barcelone venait à déclencher cette clause, 20 millions d'euros iraient directement dans les caisses du Real Madrid. L'idée de subventionner les futurs transferts de leur plus grand rival tout en répondant à leurs propres besoins tactiques est une pilule difficile à avaler pour la direction du Camp Nou, ce qui suscite de sérieux doutes en interne quant à la faisabilité de l'opération.
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La concurrence sur le marché et les perspectives d'avenir
Avec une valeur marchande qui monte en flèche, Osasuna se prépare à un été marqué par un vif intérêt. Le club sait que le contrat de Muñoz en fait une cible de choix pour beaucoup, mais la clause de rachat détenue par Madrid reste le principal obstacle pour tout prétendant potentiel, en particulier pour un club rival comme le Barça.
À l'approche du mercato estival, le géant catalan doit décider si le talent indéniable de Muñoz l'emporte sur le coût politique et financier que représenterait le rachat de son contrat auprès de ses rivaux. Pour l'instant, son intérêt reste en suspens, tandis que Barcelone évalue s'il faut passer à l'action ou chercher des renforts ailleurs.