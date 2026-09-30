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Barcelone furieux contre Carlo Ancelotti après la frayeur liée à la blessure de Raphinha avec le Brésil
- AFP
Raphinha victime d’une alerte à la blessure contre l’Australie
Le géant catalan a vécu une période tendue cette semaine lorsque Raphinha a été contraint de sortir à la mi-temps lors d’un affrontement contre l’Australie. Ce remplacement prématuré a immédiatement suscité l’inquiétude en Espagne, les premières craintes évoquant une absence potentiellement longue pour l’attaquant prolifique.
Selon El Chiringuito, la situation a provoqué une vive colère au sein du camp barcelonais, dirigée directement contre Ancelotti. Le club serait furieux de la forte utilisation de son attaquant par l’ancien entraîneur du Real Madrid pendant la trêve internationale.
Ancelotti a choisi de laisser Raphinha sur le terrain pendant l’intégralité du premier match amical contre l’Australie avant de le titulariser de nouveau lors de la seconde rencontre. Cette programmation effrénée a finalement conduit à la sortie de l’attaquant en première période.
Ancelotti ignore la blessure lors de la conférence de presse d’après-match
La frustration au Camp Nou a été encore aggravée par l’attitude d’Ancelotti après le match. Lors de sa conférence de presse d’après-match, l’entraîneur a totalement omis d’évoquer l’état physique de Raphinha ou la nature de sa sortie prématurée.
Au lieu d’aborder ce remplacement contraint, le technicien a choisi de consacrer sa conférence de presse à couvrir Vinicius Jr de louanges. Ce qui a été perçu comme une mise à l’écart d’une blessure potentiellement grave touchant un joueur clé du club n’a fait qu’accentuer le ressentiment au sein de la direction du FC Barcelone.
Les antécédents à la cuisse droite suscitent une vive inquiétude
La Confédération brésilienne de football (CBF) a rapidement publié un communiqué confirmant que des examens d’imagerie ont révélé un œdème musculaire « léger ». Selon des informations, la décision de renvoyer l’attaquant en Catalogne a été prise d’un commun accord, à titre de stricte précaution, afin d’éviter de nouveaux dommages musculaires.
Cette alerte est particulièrement inquiétante pour Barcelone compte tenu des récents antécédents médicaux du joueur. La saison dernière, Raphinha a manqué plus de 150 jours après avoir subi quatre blessures distinctes à cette même cuisse droite, dont un forfait contre Haïti lors de la Coupe du monde.
Avant d’être remplacé par Endrick à la pause, l’ailier avait en réalité réalisé une sortie positive. Il a transformé un penalty lors de la victoire 4-2 contre l’Australie, mettant fin à une disette de buts en sélection qui durait depuis plus de 500 jours.
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Barcelone retient son souffle quant à la disponibilité face à Getafe
Le Brésil tiendra désormais une dernière séance d'entraînement à Brisbane avant de se déplacer vers l'est, à Kolkata, pour le match amical de samedi contre l'Inde. Ancelotti a choisi de ne pas appeler de remplaçant pour son capitaine par intérim, malgré des blessures déjà survenues plus tôt à Joao Pedro et Wesley.
De retour en Espagne, Barcelone attend avec anxiété de savoir si son attaquant vedette sera apte pour le match de Liga contre Getafe le 10 octobre. Préserver la forme physique de Raphinha est primordial pour le géant catalan, qui s'est énormément appuyé sur son excellente forme cette saison, avec notamment 12 buts en championnat et un doublé en Ligue des champions contre Feyenoord.
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