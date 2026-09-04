Barcelone franchit la barre du milliard d’euros alors que le conseil d’administration annonce des résultats financiers records pour la saison 2025-2026

Le fait marquant incontestable de l’examen financier 2025-2026 du Barça est une hausse sans précédent des revenus du club. Pour la première fois de sa riche histoire, le géant catalan a réussi à dépasser la barre du milliard d’euros de recettes sur une seule saison.

Ce chiffre d’affaires record garantit que Barcelone affichera des résultats ordinaires positifs pour une troisième année consécutive. Dans son communiqué officiel, le club a souligné que ce cap permettait d’atteindre son objectif de longue date de « stabilité financière », ce qui constitue un immense succès opérationnel au milieu d’une période de transition particulièrement complexe pour l’institution.

« La réunion d’aujourd’hui visait à présenter les comptes annuels de la saison 25/26, qui affichent des résultats ordinaires positifs pour une troisième saison consécutive, atteignant ainsi l’objectif de stabilité financière lors d’une saison marquée par d’importantes considérations opérationnelles et de capacité », peut-on lire dans le communiqué officiel du club.