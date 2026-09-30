Le géant catalan a vécu une période tendue cette semaine lorsque Raphinha a été contraint de sortir à la mi-temps lors d’un affrontement contre l’Australie. Ce remplacement prématuré a immédiatement suscité l’inquiétude en Espagne, les premières craintes évoquant une absence potentiellement longue pour l’attaquant prolifique.

Selon El Chiringuito, la situation a provoqué une vive colère au sein du camp barcelonais, dirigée directement contre Ancelotti. Le club serait furieux de la forte utilisation de son attaquant par l’ancien entraîneur du Real Madrid pendant la trêve internationale.

Ancelotti a choisi de laisser Raphinha sur le terrain pendant l’intégralité du premier match amical contre l’Australie avant de le titulariser de nouveau lors de la seconde rencontre. Cette programmation effrénée a finalement conduit à la sortie de l’attaquant en première période.



