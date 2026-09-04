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Barcelone franchit la barre du milliard d’euros alors que le conseil d’administration annonce des résultats financiers records pour la saison 2025-2026
Barcelone annonce une Assemblée générale historique
Le conseil d’administration du FC Barcelone a officiellement fixé une Assemblée générale ordinaire des membres au samedi 19 septembre. Cette réunion virtuelle, qui sera diffusée depuis l’Auditori 1899 au sein des installations du Spotify Camp Nou, détaillera les résultats financiers du club et les principales réalisations institutionnelles au cours de l’exercice 2025-26.
Le conseil a finalisé ces dispositions lors d’une réunion ordinaire tenue le 3 septembre. Les notifications officielles détaillant l’ordre du jour complet seront envoyées rapidement, et le club s’est engagé à fournir aux membres des données financières complètes dans les prochains jours afin de garantir une transparence totale.
- AFP
Franchir la barre du milliard d’euros
Le fait marquant incontestable de l’examen financier 2025-2026 du Barça est une hausse sans précédent des revenus du club. Pour la première fois de sa riche histoire, le géant catalan a réussi à dépasser la barre du milliard d’euros de recettes sur une seule saison.
Ce chiffre d’affaires record garantit que Barcelone affichera des résultats ordinaires positifs pour une troisième année consécutive. Dans son communiqué officiel, le club a souligné que ce cap permettait d’atteindre son objectif de longue date de « stabilité financière », ce qui constitue un immense succès opérationnel au milieu d’une période de transition particulièrement complexe pour l’institution.
« La réunion d’aujourd’hui visait à présenter les comptes annuels de la saison 25/26, qui affichent des résultats ordinaires positifs pour une troisième saison consécutive, atteignant ainsi l’objectif de stabilité financière lors d’une saison marquée par d’importantes considérations opérationnelles et de capacité », peut-on lire dans le communiqué officiel du club.
En défiant les strictes contraintes de capacité des stades
Remarquablement, Barcelone a atteint ces sommets financiers vertigineux tout en composant avec de sévères contraintes opérationnelles en matière d’affluence les jours de match. Durant le premier semestre, l’équipe première a été contrainte de répartir ses matches à domicile entre l’Estadi Johan Cruyff et l’Estadi Olímpic afin de s’adapter aux travaux de construction en cours.
Même après son retour au Camp Nou, l’affluence a été strictement plafonnée à une capacité limitée de 42 000 spectateurs. Cependant, le club a fièrement confirmé que son budget annuel avait tout de même été pratiquement atteint, alors que les projections initiales reposaient largement sur un stade de 60 000 places dès le début de la saison.
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Un avenir lucratif attend au Camp Nou
Ces solides résultats financiers mettent avec force en lumière l'immense potentiel de revenus du Camp Nou une fois l'enceinte pleinement opérationnelle. Une fois les travaux achevés, le stade devrait devenir un moteur financier sans précédent, éloignant encore davantage le club de ses récentes difficultés économiques.
Au-delà des revenus de match, les chiffres records du Barça ont été fortement soutenus par une hausse continue des accords de sponsoring lucratifs. En outre, le club a fait état d'un chiffre d'affaires record provenant des ventes de produits dérivés officiels via sa filiale BLM, ce qui permet à la direction blaugrana d'aborder l'assemblée du 19 septembre dans une position extrêmement solide.
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